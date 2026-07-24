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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

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Amère déception : Ronaldo à la tête du pire onze de la Coupe du monde

FEATURES
Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal
M. Neuer
L. Sane
F. Valverde
R. James
N. Madueke
J. Tah
L. Digne
Gabriel
Vitinha

La Coupe du monde 2026 a vu émerger des stars qui se sont distinguées de façon remarquable, mais à l'inverse, certains ont déçu.

Le réseau « Bleacher Report » a dévoilé le onze le plus décevant de la Coupe du monde, afin de mettre en lumière les joueurs qui n'ont pas répondu au niveau des attentes. 

Cette équipe est dirigée par l'entraîneur espagnol Roberto Martinez, qui a pris en charge la sélection du Portugal lors du Mondial et a été rapidement éliminé dès les huitièmes de finale par l'Espagne, sacrée championne par la suite.

  • Manuel NeuerGetty

    Gardien de but : Manuel Neuer

    Le retour de Manuel Neuer, qui avait mis un terme à sa carrière internationale, pour disputer la Coupe du monde cette année avec l'Allemagne constituait un renfort de taille pour les champions de 2014.

    Son expérience, son leadership et son talent unique de gardien libéro étaient censés renforcer une équipe qui n'avait pas encore trouvé de successeur évident parmi ceux en poste.

    Neuer a commencé son Mondial en encaissant un but face à Curaçao, lorsqu'il a effleuré de la main un ballon dévié, qui a fini au fond des filets. Il a ensuite laissé sa cage vide face à une frappe de la Côte d'Ivoire, lors de la victoire 2-1 de l'Allemagne, avant que Gonzalo Plata ne le devance sur le ballon lors du dernier match de la phase de groupes, offrant à l'Équateur une victoire historique.

    Certes, Neuer a repoussé un tir au but face au Paraguay lors de l'élimination en huitièmes de finale, mais son aura s'était déjà dissipée.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défense : Reece James – Gabriel Magalhães – Jonathan Tah – Lucas Digne

    Arrière droit : Reece James

    Ce jugement est peut-être un peu sévère, mais du point de vue des attentes déçues, Reece James occupe une place de choix, tout simplement parce que ses problèmes physiques ont limité sa participation à seulement 318 minutes sur les 720 minutes possibles dans le tournoi.

    En conséquence, l'équipe d'Angleterre a été contrainte de combler le vide au poste d'arrière droit avec différents joueurs à sa place, certains évoluant en dehors de leurs rôles habituels, puisque Spence, Declan Rice, Ezri Konsa et Jarell Quansah ont occupé ce poste à différentes étapes, avec plus ou moins de réussite selon les cas.

    Défenseur central : Gabriel

    Le Brésil ressentira probablement de nombreux moments de regret en repensant à ce tournoi, mais le défenseur central Gabriel en détient peut-être la plus grande part.

    Le défenseur brésilien a souffert dans la couverture des espaces ; son placement était mauvais sur le premier but d'Ismaël Saibari en faveur du Maroc lors de la phase de groupes, et il a été sanctionné lors des phases à élimination directe en raison de sa décision de reculer face au joueur japonais Kaishu Sano.

    Néanmoins, pour beaucoup, le moment le plus regrettable de son tournoi est survenu lorsque son équipe a été éliminée par la Norvège et son vieux rival Erling Haaland. Certes, le centre est venu bien trop facilement, et le Brésil dans son ensemble a été mauvais dans ce match, et il aurait probablement été éliminé même si Gabriel avait mieux défendu à cet instant. 

    Mais la manière dont il a reculé pendant la transmission du ballon, laissant à Haaland une tête sans opposition, a été une erreur fatale, à un moment décisif, dans un duel devenu l'une des meilleures confrontations individuelles entre joueurs de ce sport.

    Défenseur central : Jonathan Tah 

    Alors que la sélection allemande dans son ensemble a déçu, c'est le défenseur central Jonathan Tah qui a laissé peut-être l'image la plus marquante de l'échec de la Mannschaft.

    En huitièmes de finale contre le Paraguay, Tah, qui n'avait jamais tiré le moindre penalty de toute sa carrière, s'est avancé pour frapper le premier lors de la séance de mort subite. 

    Tah a expédié le ballon très au-dessus de la barre, scellant définitivement une élimination précoce et surprenante de son pays. Il n'a réalisé que trois tacles réussis lors de ses quatre matchs, il a été dribblé à deux reprises, et il n'a pas réussi à aider l'Allemagne à conserver ne serait-ce qu'une seule fois sa cage inviolée, même face à Curaçao.

    Arrière gauche : Lucas Digne

    Il était difficile d'adresser beaucoup de critiques à l'équipe de France avant le début du tournoi, mais le poste d'arrière gauche représentait un point d'interrogation.

    Lucas Digne a réalisé une carrière remarquable, mais le joueur de 33 ans ne possède pas la notoriété dont jouissent nombre de ses coéquipiers, et il n'a jamais été considéré comme un défenseur de l'élite.

    Pour une équipe qui a semblé irrésistible pendant la majeure partie du tournoi, cette faiblesse défensive dans la prestation de Digne s'est révélée un facteur déterminant dans leur chute. 

