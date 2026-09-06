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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Alonso a frappé le premier, mais il est tombé dans le piège des paris d'Arteta

FEATURES
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
Angleterre
Espagne
Grèce
Allemagne

77 secondes n'ont pas brisé le champion

Morgan Rogers n'a eu besoin que de 77 secondes pour mettre Chelsea en tête, mais Arsenal a eu besoin de plus de 90 minutes pour prouver que le champion en titre ne se mesure pas seulement à ce qu'il fait lorsque le match se déroule selon le scénario qu'il souhaite, mais à ce qu'il fait lorsqu'il encaisse un coup précoce et se voit contraint de reconstruire le match depuis le début.

Le derby de Londres n'était pas un simple duel entre deux équipes aux grandes ambitions, mais un test précoce de la capacité d'Arsenal à défendre son titre face à un adversaire doté d'outils différents et d'un nouvel entraîneur désireux d'imposer rapidement son identité. Chelsea a démarré fort, a exploité la première confusion défensive et a pris l'avantage, mais Arsenal n'a pas laissé ce but modifier sa structure ni le pousser à jouer avec nervosité.

La véritable différence est apparue ensuite : Arteta n'a pas eu besoin d'un revirement complet de ses idées, mais d'une meilleure exploitation des espaces et des rôles qu'il avait choisis avant le match. Le résultat a été le retour d'Arsenal, qui est passé du statut de mené à celui de vainqueur sur le score de 2-1, mais le plus important est que le match a révélé un ensemble de décisions tactiques qui ont fait de cette victoire bien plus que trois simples points.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le premier pari d'Arteta : Havertz au cœur de l'attaque

    L'une des décisions les plus marquantes d'Arteta a été de miser sur Kai Havertz comme attaquant titulaire. Ce choix avait plus d'une signification : Havertz n'est pas un attaquant classique qui s'appuie sur une présence permanente entre les deux défenseurs centraux, mais un joueur capable de décrocher de la surface, de recevoir le ballon dans les espaces, de s'engager dans les duels aériens, puis de revenir dans la zone au moment opportun.

    Et c'est précisément ce dont Arsenal avait besoin face à Chelsea. Le club londonien a bien défendu par séquences, ce qui rendait difficile de le transpercer par une simple passe devant la surface de réparation. Arsenal avait besoin d'un attaquant capable d'attirer les défenseurs hors de leurs positions tout en offrant à l'équipe une présence à l'intérieur de la zone.

    Havertz a rempli les deux rôles. Le but de l'égalisation n'était pas une simple frappe réussie, mais le résultat direct de sa façon de se déplacer. Il a récupéré le ballon près des abords de la surface, s'est déplacé dans l'espace adéquat, puis a conclu l'action d'une frappe astucieuse.

    Mais sa véritable valeur est apparue sur le deuxième but. Au lieu de tenter d'atteindre le ballon et de conclure l'action lui-même, il l'a intelligemment laissé filer vers Martin Ødegaard, qui a exploité l'espace derrière lui et a inscrit le but de l'avantage.

    Ses statistiques appuient ce constat. Havertz a tenté trois frappes, dont deux cadrées, a touché le ballon à 10 reprises dans la surface de réparation de Chelsea, soit le total le plus élevé parmi les joueurs de la rencontre, a créé trois occasions, a remporté quatre duels aériens et a obtenu deux fautes.

    C'est pourquoi l'évaluation de sa prestation ne doit pas s'arrêter au but. L'Allemand a été un point d'appui offensif et a aidé Arsenal à fixer la défense de Chelsea et à la contraindre à gérer plusieurs menaces à la fois.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ødegaard se libère, et Lewis-Skelly offre à Arteta la clé du milieu de terrain

    La décision la plus déterminante dans le visage d'Arsenal a peut-être été d'utiliser Myles Lewis-Skelly aux côtés de Declan Rice, ce qui a permis à Martin Ødegaard de se mouvoir avec plus de liberté. Il ne s'agit pas simplement de remplacer un joueur à un poste par un autre : c'est une redistribution des rôles.

    Lorsque Ødegaard joue en position plus reculée, il se voit contraint de participer à la relance, de recevoir le ballon sous pression et de reculer derrière lui en cas de perte de possession. En revanche, lorsqu'il trouve derrière lui un joueur capable de couvrir les espaces aux côtés de Rice, il peut rester dans les zones où il est le plus influent : entre les lignes, dans les demi-espaces et aux abords de la surface de réparation.

    Et c'est ce qui s'est produit. Ødegaard est devenu plus présent dans le dernier tiers, tout en ne perdant pas son rôle dans le pressing et la récupération du ballon. Les chiffres le reflètent clairement : 65 ballons touchés, 48 passes réussies sur 54, 16 passes ayant transpercé les lignes, 6 passes dans le dernier tiers, 4 occasions créées, dont deux nettes, et 3 duels remportés.

