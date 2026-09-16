La liste de la sélection saoudienne appelée à disputer la Coupe du Golfe arabique n'était pas qu'un simple ensemble de noms choisis par Georgios Donis pour disputer un tournoi de courte durée ; elle recelait, dans ses détails, quelques indices sur les idées que le technicien grec souhaite tester au cours de la prochaine étape, en particulier à l'approche de la Coupe d'Asie que l'Arabie saoudite s'apprête à accueillir.

Si certains choix se sont imposés d'eux-mêmes grâce aux prestations remarquables affichées par les joueurs avec leurs clubs, on a vu se dessiner clairement le pari de Donis sur les couloirs, que ce soit à travers le grand nombre de joueurs capables d'occuper ces postes ou par le retour de quelques noms absents de la dernière liste de la sélection.

La liste offrait également un mélange d'expérience et de jeunesse à plus d'un poste, ce qui laisse à Donis une marge pour essayer de nouveaux éléments sans renoncer aux joueurs dotés d'expérience internationale, dans un tournoi qui pourrait faire office de véritable test avant l'échéance continentale.