Ancelotti va-t-il rejoindre leurs rangs ? Le cimetière de la Coupe du monde compte déjà 12 victimes

L’édition 2026 de la Coupe du monde s’est transformée en une véritable guillotine pour les sélectionneurs. La pression des résultats, des attentes élevées et l’élargissement du tournoi à 48 équipes ont fait des licenciements et des démissions un scénario récurrent après chaque tour.
Douze sélectionneurs ont déjà quitté leur poste en cours de tournoi ou immédiatement après l’élimination de leur équipe, illustrant une règle immuable de ce Mondial 2026 : seuls les résultats comptent. La guillotine reste donc ouverte et pourrait bien s’abattre sur des vétérans tels que Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, après que des voix se sont élevées pour réclamer son limogeage suite à l’élimination cruelle face à la Norvège.