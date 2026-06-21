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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Traduit par

Analyse : comment l’Espagne a-t-elle brisé les rêves de Donis sous les yeux du monde entier ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Les Verts subissent une défaite retentissante en Coupe du monde.

La défaite de l’équipe d’Arabie saoudite contre l’Espagne ne constitue pas seulement un revers prévisible face à l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026 ; elle a aussi mis en évidence plusieurs carences techniques et tactiques qui ont pénalisé les « Verts » durant les 90 minutes.

Dès le coup d’envoi, la Roja a imposé un plan offensif agressif, manifestement résolue à plier le match rapidement, tandis que les « Verts » semblaient bien loin de l’image affichée face à l’Uruguay lors de la première journée, que ce soit dans l’organisation défensive, la conservation du ballon ou la qualité des transitions offensives.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis a perdu la bataille avant même le coup d’envoi.

    L’entraîneur grec Georgios Donis a surpris son monde en optant pour une défense à cinq, afin de densifier le bloc et de contenir la puissance offensive espagnole, notamment les débordements de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal sur les ailes.

    Sur le terrain, l’effet a été inverse : cette organisation n’a pas apporté la solidité escomptée. Au contraire, de grands espaces se sont ouverts entre les défenseurs et derrière eux, tandis que les milieux de terrain, privés de couverture, ont été submergés. L’Espagne a ainsi pu trouver des solutions variées pour percer vers le but de Mohammed Al-Owais.

    Plus grave encore, l’Arabie saoudite a perdu son identité offensive : elle n’a pas réussi à sortir le ballon ni à lancer les contres-attaques qui constituaient l’une de ses principales armes face à l’Uruguay, transformant ainsi le match en une offensive espagnole ininterrompue et une défense saoudienne sous pression.

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    Lamine Yamal… le cauchemar de la défense saoudienne.

    Malgré les nombreuses mises en garde d’avant-match sur la nécessité de neutraliser Lamine Yamal et de limiter les espaces devant lui, la réalité a été tout autre.

    La jeune star espagnole a exploité les espaces dès les premières minutes et a ouvert le score, profitant d’un marquage déficient dans la surface de réparation : un centre est parvenu jusqu’à lui sans qu’il subisse la moindre pression de la part des défenseurs saoudiens.

    Son but n’était pas seulement le fruit d’une action individuelle, mais le reflet direct de la confusion qui régnait dans la défense saoudienne et du manque de clarté dans la répartition des tâches entre arrières latéraux et centraux.

    Au fil des minutes, il a poursuivi ses incursions en profondeur et sur les ailes, devenant le principal point d’appui des offensives espagnoles.

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    En trois minutes, tout a été révélé.

    Si le premier but est né d’une erreur défensive, les minutes durant lesquelles Mikel Oyarzabal a inscrit ses deux buts ont suffi à exposer les failles de la sélection saoudienne.

    En trois minutes à peine, la Roja a percé à plusieurs reprises une arrière-garde saoudienne trop passive, exploitant à la fois l’écart excessif entre les lignes et un marquage déficient dans la surface de réparation.

    Les défenseurs ne cessaient de reculer, tandis que les milieux de terrain n’apportaient pas le soutien nécessaire, transformant l’espace devant le but saoudien en une véritable autoroute pour les joueurs de la Roja.

    Conséquence directe : deux buts consécutifs qui ont pratiquement scellé l’issue du match avant même la demi-heure de jeu.

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    Une démonstration de force sans pitié

    Les statistiques confirment la nette supériorité de l’Espagne : une possession de balle de 65 %, contre 35 % pour l’Arabie saoudite, et une domination écrasante en nombre de tirs, d’occasions créées, ainsi que dans les duels au sol et aériens.

    Les Verts n’ont pas seulement perdu le ballon, ils ont également perdu la capacité de s’organiser ou de reprendre leur souffle, car l’équipe espagnole récupérait la possession en l’espace de quelques secondes à peine après l’avoir perdue.

    Sous cette pression constante, les Saoudiens ont passé l’essentiel de la rencontre dans leur camp, s’épuisant tant physiquement que mentalement.

    Au final, les statistiques confirment cette domination : 20 tirs pour l’Espagne contre seulement 3 pour l’équipe saoudienne, un écart révélateur.

  • Un but contre son camp a suffi pour résumer la soirée de la défense saoudienne.

    Dès l’entame de la seconde période, la sélection saoudienne a subi un nouveau coup dur lorsque Hassan Tambakti a marqué contre son camp.

    Même si l’action a été enregistrée comme un csc, elle a mis en lumière les mêmes maux défensifs : Mark Cocoria a été laissé sans marquage sur le corner, a pu reprendre le ballon tranquillement, lequel a ensuite rebondi sur Al-Owais puis sur Tambakti avant de finir au fond des filets.

    Ce but résumait parfaitement les maux saoudiens tout au long de la rencontre : un placement hasardeux, un marquage déficient et des erreurs répétées sur les centres et les coups de pied arrêtés.

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    Une leçon difficile avant la dernière manche

    S'incliner devant l'Espagne, équipe de premier plan, n'est pas en soi une catastrophe ; toutefois, les circonstances de cette défaite interrogent.

    En effet, les Saoudiens n’ont pas cédé uniquement en raison de supériorités individuelles, mais aussi face à une nette domination espagnole sur les plans tactique, organisationnel et physique.

    L’encadrement technique, emmené par Donis, dispose désormais d’un chantier clair avant d’affronter le Cap-Vert : repenser l’organisation défensive, réduire les espaces et fluidifier la relance sous pression.

    Si le match nul face à l’Uruguay avait entretenu l’espoir des supporters saoudiens, la rencontre contre l’Espagne a rappelé avec brutalité l’ampleur du travail nécessaire pour rivaliser avec les cadors mondiaux, et confirmé que rigueur tactique et organisation restent les clés de la réussite dans ce genre de compétitions.

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