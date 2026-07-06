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Ancelotti va-t-il rejoindre leurs rangs ? Le cimetière de la Coupe du monde compte déjà 12 victimes

C. Ancelotti
Javier Aguirre Onaindía
S. Lamouchi
M. Koubek
S. Clarke
J. Sellami
M. Bielsa
R. Koeman
S. Beccacece
V. Petkovic
M. Hong
C. Queiroz
FEATURES
Legacy
Italie
Mexique
France
Tchéquie
Écosse
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Argentine
Pays-Bas
Bosnie-Herzégovine
Corée du Sud
Portugal

Le départ des équipes entraîne celui de leurs entraîneurs.

L’édition 2026 de la Coupe du monde s’est transformée en une véritable guillotine pour les sélectionneurs. La pression des résultats, des attentes élevées et l’élargissement du tournoi à 48 équipes ont fait des licenciements et des démissions un scénario récurrent après chaque tour.

Douze sélectionneurs ont déjà quitté leur poste en cours de tournoi ou immédiatement après l’élimination de leur équipe, illustrant une règle immuable de ce Mondial 2026 : seuls les résultats comptent. La guillotine reste donc ouverte et pourrait bien s’abattre sur des vétérans tels que Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, après que des voix se sont élevées pour réclamer son limogeage suite à l’élimination cruelle face à la Norvège.

  • Sabri Lamouchi : l'élimination de la Tunisie met fin à l'aventure

    Sabri Lamouchi a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de Tunisie après l’élimination des « Aigles de Carthage » dès le premier tour de la Coupe du monde 2026. Avec un seul point récolté en trois matchs et une efficacité offensive très limitée, la Tunisie a terminé à la dernière place de son groupe.

    La Fédération tunisienne de football a officialisé la résiliation à l’amiable quelques heures après la dernière défaite. Selon des sources proches, la pression des supporters et des médias a précipité cette décision. 

    Les supporters lui ont reproché des choix techniques discutables et une prudence défensive excessive.

    Arrivé seulement huit mois avant le Mondial, le technicien n’a pas réussi à forger une identité de jeu claire et a perdu la confiance du monde sportif, estiment les observateurs, alors que cette élimination pouvait être évitée.

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  • Miroslav Kubík… Le rêve tchèque s’effondre brutalement

    L’aventure de Miroslav Kubík à la tête de la République tchèque s’est arrêtée dès le premier tour. Une lourde défaite contre l’Argentine, suivie d’un match nul décevant face à une sélection asiatique, a exclu toute possibilité de qualification avant même la dernière journée.

    Réunie en urgence au siège de la délégation aux États-Unis, la Fédération tchèque a décidé de résilier immédiatement le contrat de Kubík, estimant que « l’équipe nationale n’avait fait preuve d’aucune personnalité ».

    L’entraîneur a payé son incapacité à faire émerger la nouvelle génération et son choix de s’appuyer sur des joueurs en fin de cycle.

    Lors de ses adieux, Kubík a reconnu : « J’assume la responsabilité… Il nous fallait plus de courage », mais ses paroles n’ont pas suffi à le sauver, l’opinion publique tchèque réclamant du sang neuf avant les éliminatoires de l’Euro 2028.

  • Steve Clark… La fin d’une époque pour l’Écosse

    Steve Clarke a quitté son poste de sélectionneur de l’Écosse après cinq ans, suite à l’élimination en huitièmes de finale contre le Brésil. La défaite 4-0 a été cruelle, mais elle a mis en évidence un écart de niveau considérable.

    Même si Clark a qualifié l’Écosse pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, la performance en phase à élimination directe a été terne : l’équipe n’a cadré aucun tir durant les 90 minutes.

    Lors de la conférence de presse d’après-match, Clark a officialisé son départ en déclarant : « J’ai mené l’équipe aussi loin que possible… Il est temps de passer le relais. »

    La Fédération écossaise l’a remercié pour avoir « remis l’équipe sur la carte », tout en lançant immédiatement la recherche d’un successeur plus ambitieux offensivement.

