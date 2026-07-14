L'Espagne a imposé son rythme dès l'entame et a dicté le tempo de la rencontre, exposant les limites d'une équipe de France visiblement désorientée. Les Ibériques l'emportent logiquement 2-0 et composent leur billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 au terme d'une prestation maîtrisée, marquée par la confiance, la discipline et la supériorité dans l'ensemble des duels.

Les Bleus n’ont pu suivre le tempo imposé, ni en possession ni en création d’occasions, et ont peiné à trouver des solutions offensives, tandis que leur organisation défensive et offensive laissait à désirer, offrant aux Matadors un avantage net, visible dans le déroulement de la rencontre et son issue.

Les Espagnols n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour sceller l’issue du match, après avoir imposé leur style et fermé les espaces aux joueurs clés des Bleus, s’imposant logiquement et confirmant leur statut de prétendants au titre grâce à une série de performances solides en phase à élimination directe.

Grâce à ce succès, la Roja se qualifie pour la finale programmée dimanche prochain, où elle défiera le vainqueur de l’autre demi-finale, Angleterre-Argentine, tandis que les Bleus se contenteront du match pour la troisième place, leur parcours s’arrêtant là.