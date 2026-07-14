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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

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Analyse : domination espagnole et défaillance française… De la Fuente donne une leçon tactique à Deschamps

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
L. de la Fuente
D. Deschamps
France
Espagne
É.-U.

Le Matador a imposé sa loi, laissant les Coqs sans réponse.

L'Espagne a imposé son rythme dès l'entame et a dicté le tempo de la rencontre, exposant les limites d'une équipe de France visiblement désorientée. Les Ibériques l'emportent logiquement 2-0 et composent leur billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 au terme d'une prestation maîtrisée, marquée par la confiance, la discipline et la supériorité dans l'ensemble des duels.

Les Bleus n’ont pu suivre le tempo imposé, ni en possession ni en création d’occasions, et ont peiné à trouver des solutions offensives, tandis que leur organisation défensive et offensive laissait à désirer, offrant aux Matadors un avantage net, visible dans le déroulement de la rencontre et son issue.

Les Espagnols n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour sceller l’issue du match, après avoir imposé leur style et fermé les espaces aux joueurs clés des Bleus, s’imposant logiquement et confirmant leur statut de prétendants au titre grâce à une série de performances solides en phase à élimination directe.

Grâce à ce succès, la Roja se qualifie pour la finale programmée dimanche prochain, où elle défiera le vainqueur de l’autre demi-finale, Angleterre-Argentine, tandis que les Bleus se contenteront du match pour la troisième place, leur parcours s’arrêtant là.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dominance espagnole, impuissance française

    La première mi-temps a commencé sous le signe de la domination espagnole, avec une circulation de balle assurée au milieu de terrain, tandis que l’équipe de France, regroupée dans ses zones défensives, cherchait à lancer des contre-attaques rapides en exploitant la vitesse du quatuor Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Michael Oulissi.

    Mais la stratégie française n’a pas porté ses fruits : le milieu de terrain espagnol a livré une performance tactique de haut vol, contrôlant la zone de jeu et coupant les lignes de passe dès l’entame, tout en contrant chaque tentative d’incursion dans les espaces. Le quatuor offensif tricolore n’a ainsi pu exploiter sa vitesse ni se montrer véritablement dangereux devant le but espagnol.

    De leur côté, les joueurs de la Roja ont maintenu la pression et se sont créés des occasions par intermittence, en alternant les attaques軸心 et les ailes, jusqu’à ce que survienne le moment décisif : Lucas Deny a commis une faute dans la surface de réparation en faisant trébucher Lamine Yamal, et l’arbitre a accordé un penalty qui a donné à l’Espagne un avantage mérité.

    Mikel Oyarzabal a transformé la sentence, ouvrant le score et plongeant les Bleus dans un trouble grandissant. Les joueurs français, visiblement tendus, ne parvenaient pas à suivre le tempo imposé par les Ibériques ni à récupérer le contrôle du jeu. La première période s’est conclue sous le signe de la domination espagnole, les Matadors imposant leur loi dans tous les compartiments du jeu.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un coup dur… et la disparition d’O’Leary

    Après l'ouverture du score, l'équipe de France a subi un nouveau coup dur : blessé, William Saliba a dû céder sa place à Maxence Lacroix. Ce remplacement contraint a privé les Bleus d'un maillon clé dans la construction du jeu et la sortie de balle depuis l'arrière.

    Sa capacité à percer les lignes par ses passes et ses déplacements, alliée à sa solidité dans les duels et à son leadership défensif, en fait un maillon essentiel. Son départ a donc déséquilibré la construction française, rendant le jeu plus lent et plus exposé à la pression espagnole.

    Mais le vrai coup dur n’a pas été la blessure : c’est la disparition totale de Michael Olise du jeu. Le meneur de l’attaque française, jusqu’alors décisif dans le parcours des Bleus, s’est retrouvé étouffé au milieu de terrain espagnol, Rodri et Fabián Ruiz lui fermant tous les espaces et l’empêchant de toucher le ballon dans les zones où il fait la différence.

    Incapable de dicter le tempo ou de créer des occasions, il est resté trop souvent isolé. Un constat qui a poussé le staff à le remplacer par Bryan Sharqi à la 72^e minute, actant l’échec de la star à percer le verrou défensif adverse.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps tente, en vain.

