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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Analyse du derby : l'exclusion de Foden expose la fragilité de Manchester United et Haaland ne pardonne pas

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
Angleterre
Norvège

Manchester City tient bon et refuse de s'effondrer : et où est le banc de United ?

Le derby de Manchester n'a pas été une simple confrontation soldée par une victoire de City, mais un match qui a révélé la différence entre une équipe qui sait comment préserver son avantage sous pression, et une autre qui disposait de toutes les conditions pour renverser le résultat sans savoir en profiter, après que City a joué plus d'une heure entière à dix.

L'expulsion de Phil Foden à la 23e minute a placé Manchester City dans une situation extrêmement difficile, mais l'équipe a tenu bon face à United à Old Trafford et a attendu son heure, jusqu'à ce que le but controversé d'Erling Haaland lui offre un avantage décisif malgré l'infériorité numérique.

Cette victoire a porté le total de Manchester City à 12 points, à égalité avec Arsenal, leader avec un parcours parfait, mais la véritable valeur de ce succès pour City dépasse les trois points, car l'équipe a prouvé sa capacité à gérer l'une des situations les plus difficiles d'un match et à en sortir victorieuse.

Quant à Manchester United, le derby a été cruel car il a mis en évidence ses failles de manière flagrante : l'équipe, avec l'entraîneur Michael Carrick, n'a pas seulement échoué à exploiter sa supériorité numérique, mais une crise évidente est également apparue sur le banc des remplaçants, qui n'a pas apporté les solutions capables de changer le cours du match lorsque l'équipe en avait besoin.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    L'expulsion de Foden, le tournant

    Le début de la rencontre a été largement équilibré, le jeu se concentrant durant la majeure partie du temps au milieu de terrain, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à créer un réel danger devant les buts adverses, jusqu'à l'expulsion de Phil Foden après une faute de Bruno Fernandes sur lui sans ballon, qui a totalement changé l'équilibre du derby.

    Après cette expulsion, beaucoup ont estimé que Manchester United tenait là une occasion idéale de faire la décision, d'autant qu'il affrontait désormais son adversaire réduit à dix depuis la 23e minute. Mais ce qui s'est passé sur le terrain a été tout autre : Manchester City n'a pas semblé un seul instant être l'équipe en infériorité numérique.

    Il est vrai que Manchester United a détenu le ballon durant de longues périodes, mais il n'a pas su transformer cet avantage en réel danger devant le gardien Gianluigi Donnarumma, et est resté incapable de percer la défense de City et d'atteindre les zones décisives, comme si la supériorité numérique n'avait jamais existé.

    Les meilleures tentatives de United sont venues en dehors du jeu ouvert, après un coup franc de Marcus Rashford qui a heurté le poteau, avant que Kobbie Mainoo ne réitère la chose avec une autre frappe repoussée par le poteau. Hormis cela, l'équipe n'a pas réussi à se procurer de véritables occasions, ce qui a transformé l'expulsion de Foden d'une occasion en or pour United en une nouvelle preuve de son incapacité à exploiter un avantage manifeste.

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    Le sursaut de City et la lenteur de United

    Manchester City a fait preuve d'une solidité extrême après l'expulsion de Foden, et surtout, l'entraîneur des Citizens, Enzo Maresca, n'a pas ressenti le besoin d'apporter le moindre ajustement à sa composition durant le reste de la première période, ses joueurs ayant réussi à fermer les espaces et à gérer les tentatives de Manchester United sans montrer le moindre signe de confusion malgré l'infériorité numérique.

    Avec le début de la seconde période, Maresca a procédé à son premier changement en faisant sortir Rayan Cherki pour lancer Iliman Ndiaye au poste d'ailier gauche, dans le but de tirer profit de la vitesse du joueur, de sa capacité à revenir défensivement et à épauler ses coéquipiers à la perte du ballon, se contentant de la présence d'Elliot Anderson et d'Enzo Fernández au milieu de terrain, un duo qui a su fermer les espaces face aux mouvements des joueurs de United.

