Le derby de Manchester n'a pas été une simple confrontation soldée par une victoire de City, mais un match qui a révélé la différence entre une équipe qui sait comment préserver son avantage sous pression, et une autre qui disposait de toutes les conditions pour renverser le résultat sans savoir en profiter, après que City a joué plus d'une heure entière à dix.

L'expulsion de Phil Foden à la 23e minute a placé Manchester City dans une situation extrêmement difficile, mais l'équipe a tenu bon face à United à Old Trafford et a attendu son heure, jusqu'à ce que le but controversé d'Erling Haaland lui offre un avantage décisif malgré l'infériorité numérique.

Cette victoire a porté le total de Manchester City à 12 points, à égalité avec Arsenal, leader avec un parcours parfait, mais la véritable valeur de ce succès pour City dépasse les trois points, car l'équipe a prouvé sa capacité à gérer l'une des situations les plus difficiles d'un match et à en sortir victorieuse.

Quant à Manchester United, le derby a été cruel car il a mis en évidence ses failles de manière flagrante : l'équipe, avec l'entraîneur Michael Carrick, n'a pas seulement échoué à exploiter sa supériorité numérique, mais une crise évidente est également apparue sur le banc des remplaçants, qui n'a pas apporté les solutions capables de changer le cours du match lorsque l'équipe en avait besoin.

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