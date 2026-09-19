La défaite d'Al Ahli face aux Mamelodi Sundowns n'a pas été le fruit d'une supériorité tactique évidente du champion d'Afrique, mais s'est jouée sur de petits détails, après que le club saoudien eut livré de très bonnes séquences, tout en gâchant ses occasions et en ne gérant pas comme il le fallait les centres et les ballons dans la surface de réparation.

Marino Pušić a bien entamé la rencontre, laissant la possession aux Mamelodi Sundowns tout en misant sur les contre-attaques et l'exploitation des espaces au milieu de terrain et dans la défense adverse, une approche qui a offert à Al Ahli plus d'une occasion d'atteindre les buts du club sud-africain.

Mais l'entraîneur néerlandais n'a pas maintenu la même approche tout au long du match : Al Ahli a reculé davantage en seconde période et a commencé à perdre les espaces qu'il visait au départ, avant que certains changements ne viennent compliquer encore la tâche, notamment avec l'entrée tardive de Galeno.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».