Le football hexagonal perd l’un de ses personnages les plus marquants. Rolland Courbis est mort ce matin du lundi 12 janvier 2026 à l’âge de 72 ans, comme l’ont annoncé sa famille et RMC Sport. Une disparition qui touche bien au-delà des supporters de l’OM. C’est toute une époque qui s’efface, celle d’un homme à la trajectoire dense, parfois clivante, toujours passionnée.
Rolland Courbis est décédé !
Un parcours forgé sur les terrains
Avant de devenir une figure médiatique, Rolland Courbis s’est construit sur les pelouses. Défenseur réputé pour son engagement, il a connu les sommets très tôt. Sous le maillot de l’Olympique de Marseille, il décroche le titre de champion de France en 1972. La suite s’écrit à Monaco, avec deux autres sacres, en 1978 puis en 1982.
Ces succès ne racontent pas tout. Courbis jouait avec caractère, lisait le jeu avec finesse, parlait déjà beaucoup. Sur le terrain comme en dehors, il imposait un style. Celui d’un homme qui vivait le football sans filtre.
Du banc aux grands clubs français
Une fois les crampons rangés, Rolland Courbis ne quitte pas le football. Il change simplement de place. Sur le banc, il dirige plusieurs institutions du championnat de France. Les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC, l’Olympique de Marseille ou encore le Montpellier Hérault.
Partout, il laisse une empreinte. Une méthode directe. Un discours franc. Une relation particulière avec ses joueurs. Respecté, parfois redouté, il reste un entraîneur qui compte dans l’histoire récente du football français.
Une voix devenue incontournable dans les médias
À partir de 2005, Rolland Courbis s’installe durablement sur les ondes de RMC. Consultant à la parole libre, il séduit par son sens de l’analyse et son ton sans détour. Il devient rapidement l’un des visages forts du débat football en France.
À la rentrée 2024, il rejoint également « L’Équipe du Soir » sur la chaîne L’Équipe. Malgré une santé fragile ces derniers mois, il continue d’intervenir, encore présent sur le plateau de l’EDS à l’automne dernier. Jusqu’au bout, il aura parlé football.
Un héritage qui dépasse les générations
Affaibli, mais jamais éteint dans sa passion, Rolland Courbis laisse un vide immense. Joueur titré. Entraîneur marquant. Consultant respecté. Son parcours traverse plus d’un demi-siècle de football français.
Une figure s’en va. Son empreinte, elle, restera.