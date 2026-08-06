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Kostic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Ancien de la Juventus, l’arrivée officielle de Kostic au PSV

F. Kostic
Mercato
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PSV

L’ailier serbe signe pour deux ans avec le club néerlandais

Comme on peut le lire sur les canaux officiels du club néerlandais, le PSV a renforcé son effectif avec l’arrivée de Filip Kostić, qui était sans club depuis le 1er juillet après la fin de son contrat avec la Juventus. L’ailier gauche de 33 ans a signé un contrat de deux ans avec le club d’Eindhoven. Il portera le numéro 18. Le Serbe est dans l’attente de son permis de travail.


« Quand le PSV m’a contacté, j’ai tout de suite compris que je voulais venir à Eindhoven », a déclaré Kostić. « Il a ensuite fallu un peu de temps pour finaliser l’accord, parce que je voulais être sûr que ma famille aussi se sente chez elle ici et que tout soit parfait. Et c’est exactement le cas. Je suis très heureux de ce transfert. »


  • CARRIÈRE

    Au cours de sa carrière, Kostić a joué pour le Radnički 1923, le FC Groningue, le VfB Stuttgart, le Hambourg SV, l’Eintracht Francfort, la Juventus et Fenerbahçe. Avec Francfort, il a notamment remporté l’UEFA Europa League, entre autres titres.


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