    Dès le début de la seconde période, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a tenté de rectifier le tir après avoir constaté que son équipe n’avait pas réussi à suivre le rythme imposé par l’Espagne durant les 45 premières minutes, Il a donc procédé à un changement précoce en faisant entrer Mano Koné à la place d’Adrien Rabiot, dans l’espoir d’apporter plus de dynamisme au milieu de terrain et de mieux résister à la pression espagnole, d’autant plus que le joueur de la Roma s’était illustré par des performances remarquables tout au long du parcours de la France dans le tournoi.

    Mais ce changement n’a pas produit l’effet escompté : le scénario de la première période s’est poursuivi, avec une domination espagnole sur le ballon et une incapacité française à récupérer le cuir ou à construire des actions structurées.

    Les espoirs des Bleus ont été pratiquement anéantis à la 58^e minute lorsque Pedro Porro a inscrit le deuxième but des Matadors, sur une passe décisive somptueuse de Dani Olmo, traduisant la supériorité constante des Espagnols en une avance plus confortable au tableau d’affichage et plaçant l’équipe de France dans une situation extrêmement difficile face à un adversaire disposant d’un net avantage technique et mental.

    Après ce deuxième but, la rencontre s’est transformée en une démonstration de maîtrise du ballon par les Espagnols, qui ont enchaîné les passes avec une assurance tranquille, tandis que les signes de tension et de résignation se lisaient sur les visages français, conscients de l’issue désormais inévitable.

    Preuve en est que les Bleus n’ont, durant les deux mi-temps, jamais réussi à inquiéter le but d’Unai Simón, concluant la rencontre avec leur plus faible production offensive du tournoi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Le génie de De la Fuente

    Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a une nouvelle fois affirmé sa supériorité tactique sur Didier Deschamps. Il vient en effet d'enchaîner une troisième victoire consécutive face à son homologue français en autant de demi-finales majeures : à l'Euro (2-1), puis en Ligue des Nations (5-4), et enfin en Coupe du monde.

    Le sélectionneur des Matadors a ainsi conduit l’Espagne en finale de manière méritée, après avoir surpassé son adversaire dans la lecture du match et la gestion des détails, de la première minute au coup de sifflet final, grâce à des remplacements qui ont préservé le rythme espagnol.

    Il a ignoré les critiques qui lui reprochaient de laisser Pedri sur le banc en raison de son manque de condition physique, préférant aligner Fabián Ruiz aux côtés de Rodri dans l’entrejeu, un choix qui s’est révélé payant. le duo ayant imposé sa loi au milieu de terrain et fermé les espaces en profondeur, privant les Bleus de leurs habituelles progressions vers le dernier tiers.

    L’empreinte de l’entraîneur espagnol ne s’est pas limitée à la domination du milieu de terrain, mais s’est étendue à l’ensemble du système défensif : il a réussi à construire une équipe qui défend en bloc, sans s’appuyer uniquement sur la défense à quatre ou le duo de milieux défensifs, Les distances entre les lignes étaient parfaites, le pressing collectif intense et la récupération rapide du ballon ont contraint les Bleus à leur premier match sans marquer dans cette Coupe du monde.

    L’engagement tactique était manifeste chez tous les joueurs : Lamine Yamal est revenu à plusieurs reprises en défense pour épauler Pedro Porro et contrer les incursions françaises sur le flanc gauche, illustrant l’esprit collectif que De la Fuente a insufflé à son groupe. un collectif capable de défendre et d’attaquer en bloc, qui a justifié la supériorité espagnole et son billet pour la finale de la Coupe du monde.

    Les facteurs de la supériorité espagnole ne se sont pas limités au système défensif ou à la discipline tactique ; le gardien Unai Simón a également été l’un des principaux artisans de ce succès grâce à sa lecture exceptionnelle du jeu.

    Le gardien des Matadors a joué le rôle de « libero » derrière la ligne défensive, sortant constamment de sa surface pour intercepter les longues balles sur lesquelles les Bleus tentaient de s’appuyer afin d’échapper à la pression espagnole, Il est également sorti au bon moment pour repousser les ballons avant qu’ils n’atteignent Mbappé, confirmant ainsi que la supériorité de l’Espagne était le fruit d’un système cohérent, initié par De la Fuente sur le plan tactique et concrétisé par Simón grâce à une prestation sereine et décisive entre les poteaux.

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