L’entraîneur grec Georgios Donis a surpris son monde en optant pour un dispositif défensif à cinq arrière, afin de verrouiller les espaces face à la puissance offensive espagnole, notamment pour contenir les débordements de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal sur les ailes.

Sur le terrain, l’effet a été inverse : cette organisation n’a pas apporté la solidité escomptée. Au contraire, de grands espaces se sont ouverts entre les défenseurs et derrière eux, tandis que les milieux de terrain, privés de couverture, ont été submergés. L’Espagne a ainsi pu trouver des solutions faciles et variées pour percer vers le but de Mohammed Al-Owais.

Plus grave encore, l’Arabie saoudite a perdu son identité offensive : elle n’a pas réussi à sortir le ballon ni à lancer les contres-attaques qui constituaient l’une de ses principales armes face à l’Uruguay, transformant ainsi le match en une offensive espagnole ininterrompue et une défense saoudienne sous pression.