Avant de devenir une figure médiatique, Rolland Courbis s’est construit sur les pelouses. Défenseur réputé pour son engagement, il a connu les sommets très tôt. Sous le maillot de l’Olympique de Marseille, il décroche le titre de champion de France en 1972. La suite s’écrit à Monaco, avec deux autres sacres, en 1978 puis en 1982.

Ces succès ne racontent pas tout. Courbis jouait avec caractère, lisait le jeu avec finesse, parlait déjà beaucoup. Sur le terrain comme en dehors, il imposait un style. Celui d’un homme qui vivait le football sans filtre.