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Analyse : les missiles d'Al-Nassr pourraient foudroyer Al-Ittihad sur son point fort !

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
J. Felix
C. Ronaldo
Sadio Mané
J. Wissing
A. Postecoglou
Arabie saoudite
Portugal
Sénégal
Allemagne
Australie

Une bataille tactique attendue sur le terrain

Tous les regards seront tournés vers le choc entre Al-Ittihad et Al-Nassr, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, l'une des affiches les plus relevées de ce début de saison, dont le résultat pourrait avoir une grande influence sur la physionomie de la lutte pour la première place lors des prochaines journées. 

Al-Nassr aborde cette rencontre dans le but de conserver sa place de leader et de poursuivre sa course-poursuite avec Al-Hilal, tandis qu'Al-Ittihad cherche une victoire qui lui permettrait de retrouver son équilibre après deux matchs nuls lors des quatre premières journées.

La confrontation renferme une bataille tactique évidente entre deux styles : Al-Ittihad s'appuie en grande partie sur la création d'une supériorité offensive par les côtés, tandis qu'Al-Nassr possède des vitesses offensives capables de transformer toute poussée de l'adversaire en occasion dangereuse, et c'est précisément là que pourrait apparaître un point susceptible de constituer une véritable source d'inquiétude pour « le Doyen ».

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    La force offensive affichée par Al-Ittihad pourrait se transformer en danger

    Al-Ittihad, dirigé par Laurent Blanc, mise sur les montées constantes de ses deux latéraux dans le tiers offensif, qu'il s'agisse de Fares Abdi ou d'Al-Julaydan, afin de créer une supériorité numérique sur les côtés et de délivrer des centres dans la surface de réparation. 

    Ce style de jeu confère au « Doyen » une puissance offensive évidente, car il ajoute de nouveaux éléments à l'attaque et met la défense adverse sous une pression continue.

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    En revanche, la montée des deux latéraux de cette manière laisse de grands espaces dans leur dos, en particulier lors des pertes de balle, et ces espaces peuvent se transformer en un point faible dangereux si Al-Ittihad tarde dans sa transition défensive ou si les milieux de terrain ne parviennent pas à les couvrir rapidement.

    C'est précisément là que réside la chance d'Al-Nassr : une équipe qui dispose de la vitesse suffisante pour transformer ces espaces en contre-attaques éclairs, ce qui pourrait faire de l'arme la plus redoutable d'Al-Ittihad en attaque une porte d'entrée dangereuse pour encaisser des buts.

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    Mané et Coman : des missiles prêts à décoller

    Al-Nassr possède justement les éléments capables d'exploiter au mieux ce type d'espaces. Sadio Mané et Kingsley Coman disposent de la vitesse et de la percussion directe dans le dos de la ligne défensive et, avec la montée des latéraux d'Al-Ittihad, le duo pourrait trouver de grands espaces à attaquer.

    Cela ne se limite pas à Mané et Coman, car Ângelo peut, à certains moments du match, se joindre au couloir et créer un surnombre offensif, ce qui signifie qu'Al-Nassr pourrait tenter d'exploiter le flanc d'où monte le latéral d'Al-Ittihad, puis envoyer rapidement le ballon dans l'espace laissé dans son dos.

    Si Al-Nassr parvient à récupérer le ballon au milieu du terrain et à le transférer rapidement sur les côtés, l'attaque pourrait passer d'une position défensive à un face-à-face ou à un duel direct en l'espace de quelques secondes.

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    João Félix : une autre arme au cœur des espaces

    Il existe un autre problème dont pourrait souffrir Al-Ittihad s'il ne parvient pas à préserver la cohésion entre ses lignes : les espaces qui apparaissent parfois entre le milieu de terrain et la défense. C'est précisément ce point qui pourrait offrir à João Félix une belle occasion de peser sur la rencontre.

    Le Portugais n'a pas besoin d'un grand espace ; il lui suffit de trouver un couloir entre les lignes pour recevoir le ballon, puis délivrer une passe capable de disloquer le dispositif défensif, surtout si Mané ou Coman se déplacent au même moment dans le dos de la défense.

    Par conséquent, Al-Ittihad n'est pas seulement confronté au danger de la vitesse sur les côtés, mais aussi à celui de la passe venue de la profondeur qui exploite le vide entre les lignes.

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  • Comment Al-Ittihad peut-il renverser la situation ?

    La clé pour Al-Ittihad pourrait résider dans le fait de retourner l'élan d'Al-Nassr contre lui-même. Si « Al-Ameed » obtient la possession et que les joueurs d'Al-Nassr montent en nombre, des espaces apparaîtront dans le camp opposé, et c'est là qu'Al-Ameed pourra compter sur des contre-attaques rapides et organisées plutôt que de s'engager dans un match ouvert en permanence.

    Les transitions doivent être calculées, car perdre le ballon face à une équipe qui compte Mané et Coman peut coûter très cher, mais dans le même temps, la montée d'Al-Nassr peut être exploitée pour atteindre rapidement son but, surtout si Al-Ittihad parvient à faire passer le ballon directement derrière le milieu de terrain.

    À lire aussi : Une attaque dévastatrice, mais... Salem Al-Dawsari va-t-il rester avec Al-Hilal ?

    Pour cette raison, la véritable bataille du Clasico ne portera peut-être pas sur celui qui aura le plus la possession, mais sur celui qui réussira à gérer les espaces. Al-Ittihad dispose, avec sa montée offensive, de l'un de ses principaux atouts, mais celui-ci peut se transformer en son plus grand point faible s'il ne protège pas les espaces derrière ses latéraux.

    En revanche, Al-Nassr possède les armes idéales pour frapper dans ces espaces, et c'est pourquoi Mané, Coman et Angelo auront une occasion en or de transformer l'élan d'Al-Ittihad en une arme retournée contre lui.

    Al-Ittihad a besoin d'attaquer... mais il a surtout besoin de savoir quand attaquer et quand fermer les espaces, car les fusées d'Al-Nassr n'ont besoin que d'un seul instant pour se déclencher.

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