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  • Jamal Al-Salamy… La fin du rêve jordanien et un départ discret

    Le Marocain Jamal El-Salamy a mené la sélection jordanienne à sa première participation à la Coupe du monde, mais le rêve s'est achevé sur trois défaites lors de la phase de groupes.

    Dès son retour à Amman, il a présenté sa démission en déclarant : « C’est un honneur d’avoir entraîné les Nashama… Ce chapitre se clôt, je leur souhaite bonne chance. » La Fédération jordanienne a accepté cette démission et salué le « professionnalisme » du technicien marocain.

    Si le technicien marocain a réussi une qualification historique, il n’a pas pu s’adapter au rythme effréné de la Coupe du monde, où les écarts physiques et techniques se sont révélés évidents. Le public jordanien lui a adressé des adieux respectueux, estimant que les enjeux dépassaient la simple responsabilité de l’entraîneur.

  • Marcelo Bielsa, surnommé « El Loco » (« Le Fou »), quitte son poste après l'élimination de l'Uruguay.

    L’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes a secoué l’Amérique latine et précipité le départ de Marcelo Bielsa, évincé seulement dix jours après le début de la Coupe du monde malgré un projet à long terme.

    La défaite initiale face au Sénégal, suivie d'un match nul contre le Japon, a éliminé les « Celestes », malgré l'obstination de Bielsa dans un style offensif et ouvert, tandis que la défense, totalement perméable, a encaissé 7 buts en deux rencontres.

    La Fédération uruguayenne a mis fin au contrat à l’amiable, et Bielsa a reconnu : « Je n’ai pas réussi à faire passer mes idées. » Son départ a toutefois relancé la polémique : la direction lui a-t-elle nui en renouvelant toute une génération plusieurs mois avant le tournoi ?

  • Ronald Koeman… Le moteur s’enraye et Koeman en fait les frais.

    Les Pays-Bas n’ont pas digéré leur élimination en quarts de finale face à l’Angleterre, battus aux tirs au but. Deux jours plus tard, la Fédération a officialisé le départ de Ronald Koeman.

    La presse néerlandaise a critiqué Koeman pour ses remplacements trop prudents et son obstination à s'en tenir à un schéma en 5-3-2 qui a étouffé l'attaque des « Moulins à vent », mais les supporters estimaient que l'équipe nationale était capable d'aller plus loin.

    Koeman s’est défendu : « Nous avons atteint les quarts de finale. Ce n’est pas un échec », mais la Fédération néerlandaise a estimé que « la génération dorée actuelle a besoin d’un état d’esprit plus audacieux » et s’est mise en quête d’un jeune entraîneur pour mener le projet de l’Euro 2028.

  • « Nagelsmann paie le prix d'une élimination humiliante… Le projet 2028 s'effondre »

    L’aventure de la Mannschaft s’est brusquement arrêtée lors de la Coupe du monde 2026. La Fédération allemande de football a officialisé le départ immédiat de Julian Nagelsmann de son poste de sélectionneur, suite à l’élimination aux tirs au but en seizièmes de finale contre le Paraguay.

    Cette décision intervient après une réunion à huis clos tenue la veille, au cours de laquelle Nagelsmann a demandé à être démis de ses fonctions suite à cet échec retentissant. La Fédération a accédé à sa requête sur recommandation du président Bernd Neuendorf et avec l’accord du conseil de surveillance.

    Nommé en septembre 2023 pour succéder à Hans Flick et lié au DFB jusqu’en 2028, l’ancien coach du Bayern Munich n’a pas résisté à l’élimination, malgré une première place dans le groupe 5. 

    Le rêve allemand d'un sacre sur le sol américain s'est donc évanoui dès les premiers tours, emportant avec lui l'entraîneur censé conduire la Mannschaft jusqu'à l'Euro 2028.


