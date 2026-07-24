Arrière droit : Reece James

Ce jugement est peut-être un peu sévère, mais du point de vue des attentes déçues, Reece James occupe une place de choix, tout simplement parce que ses problèmes physiques ont limité sa participation à seulement 318 minutes sur les 720 minutes possibles dans le tournoi.

En conséquence, l'équipe d'Angleterre a été contrainte de combler le vide au poste d'arrière droit avec différents joueurs à sa place, certains évoluant en dehors de leurs rôles habituels, puisque Spence, Declan Rice, Ezri Konsa et Jarell Quansah ont occupé ce poste à différentes étapes, avec plus ou moins de réussite selon les cas.

Défenseur central : Gabriel

Le Brésil ressentira probablement de nombreux moments de regret en repensant à ce tournoi, mais le défenseur central Gabriel en détient peut-être la plus grande part.

Le défenseur brésilien a souffert dans la couverture des espaces ; son placement était mauvais sur le premier but d'Ismaël Saibari en faveur du Maroc lors de la phase de groupes, et il a été sanctionné lors des phases à élimination directe en raison de sa décision de reculer face au joueur japonais Kaishu Sano.

Néanmoins, pour beaucoup, le moment le plus regrettable de son tournoi est survenu lorsque son équipe a été éliminée par la Norvège et son vieux rival Erling Haaland. Certes, le centre est venu bien trop facilement, et le Brésil dans son ensemble a été mauvais dans ce match, et il aurait probablement été éliminé même si Gabriel avait mieux défendu à cet instant.

Mais la manière dont il a reculé pendant la transmission du ballon, laissant à Haaland une tête sans opposition, a été une erreur fatale, à un moment décisif, dans un duel devenu l'une des meilleures confrontations individuelles entre joueurs de ce sport.

Défenseur central : Jonathan Tah

Alors que la sélection allemande dans son ensemble a déçu, c'est le défenseur central Jonathan Tah qui a laissé peut-être l'image la plus marquante de l'échec de la Mannschaft.

En huitièmes de finale contre le Paraguay, Tah, qui n'avait jamais tiré le moindre penalty de toute sa carrière, s'est avancé pour frapper le premier lors de la séance de mort subite.

Tah a expédié le ballon très au-dessus de la barre, scellant définitivement une élimination précoce et surprenante de son pays. Il n'a réalisé que trois tacles réussis lors de ses quatre matchs, il a été dribblé à deux reprises, et il n'a pas réussi à aider l'Allemagne à conserver ne serait-ce qu'une seule fois sa cage inviolée, même face à Curaçao.

Arrière gauche : Lucas Digne

Il était difficile d'adresser beaucoup de critiques à l'équipe de France avant le début du tournoi, mais le poste d'arrière gauche représentait un point d'interrogation.

Lucas Digne a réalisé une carrière remarquable, mais le joueur de 33 ans ne possède pas la notoriété dont jouissent nombre de ses coéquipiers, et il n'a jamais été considéré comme un défenseur de l'élite.

Pour une équipe qui a semblé irrésistible pendant la majeure partie du tournoi, cette faiblesse défensive dans la prestation de Digne s'est révélée un facteur déterminant dans leur chute.

Son mauvais contrôle du ballon à l'intérieur de sa surface de réparation, son manque de conscience de son environnement, et le tacle irréfléchi par lequel il a fait tomber le joueur espagnol Lamine Yamal, offrant un penalty en demi-finale, en ont été la preuve.