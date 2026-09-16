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Analyse de la sélection saoudienne : l'arme d'Inzaghi s'impose et Donis mise sur les ailes

FEATURES
G. Donis
Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
Grèce
Arabie saoudite
Koweït

Qu'attendent les hommes de l'Arabie saoudite ?

La liste de la sélection saoudienne appelée à disputer la Coupe du Golfe arabique n'était pas qu'un simple ensemble de noms choisis par Georgios Donis pour disputer un tournoi de courte durée ; elle recelait, dans ses détails, quelques indices sur les idées que le technicien grec souhaite tester au cours de la prochaine étape, en particulier à l'approche de la Coupe d'Asie que l'Arabie saoudite s'apprête à accueillir.

Si certains choix se sont imposés d'eux-mêmes grâce aux prestations remarquables affichées par les joueurs avec leurs clubs, on a vu se dessiner clairement le pari de Donis sur les couloirs, que ce soit à travers le grand nombre de joueurs capables d'occuper ces postes ou par le retour de quelques noms absents de la dernière liste de la sélection.

La liste offrait également un mélange d'expérience et de jeunesse à plus d'un poste, ce qui laisse à Donis une marge pour essayer de nouveaux éléments sans renoncer aux joueurs dotés d'expérience internationale, dans un tournoi qui pourrait faire office de véritable test avant l'échéance continentale.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Mehrezi : une nouvelle arme pour Al-Hilal

    L'un des noms nouveaux les plus en vue dans la liste de la sélection saoudienne était Mohamed Mahzari, récente recrue des rangs d'Al-Hilal sous la direction de Simone Inzaghi, après avoir attiré l'attention par les prestations qu'il a livrées lors des 7 premières journées de la Roshn Saudi League, ce qui lui a valu une chance d'apparaître avec la sélection lors de la Coupe du Golfe.

    Le choix de Mahzari reflète en partie l'impact du niveau affiché par le joueur avec son club, d'autant que le latéral droit a réussi à se mettre en valeur au cours des premières semaines de la saison, ce qui l'a fait entrer dans les plans de la sélection à un moment tout à fait crucial.

    Le nouveau joueur d'Al-Hilal fait l'objet d'éloges et de pronostics quant à sa capacité à briller avec l'Arabie saoudite, d'autant que sa participation à la compétition pourrait lui offrir l'occasion de s'affirmer sur le plan international et de confirmer que son niveau avec Al-Hilal n'était pas qu'un simple bon début de saison.

    Par ailleurs, la présence de Mahzari offre à Dônis une nouvelle option sur le flanc droit, un poste qui a besoin de stabilité avant la Coupe d'Asie. C'est pourquoi la Coupe du Golfe apparaît comme une occasion appropriée de tester le joueur et de lui accorder des minutes importantes sous la pression des compétitions internationales.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Surcharge sur les ailes : Doniss dévoile ses cartes

    Le point le plus frappant dans la liste de l'Arabie saoudite est le grand nombre de joueurs capables d'évoluer sur les ailes, ce qui reflète clairement une partie des idées qui trottent dans la tête de Dunis, notamment avec la présence de Mohammed Al-Qahtani, Sultan Mandash, Saleh Abou Al-Shamat, Hammam Al-Hammami et Mohammed Abou Al-Shamat.

    Cette diversité offre à l'entraîneur plus d'une option pour modifier la physionomie de l'équipe en cours de match, que ce soit en s'appuyant sur la vitesse dans les transitions, en exploitant les espaces sur les deux côtés du terrain, ou même en changeant les postes des joueurs selon la nature de l'adversaire.

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    S'appuyer sur les ailes peut constituer une arme importante dans un tournoi court comme la Coupe du Golfe, d'autant plus que les équipes peuvent choisir de se regrouper en défense. Dès lors, la capacité à ouvrir le jeu et à créer la différence dans les duels individuels devient un élément déterminant pour atteindre les buts adverses.

    Dans le même temps, l'abondance d'options sur les ailes placera Dunis face à la tâche de choisir les éléments les plus prêts et les plus complémentaires, une occasion importante pour lui de mieux connaître le potentiel de ses joueurs avant de prendre ses décisions finales concernant la liste sur laquelle il s'appuiera lors de la Coupe d'Asie.

  • Abou Al-Chamat et Hosawi : une nouvelle chance après l'absence

    La présence de Saleh Abou Al-Shamat et Zakaria Hawsawi porte une autre histoire au sein de la liste, après que le duo avait déjà été absent de la sélection nationale lors de la Coupe du monde, malgré les niveaux remarquables qu'ils avaient affichés, ce qui avait alors suscité des interrogations parmi les supporters sur les raisons de leur mise à l'écart.

    Le retour du duo dans les plans de la sélection leur offre une nouvelle occasion de se montrer et de prouver leur légitimité à figurer dans la prochaine étape, d'autant que la Coupe du Golfe pourrait constituer un espace idéal pour eux afin d'afficher des niveaux solides et retrouver leur place dans les calculs du staff technique.

    Par ce choix, Donis offre aux joueurs une nouvelle chance plutôt que de se contenter de ce qu'ils ont montré avec leurs clubs, ce qui fait de la compétition un véritable test pratique de la capacité de chacun à traduire son niveau en club en un rendement décisif avec la sélection.

    L'objectif à plus long terme pour le duo sera de se présenter sous un jour qui convaincra le staff technique de les maintenir dans les plans jusqu'à la Coupe d'Asie, d'autant que la compétition continentale nécessitera une liste réunissant les éléments les plus prêts et les plus aptes à gérer la pression des grandes rencontres.

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  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'expérience au milieu et un mélange en défense : la recette de Donis

    Au milieu de terrain, Dônis semble vouloir s'appuyer sur l'expérience tout en laissant de la place aux jeunes, avec la présence de Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari aux côtés de Musab Al-Juwayr, un mélange qui lui permet d'allier expérience et vivacité dans une zone qui a besoin d'équilibre.

    La présence de Kanno et Al-Dawsari apporte à la sélection un certain bagage dans la gestion des matches internationaux, tandis qu'Al-Juwayr représente une option jeune susceptible de tirer profit du contact avec ce groupe, d'autant que la phase actuelle ne concerne pas uniquement les résultats du tournoi, mais aussi la construction d'une équipe capable de rivaliser lors des prochaines échéances.

    Quant à la ligne défensive, elle réunit un mélange similaire d'expérience et de jeunesse, avec la présence d'Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti et Hassan Madash, aux côtés du jeune duo Jihad Zikri et Rayan Hamed, une diversité qui offre à Dônis plusieurs options pour aborder les matches.

    En observant l'ensemble de la liste, il apparaît que l'entraîneur ne cherche pas seulement des noms prêts pour le tournoi, mais tente de bâtir un groupe équilibré alliant expérience, jeunesse, vitesse sur les côtés et options multiples aux différents postes, ce qui fait de la Coupe du Golfe une étape importante pour tester ses idées avant le rendez-vous asiatique.

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