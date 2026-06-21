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Analyse : comment l’Espagne a-t-elle brisé les espoirs de Donis sous les yeux du monde entier ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Les Verts subissent une défaite retentissante en Coupe du monde.

La défaite de l’équipe d’Arabie saoudite contre l’Espagne ne constitue pas seulement un revers prévisible face à l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026 ; elle a aussi mis en évidence plusieurs carences techniques et tactiques qui ont pénalisé les « Verts » durant les 90 minutes.

Dès le coup d’envoi, la Roja a imposé un plan offensif agressif, manifestement déterminée à plier le match rapidement, tandis que les « Verts » semblaient bien loin de l’image affichée face à l’Uruguay lors de la première journée, que ce soit dans l’organisation défensive, la conservation du ballon ou les transitions offensives.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis a perdu la bataille avant même le coup d’envoi.

    L’entraîneur grec Georgios Donis a surpris son monde en optant pour un dispositif défensif à cinq arrière, afin de verrouiller les espaces face à la puissance offensive espagnole, notamment pour contenir les débordements de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal sur les ailes.

    Sur le terrain, l’effet a été inverse : cette organisation n’a pas apporté la solidité escomptée. Au contraire, de grands espaces se sont ouverts entre les défenseurs et derrière eux, tandis que les milieux de terrain, privés de couverture, ont été submergés. L’Espagne a ainsi pu trouver des solutions faciles et variées pour percer vers le but de Mohammed Al-Owais.

    Plus grave encore, l’Arabie saoudite a perdu son identité offensive : elle n’a pas réussi à sortir le ballon ni à lancer les contres-attaques qui constituaient l’une de ses principales armes face à l’Uruguay, transformant ainsi le match en une offensive espagnole ininterrompue et une défense saoudienne sous pression.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal… le cauchemar de la défense saoudienne.

    Malgré les nombreuses mises en garde d’avant-match sur la nécessité de neutraliser Lamine Yamal et de limiter les espaces devant lui, la réalité a été tout autre.

    La star espagnole a exploité les espaces dès les premières minutes et a ouvert le score, profitant d’un marquage déficient dans la surface de réparation : un centre est parvenu jusqu’à lui sans qu’il subisse la moindre pression de la part des défenseurs saoudiens.

    Son but n’était pas seulement le fruit d’une action individuelle, mais le reflet direct de la confusion qui régnait dans la défense saoudienne et du manque de clarté dans la répartition des tâches entre latéraux et centraux.

    Au fil des minutes, il a poursuivi ses incursions en profondeur et sur les ailes, devenant le principal point d’appui des offensives espagnoles.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En l’espace de trois minutes, tout a été révélé.

    Si le premier but est né d’une erreur défensive, les minutes au cours desquelles Mikel Oyarzabal a inscrit ses deux buts ont suffi à mettre en évidence tous les problèmes de la sélection saoudienne.

    En trois minutes à peine, la Roja a percé à plusieurs reprises une arrière-garde saoudienne trop passive, exploitant à la fois l’écart important entre les lignes et un placement défensif déficient dans la surface de réparation.

    Les défenseurs reculaient sans cesse, tandis que les milieux de terrain, incapables de fournir le soutien nécessaire, abandonnaient l’espace devant leur propre but, offrant aux joueurs de la Roja une autoroute vers les filets.

    Conséquence directe : deux buts consécutifs qui ont pratiquement scellé l’issue du match avant même la demi-heure de jeu.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une démonstration de force sans pitié

    Les statistiques confirment la nette supériorité de l’Espagne : 65 % de possession, contre 35 % à l’Arabie saoudite, et une domination écrasante en matière de tirs, d’occasions créées, ainsi que de duels aériens et au sol.

    Les Verts n’ont pas seulement perdu le ballon, ils ont aussi été privés de toute possibilité de s’organiser ou de souffler, puisque les Espagnols récupéraient le cuir en quelques secondes à peine après l’avoir cédé.

    Sous cette pression constante, les Saoudiens ont passé l’essentiel de la rencontre dans leur camp, s’épuisant tant physiquement que mentalement.

    Au final, la Roja a aligné 20 tirs contre seulement 3 pour son adversaire, preuve irréfutable de sa supériorité.

  • Un but contre son camp a suffi pour résumer la soirée de la défense saoudienne.

    Dès l’entame de la seconde période, la sélection saoudienne a subi un nouveau coup dur lorsque Hassan Tembakti a marqué contre son camp.

    Même si l’action a été enregistrée comme un csc, elle a mis en lumière les mêmes lacunes défensives : Mark Cocoria a été laissé sans marquage sur le corner, ce qui lui a permis de reprendre le ballon tranquillement avant que celui-ci ne rebondisse sur Al-Owais puis sur Tambakti et ne termine au fond des filets.

    Ce but résumait parfaitement les maux saoudiens tout au long de la rencontre : un mauvais placement, un marquage déficient et des erreurs répétées sur les centres et les coups de pied arrêtés.

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    Une leçon difficile avant la dernière manche

    S'incliner devant l'Espagne, équipe de premier plan, n'est pas en soi une catastrophe ; toutefois, les circonstances de cette défaite interrogent.

    En effet, les Saoudiens n’ont pas cédé uniquement en raison de supériorités individuelles, mais aussi face à une nette domination espagnole sur les plans tactique, organisationnel et physique.

    L’encadrement technique, emmené par Donis, dispose désormais d’un chantier clair avant d’affronter le Cap-Vert : mieux organiser les lignes, réduire les espaces et fluidifier la relance sous pression.

    Si le match nul face à l’Uruguay avait entretenu l’espoir des supporters saoudiens, la rencontre contre l’Espagne a rappelé avec brutalité l’ampleur du travail nécessaire pour rivaliser avec les cadors mondiaux, et confirmé que rigueur tactique et organisation restent la clé des performances dans ce genre de compétitions.

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