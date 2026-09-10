60 jours seulement ont suffi pour voir émerger un Al-Ittihad totalement différent, une équipe qui ne s'appuie pas tant sur les noms de ses stars que sur un système intégré, dans lequel tout le monde se déplace pour un seul et même objectif, et où chaque joueur sait ce que son coéquipier et l'entraîneur attendent de lui sur le terrain.

Depuis que le jeune Allemand Jens Wiesing a pris en main l'entraînement d'Al-Ittihad le 10 juillet dernier, le manager a entrepris de rebattre les cartes du « Doyen » de manière progressive, au point que l'équipe, après une courte période, s'est dotée d'une identité claire, perceptible dans la manière de construire les attaques, le pressing après la perte du ballon, les transitions, et jusqu'aux tâches défensives des attaquants.

Fait remarquable, Wiesing n'a pas eu besoin d'années pour imposer ses idées ; il a au contraire réussi en deux mois environ à façonner une équipe qui semble travailler ensemble depuis longtemps, ce qui est clairement apparu dans l'esprit collectif dont fait désormais preuve Al-Ittihad, et dans la capacité des joueurs à remplir leurs rôles même lorsque le ballon est loin des zones de danger.