Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
AmorimGetty Images

Traduit par

Amorim au Milan : les joueurs saluent son arrivée dans la chatroom du groupe

Milan AC
Mercato
R. Amorim

Ruben Amorim salué par le groupe. D’après la Gazzetta dello Sport, les joueurs, dans leur chat WhatsApp, ont accueilli avec enthousiasme la nomination de l’ex-technicien du Sporting Lisbonne et de Manchester United. Un sentiment, partagé par nombre de cadres, que s’ouvre désormais un nouveau cycle.

  • Le contrat court jusqu’en 2029.

    Amorim a signé avec le Milan AC jusqu’en 2029, pour un salaire d’environ 3,5 millions d’euros par an, plus des primes. Selon ABola, le technicien portugais doit arriver à Milan dans les prochains jours ; en attendant, il a déjà composé son staff. Il sera accompagné chez les Rossoneri par l’équipe qui l’épaulait ces dernières années : Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ainsi que l’entraîneur des gardiens Jorge Vital, présents à ses côtés dès son passage au Sporting Braga.


    • Publicité