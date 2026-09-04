Tous les regards seront tournés vers le choc entre Al-Ittihad et Al-Nassr, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, l'une des affiches les plus relevées de ce début de saison, dont le résultat pourrait avoir une grande influence sur la physionomie de la lutte pour la première place lors des prochaines journées.

Al-Nassr aborde cette rencontre dans le but de conserver sa place de leader et de poursuivre sa course-poursuite avec Al-Hilal, tandis qu'Al-Ittihad cherche une victoire qui lui permettrait de retrouver son équilibre après deux matchs nuls lors des quatre premières journées.

La confrontation renferme une bataille tactique évidente entre deux styles : Al-Ittihad s'appuie en grande partie sur la création d'une supériorité offensive par les côtés, tandis qu'Al-Nassr possède des vitesses offensives capables de transformer toute poussée de l'adversaire en occasion dangereuse, et c'est précisément là que pourrait apparaître un point susceptible de constituer une véritable source d'inquiétude pour « le Doyen ».