  • Sebastián Piñacis… L’Équateur met fin à l’aventure argentine

    L'Argentin Sebastián Beccacece a d’abord réalisé un exploit en qualifiant l’Équateur, avant d’être éliminé en huitièmes de finale suite à une défaite humiliante 5-1 contre la France.

    Selon le jeune technicien, ses joueurs ont craqué physiquement en seconde période. Critiqué pour sa préparation physique insuffisante et son manque d’expérience dans la gestion des grands rendez-vous, il a assumé ses responsabilités.

    La Fédération équatorienne a officialisé leur séparation afin de « réévaluer le projet », tandis que Picassisi remerciait ses joueurs et présentait ses excuses aux supporters : « Nous avons appris une leçon difficile. » 

    Si son départ était pressenti, le timing — immédiatement après la compétition — a tout de même surpris.

  • Vladimir Petković : la désillusion algérienne coûte sa place au Suisse

    L’Algérie abordait la Coupe du monde 2026 avec de grands espoirs sous la houlette de Vladimir Petković. Mais les « Verts » ont été éliminés dès la phase de poules après un match nul et deux défaites.

    Le sélectionneur n’a pas réussi à créer une alchimie entre les joueurs locaux et les professionnels. Mahrez n’était pas au niveau de son talent habituel, et la défense a commis des erreurs naïves qui ont coûté six buts à l’équipe.

    Dès son retour, la Fédération algérienne a mis fin à son contrat dans un communiqué lapidaire, se contentant de le remercier « pour ses efforts ».

    La colère du public, immense, a poussé le technicien à quitter en silence, sans conférence d’adieu, concluant une expérience inachevée.

  • Hyung-myung Boo… La Corée du Sud vise une révolution footballistique.

    La Corée du Sud a été éliminée en huitièmes de finale par l’Espagne sur le score de 3-0, et l’entraîneur local Hyung-myung Boo a immédiatement présenté sa démission.

    Tout au long de la compétition, il avait été critiqué pour son utilisation excessive de Son Heung-min et son manque d’audace envers les jeunes talents ; son dispositif défensif a finalement cédé dès la 20e minute face à la Roja.

    « J'assume l'entière responsabilité… La Corée mérite mieux », a-t-il déclaré en prenant congé. 

    La Fédération coréenne a accepté cette démission et entamé des négociations avec un entraîneur étranger, mais l’opinion publique coréenne réclame une « révolution technique » avant d’accueillir la Coupe d’Asie 2027.

  • Carlos Queiroz… Fin de l’aventure ghanéenne

    Carlos Queiroz est revenu en Afrique par la porte du Ghana, mais l’aventure a tourné court. Les « Black Stars » ont été éliminés dès la phase de groupes avec un seul point.

    Le technicien portugais s’est heurté aux cadres du groupe en raison de sa rigueur tactique, ce qui a entraîné un manque de cohésion et une prestation sans éclat. La défaite concédée face au Canada lors de la dernière journée a constitué la goutte de trop.

    La Fédération ghanéenne a donc résilié son contrat « pour non-atteinte des objectifs », et Queiroz a quitté le pays sans faire de déclaration, clôturant ainsi un nouveau chapitre de sa longue carrière africaine et asiatique.

  • Javier Aguirre : le Mexique salue son sélectionneur la tête haute

    Javier Aguirre a annoncé la fin de son troisième mandat à la tête du Mexique après la défaite 3-2 face à l'Angleterre en huitièmes de finale au stade Azteca.

    Le technicien a expliqué quitter son poste « pour se consacrer à sa famille », au terme d’un mandat qui a permis de retrouver une identité de jeu, malgré l’élimination. Il a par ailleurs endossé le rôle de mentor en désignant Rafael Márquez comme successeur potentiel : « Il en est capable et il fera mieux que moi. »

    Les supporters lui ont rendu un hommage appuyé : s’il a restauré la discipline et l’esprit de corps, il n’a pas réussi à conjurer le sort des huitièmes de finale. Son départ était attendu, mais il quitte la scène par la grande porte, laissant derrière lui un héritage de respect.