    Le problème est que la tâche de City est devenue plus facile en raison de l'extrême lenteur dans la préparation des offensives de Manchester United. L'équipe jouait pourtant à dix seulement et sur la pelouse d'Old Trafford, mais elle n'a pas exploité les espaces censés apparaître du fait de l'infériorité numérique, et les attaques sont restées lentes et prévisibles, ce qui a laissé à la défense de City le temps nécessaire pour réorganiser ses rangs.

    C'est là qu'est apparue la véritable différence entre les deux équipes : City a géré l'infériorité numérique avec un état d'esprit organisé et a préservé sa cohésion, tandis que United ne disposait ni de la vitesse ni de la variété requises pour exploiter l'avantage numérique. Plus il tardait dans la préparation de l'attaque, plus la tâche des Skyblues pour défendre leur but devenait aisée, jusqu'à ce que ces derniers parviennent plus tard à porter un coup décisif par l'intermédiaire de Haaland.

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    Haaland est impitoyable

    Malgré le faible nombre d'occasions créées par Manchester City tout au long de la rencontre, l'équipe a su saisir sa chance lorsqu'une véritable opportunité s'est présentée. Erling Haaland était au rendez-vous et a inscrit l'unique but du match, confirmant une nouvelle fois que l'attaquant norvégien n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour punir ses adversaires.

    Le but a suscité une vive polémique après l'intervention d'Enzo Fernández sur l'action, alors qu'il se trouvait en position de hors-jeu, après avoir tenté de jouer le ballon de la tête avant qu'il ne parvienne à Haaland. Le juge de touche a levé son drapeau et le but a d'abord été refusé, avant que la technologie vidéo n'intervienne et ne réexamine l'action, l'arbitre décidant finalement de valider le but.

    Après ce but, Manchester City a su préserver son avantage jusqu'au bout, alors que Manchester United était censé se montrer plus agressif, d'autant qu'il jouait devant son public à Old Trafford et disposait d'une supériorité numérique. Mais cela ne s'est pas produit, et l'équipe est restée sur la même lenteur qui a caractérisé ses attaques tout au long de la rencontre.

    Le plus étonnant est que United a disposé d'une demi-heure complète après le but de Haaland, sans pour autant parvenir à créer le moindre véritable danger devant les cages de Donnarumma, jusqu'à la seule occasion survenue à la dernière minute du temps additionnel, lorsque Bryan Mbeumo s'est retrouvé seul face au but. Mais le gardien italien s'est illustré et a repoussé sa tentative, assurant la victoire de City et bouclant l'un des matchs les plus solides de l'équipe malgré l'infériorité numérique.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Où est le banc des remplaçants ?

    Lorsque Manchester United s'est retrouvé mené au score, il avait besoin de solutions nouvelles pour changer la physionomie du match, mais il n'en a pas trouvé suffisamment sur le banc de touche, la preuve en est que Carrick s'est contenté d'effectuer seulement deux changements : le premier était Benjamin Sesko à la 67e minute, et le second Joshua Zirkzee à la 83e minute.

    Et bien que trois autres changements aient été à la disposition du staff technique, Carrick n'a pas trouvé sur le banc des joueurs capables de faire la différence dans un match d'une telle envergure, un problème apparu avec encore plus d'évidence puisque l'équipe affrontait un adversaire qui jouait à dix depuis la 23e minute.

    Manchester United avait besoin de renouveler ses forces, d'accélérer et d'attaquer avec tous ses moyens, mais il ne disposait pas des outils lui permettant d'opérer ce basculement. Il est resté avec la même lenteur et la même impuissance face à la défense de Manchester City, tandis que les minutes s'écoulaient sans qu'il parvienne à exploiter la supériorité numérique face à son adversaire.

    Au final, le derby de Manchester n'a pas seulement révélé un problème dans la manière de jouer de United, il a mis en lumière de manière évidente la fragilité de l'équipe et la faiblesse de son banc de touche. Affronter une équipe réduite à dix pendant plus d'une heure complète dans votre propre stade et échouer à en tirer profit malgré cinq changements à disposition, cela signifie que le problème est plus profond qu'une simple malchance ou que des occasions gâchées : il tient à la qualité de l'équipe et à sa capacité à disposer de solutions lorsque les matches se compliquent.

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