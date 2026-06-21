La défaite de l’équipe d’Arabie saoudite contre l’Espagne ne constitue pas seulement un revers prévisible face à l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026 ; elle a aussi mis en évidence plusieurs carences techniques et tactiques qui ont pénalisé les « Verts » durant les 90 minutes.
Dès le coup d’envoi, la Roja a imposé un plan offensif agressif, manifestement déterminée à plier le match rapidement, tandis que les « Verts » semblaient bien loin de l’image affichée face à l’Uruguay lors de la première journée, que ce soit dans l’organisation défensive, la conservation du ballon ou les transitions offensives.