    Son mauvais contrôle du ballon à l'intérieur de sa surface de réparation, son manque de conscience de son environnement, et le tacle irréfléchi par lequel il a fait tomber le joueur espagnol Lamine Yamal, offrant un penalty en demi-finale, en ont été la preuve.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain : Valverde – Vitinha – Leroy Sané

    Milieu axial : Fede Valverde

    Le capitaine de l'Uruguay a abordé la Coupe du monde dans un climat tendu, à la suite d'une altercation avec son coéquipier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni.

    Et si Valverde espérait échapper à ce drame, le camp uruguayen était le mauvais endroit où se trouver.

    Selon le journal « The Guardian », il y a eu des problèmes sur le terrain d'entraînement, des désaccords avec le sélectionneur Marcelo Bielsa concernant la composition et la tactique, ainsi qu'un manque de volonté général de la part de certains joueurs d'assister aux longues réunions d'équipe organisées par le technicien argentin.

    Valverde n'a pas pu donner le meilleur de lui-même, si bien que ses passes ont souvent été imprécises et qu'il n'a inscrit aucune présence sur la feuille des buteurs depuis le milieu de terrain.

    Il a été remplacé après 57 minutes lors du dernier match de la phase de groupes face à l'Espagne.

    Milieu axial : Vitinha 

    Le déclin de Vitinha a été le plus marquant, lui qui s'est épuisé à vouloir peser sur les matches et n'a pas réussi à être un relais pour la distribution du ballon, comme il le fait souvent avec le Paris Saint-Germain.

    La composition du sélectionneur Martínez était confuse et donnait la priorité à alimenter Cristiano Ronaldo en ballons, au détriment de l'intérêt de l'équipe, un schéma confirmé à maintes reprises par le remplacement de Vitinha avant la fin de chaque match.

    Qu'un joueur de sa dimension souffre tout au long des matches puis soit sacrifié dans les moments les plus importants constitue une fin décevante pour une saison exceptionnelle du joueur de 26 ans.

    Milieu offensif : Leroy Sané      

    Il n'est pas toujours facile de placer les joueurs à leur poste naturel dans ce type de composition, c'est pourquoi Leroy Sané a été positionné au poste de milieu offensif, car l'écarter aurait été impardonnable.

    L'Allemagne a peut-être écrasé Curaçao 7-1 lors de son match d'ouverture dans la compétition, mais la Mannschaft aurait pu inscrire 15 buts sans les frappes imprécises de Sané, ses mauvais choix et son décrochage général par rapport au reste de l'équipe.

    Cela a été suivi par une prestation extrêmement médiocre contre la Côte d'Ivoire, ce qui a entraîné son remplacement après une heure de jeu.

    Et alors qu'il aurait été logique que le sélectionneur Nagelsmann tente une autre option sur le côté droit face à l'Équateur, le technicien a continué à titulariser Sané. 

    Cette confiance a été récompensée par un but, mais le joueur est vite retombé dans son registre décevant lors du match d'élimination des seizièmes de finale face au Paraguay.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    L'attaque : Yan Diomandé – Noni Madueke – Cristiano Ronaldo

    Ailier gauche : Yan Diomandé

    Yan Diomandé a disputé son premier tournoi sous les projecteurs d'une âpre bataille de transferts entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

    Il a débuté les quatre matches de la Côte d'Ivoire et a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 face à Curaçao.

    Diomandé a beaucoup travaillé, mais son rendement final laissait à désirer, et il a été éclipsé par la présence du plus expérimenté Amad Diallo.

    Ailier droit : Noni Madueke

    Nombreux sont les sélectionneurs potentiels de l'Angleterre qui n'auraient pas emmené Noni Madueke à la Coupe du monde.

    Trois buts et une passe décisive en 26 matches de Premier League avec Arsenal ne vous accordent pas une confiance absolue, mais le rôle de Madueke en tant que remplaçant de Saka à l'Emirates Stadium lui a valu la confiance de Thomas Tuchel pour se rendre au tournoi.

    Au final, Saka n'a été apte qu'à jouer 237 minutes sur 8 matches avant la petite finale de l'Angleterre. Il a offert 3 buts durant cette période et a été un élément essentiel de la victoire de prestige contre le Mexique.

    En revanche, Madueke a débuté comme titulaire dans 5 matches, n'a contribué à aucun but et a échoué à saisir une chance qui n'aurait pas dû lui être offerte en premier lieu.

    Avant-centre : Cristiano Ronaldo

    En tant que pivot central d'un Portugal très décevant, Cristiano Ronaldo est un choix évident ici.

    Une grande partie du jeu du Portugal a été conçue en tenant compte de Ronaldo, et 3 buts inscrits ne constituent pas un retour suffisamment bon pour cette stratégie.

    La place de Ronaldo dans l'équipe est l'un des plus grands points d'interrogation « et si » du tournoi, surtout après que son remplaçant, Gonçalo Ramos, a marqué le but de la victoire, après l'avoir suppléé en attaque contre la Croatie.

    Si leurs rôles avaient été inversés, avec Ramos jouant la majorité des minutes et Ronaldo entrant en super-remplaçant, les choses auraient-elles changé pour le Portugal ?