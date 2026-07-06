Ancelotti va-t-il rejoindre leurs rangs ? Le cimetière de la Coupe du monde compte déjà 12 victimes

Sabri Lamouchi a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de Tunisie après l’élimination des « Aigles de Carthage » dès le premier tour de la Coupe du monde 2026. Avec un seul point récolté en trois matchs et une efficacité offensive très limitée, la Tunisie a terminé à la dernière place de son groupe.

La Fédération tunisienne de football a officialisé la résiliation à l’amiable quelques heures après la dernière défaite. Selon des sources proches, la pression des supporters et des médias a précipité cette décision.

Les supporters lui ont reproché des choix techniques discutables et une prudence défensive excessive.

Arrivé seulement huit mois avant le Mondial, le technicien n’a pas réussi à forger une identité de jeu claire et a perdu la confiance du monde sportif, estiment les observateurs, alors que cette élimination pouvait être évitée.