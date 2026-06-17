Amorim au Milan : les joueurs saluent son arrivée dans la chatroom du groupe

Amorim a signé avec le Milan AC jusqu’en 2029, pour un salaire d’environ 3,5 millions d’euros par an, plus des primes. Selon ABola, le technicien portugais doit arriver à Milan dans les prochains jours ; en attendant, il a déjà composé son staff. Il sera accompagné chez les Rossoneri par l’équipe qui l’épaulait ces dernières années : Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ainsi que l’entraîneur des gardiens Jorge Vital, présents à ses côtés dès son passage au Sporting Braga.



