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GOAL
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Analyse : Al Ahly s'est saboté lui-même, et les Sundowns profitent des désastres de Posic !

FEATURES
Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Pays-Bas

Le raffiné dans la tourmente !

La défaite d'Al Ahli face aux Mamelodi Sundowns n'a pas été le fruit d'une supériorité tactique évidente du champion d'Afrique, mais s'est jouée sur de petits détails, après que le club saoudien eut livré de très bonnes séquences, tout en gâchant ses occasions et en ne gérant pas comme il le fallait les centres et les ballons dans la surface de réparation.

Marino Pušić a bien entamé la rencontre, laissant la possession aux Mamelodi Sundowns tout en misant sur les contre-attaques et l'exploitation des espaces au milieu de terrain et dans la défense adverse, une approche qui a offert à Al Ahli plus d'une occasion d'atteindre les buts du club sud-africain.

Mais l'entraîneur néerlandais n'a pas maintenu la même approche tout au long du match : Al Ahli a reculé davantage en seconde période et a commencé à perdre les espaces qu'il visait au départ, avant que certains changements ne viennent compliquer encore la tâche, notamment avec l'entrée tardive de Galeno.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Posecic frappe dans les espaces

    Al Ahly s'est appuyé sur des passes continues dans le dernier tiers de terrain des Sundowns, avec le déplacement d'un joueur venant de l'arrière pour exploiter l'espace derrière la défense adverse, une idée qui est apparue à plusieurs reprises avec Francisco Trincão, ainsi qu'avec Ziad Al Johani.

    Ces mouvements ont contraint la défense des Sundowns à se déplacer sans cesse et ont permis à Al Ahly d'atteindre des zones dangereuses, mais le problème résidait dans la dernière touche et le gaspillage des occasions, ce qui a privé l'équipe de convertir sa supériorité en davantage de buts.

    Al Ahly aurait dû maintenir cette approche plus longtemps, d'autant plus que les Sundowns montaient en grand nombre et laissaient des espaces évidents derrière eux, des espaces qu'Al Ahly aurait pu exploiter par la vitesse et les transitions.

    Mais avec le temps, Al Ahly a reculé davantage et est devenu moins capable d'exploiter les espaces qui existaient en début de match, ce qui a donné aux Sundowns l'occasion d'imposer son rythme de manière plus marquée.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni laisse la caisse à Al-Buraikan

    Bositch a travaillé sur l'échange des rôles entre Ivan Toney et Firas Al-Buraikan, afin d'exploiter la vitesse de ce dernier et sa capacité à courir dans les espaces, ce qui est apparu clairement lors de l'action du but d'Al-Ahly.

    Dans le même temps, Toney s'est transformé en meneur de jeu durant de nombreuses phases de la rencontre, se libérant de la surface de réparation et laissant l'espace aux joueurs venant de derrière, ce qui a offert à Al-Ahly une plus grande souplesse dans la construction des attaques et l'accès aux buts des Sundowns.

    Cette idée a largement réussi lors de la première période, mais Al-Ahly n'en a pas suffisamment profité en raison des occasions gâchées, puis son impact a diminué avec le recul du bloc de l'équipe et la baisse du nombre de joueurs capables d'exploiter les espaces.

    C'est ici qu'est apparu un autre aspect des décisions de Bositch, qui a tardé à faire entrer Galeno, un joueur capable de tirer parti des espaces derrière la défense des Sundowns. Mais lorsqu'il est entré, l'adversaire avait déjà marqué le deuxième but et s'était replié en arrière, faisant ainsi disparaître les espaces qu'il était censé exploiter.

  • Sundowns découvre le point faible d'Al Ahly

    Sundowns a eu la possession, mais ne s'est pas contenté de faire circuler le ballon. Il s'est clairement concentré sur les côtés et sur l'envoi de centres, après avoir semble-t-il décelé une difficulté chez Al Ahly dans le traitement des ballons venant des ailes.

    Le premier but est venu de cette manière, après que Sundowns a envoyé le ballon derrière la défense, Nuno Santos profitant de l'absence de couverture pour inscrire le but de l'avantage, avant que le scénario ne se répète en seconde période sur un centre venu du côté droit.

    C'est là qu'est apparue la différence entre les deux équipes : Al Ahly disposait d'espaces exploitables mais n'a pas continué à les attaquer avec la même intensité, tandis que Sundowns a poursuivi son pressing sur les côtés en jouant sur le point faible apparu dans la défense d'Al Ahly.

    Le recul d'Al Ahly en seconde période a constitué une raison supplémentaire de l'accentuation du pressing de Sundowns, l'équipe se retrouvant plus proche de défendre ses zones que de menacer le but adverse, ce qui a fait basculer progressivement le danger vers le but d'Al Ahly.

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  • Sundowns profite des déboires d'Al Ahly

    L'entrée de Mohamed Abdel Rahman a constitué un tournant dans la rencontre, lui qui est entré en jeu à la place de Saïd Baâtiya, et il n'a fallu que quelques secondes avant que l'Ahly n'encaisse le deuxième but par l'intermédiaire de Nuno Santos.

    Abdel Rahman n'est pas parvenu à surveiller Santos dans la surface, permettant au joueur de Sundowns de trouver l'espace nécessaire pour transformer le centre en son deuxième but et sceller la rencontre en faveur de son équipe.

    On ne peut pas faire porter à Abdel Rahman seul la responsabilité de la défaite, mais cette action confirme que le problème de l'Ahly se situait dans la gestion des centres et du marquage, d'autant plus que Sundowns a répété le même scénario à deux reprises.

    Au final, Positch a débuté la rencontre avec de bonnes idées et a su exploiter les espaces et mettre à profit Toney, Al Brikan et Trincão, mais il a desservi l'Ahly en seconde période en raison du repli et de changements qui n'ont pas servi l'équipe comme il le fallait.

    Au premier rang desquels le retard dans l'entrée de Galeno. Lorsque le joueur est entré, Sundowns avait déjà marqué le deuxième but et s'était replié, si bien que les espaces que Galeno aurait pu exploiter avaient disparu, faisant de cet atout offensif une carte jouée trop tard.

    À lire également : Vidéo : Sundowns foudroie l'Al Ahly saoudien et est sacré champion d'une moitié du monde

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