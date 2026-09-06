Morgan Rogers n'a eu besoin que de 77 secondes pour mettre Chelsea en tête, mais Arsenal a eu besoin de plus de 90 minutes pour prouver que le champion en titre ne se mesure pas seulement à ce qu'il fait lorsque le match se déroule selon le scénario qu'il souhaite, mais à ce qu'il fait lorsqu'il encaisse un coup précoce et se voit contraint de reconstruire le match depuis le début.

Le derby de Londres n'était pas un simple duel entre deux équipes aux grandes ambitions, mais un test précoce de la capacité d'Arsenal à défendre son titre face à un adversaire doté d'outils différents et d'un nouvel entraîneur désireux d'imposer rapidement son identité. Chelsea a démarré fort, a exploité la première confusion défensive et a pris l'avantage, mais Arsenal n'a pas laissé ce but modifier sa structure ni le pousser à jouer avec nervosité.

La véritable différence est apparue ensuite : Arteta n'a pas eu besoin d'un revirement complet de ses idées, mais d'une meilleure exploitation des espaces et des rôles qu'il avait choisis avant le match. Le résultat a été le retour d'Arsenal, qui est passé du statut de mené à celui de vainqueur sur le score de 2-1, mais le plus important est que le match a révélé un ensemble de décisions tactiques qui ont fait de cette victoire bien plus que trois simples points.

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