    Ces chiffres ne décrivent pas un joueur apparu uniquement au moment de marquer le but, mais un joueur ayant contribué à contrôler le tempo de la rencontre. Plus important encore, son but est venu d'une action collective portant clairement la signature d'Arteta. Le mouvement n'avait rien d'aléatoire : il y a eu une permutation entre les joueurs, un décrochage des défenseurs et une exploitation de l'espace apparu derrière la première ligne du pressing de Chelsea. Ødegaard n'a pas été seulement le finisseur de l'action, il a fait partie du mécanisme qui l'a construite.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pourquoi Arsenal ne s'est-il pas effondré après le but de Rogers ?

    Ce but précoce aurait pu imposer à Arsenal un tout autre visage de match. Chelsea a pris un ascendant psychologique et pouvait désormais défendre dans des zones plus reculées et miser sur les transitions, tandis qu'Arsenal se retrouvait contraint d'assumer la responsabilité de la construction du jeu. Mais Arteta a refusé de tomber dans le piège le plus courant : augmenter le rythme sans augmenter la qualité.

    Arsenal ne s'est pas transformé en une équipe qui balance des ballons dans la surface de manière anarchique, et n'a pas renoncé à ressortir proprement de derrière. Au contraire, l'équipe a continué à faire tourner le ballon et à attendre le bon moment pour déplacer la défense de Chelsea.

    Cet aspect est extrêmement important, car les équipes qui se retrouvent menées tôt face à un adversaire de qualité ont tendance à perdre leurs positions dans leur quête de l'égalisation. Arsenal a fait presque l'inverse : l'équipe a conservé les distances entre ses lignes, a monté le pressing progressivement et a continué à exploiter les couloirs et les demi-espaces. Et c'est là que le caractère de l'équipe s'est révélé, plus que dans n'importe quelle autre statistique.

    Les moments les plus dangereux de Chelsea sont d'ailleurs survenus en fin de match, notamment cette tentative d'Estêvão qui a obligé David Raya à réaliser une intervention importante. Cet arrêt n'était pas un détail anodin, car il est intervenu à un moment où un seul but aurait suffi à effacer tout le travail accompli par Arsenal. Cela reflète une autre facette du caractère de l'équipe : la capacité à passer de l'initiative à la gestion du résultat sans perdre sa concentration.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis, le choix qui a fait la différence sur le flanc

    Le choix de Christos Tzolis au détriment d'Eberechi Eze et de Nicolas Madueke faisait partie de ces décisions qui pouvaient sembler secondaires avant le match, mais qui ont pris toute leur valeur une fois le jeu lancé. Tzolis n'a pas évolué comme un ailier statique attendant le ballon, mais s'est déplacé en permanence pour participer à la construction et s'infiltrer dans les espaces intérieurs.

    Ces mouvements ont apporté une nouvelle dimension à l'attaque d'Arsenal : sa présence dans l'axe a permis de créer des triangles de passes avec Odegaard et Havertz, tout en forçant la défense de Chelsea à prendre des décisions difficiles sur qui sortait pour presser et qui restait à son poste.

    Les chiffres confirment l'ampleur de sa contribution : il a joué 90 minutes, touché 54 fois le ballon, réussi 37 passes sur 43, remporté six duels, récupéré cinq ballons et créé quatre occasions, dont une concrétisée, en plus de deux longues passes réussies.

    Et surtout, il a directement contribué au deuxième but. C'est là qu'apparaît la différence entre l'ailier qui mesure son influence au nombre de dribbles et celui qui se met au service du collectif. Tzolis n'avait pas besoin de tenter dix actions individuelles pour être décisif : ses déplacements et ses passes s'inscrivaient dans le processus de déstabilisation de la défense de Chelsea.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea n'a pas perdu à cause d'une mauvaise performance

    Il serait facile de réduire cette rencontre au retour d'Arsenal, mais ce serait ne pas rendre justice à Chelsea. L'équipe est restée dangereuse après avoir pris l'avantage, et s'est procuré des occasions nettes pour tuer le match avant qu'Arsenal ne renverse la situation.

    Rodgers a été proche d'ajouter un autre but, tandis que la tentative de Pedro Neto a heurté le poteau, des occasions dont l'exploitation de l'une d'entre elles aurait pu changer totalement la physionomie du match.

    Le problème ne résidait donc pas dans la capacité de Chelsea à créer le danger, mais dans son incapacité à transformer ses temps forts en un écart confortable. Et c'est là que l'on peut lire la différence entre les deux équipes.

    Chelsea s'appuyait davantage sur l'action individuelle et la transition rapide, tandis qu'Arsenal disposait de mécanismes plus constants pour créer des occasions. 

    Et lorsqu'Arsenal a eu besoin d'un but, il avait plus d'une voie pour y parvenir ; alors que lorsque Chelsea a eu besoin de reprendre son avance, il n'a pas retrouvé le même espace. Et c'est là un point qui pourrait s'avérer décisif dans une longue course.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La personnalité du champion : la vraie différence

    Parler de la victoire d'Arsenal comme d'une simple « remontada » revient à minimiser le travail tactique qui l'a précédée. Arteta a pris plusieurs décisions imbriquées : « il a choisi Havertz au poste d'attaquant, a donné davantage de liberté à Ødegaard, a poussé Lewis-Skelly au milieu, a opté pour Zubimendi sur l'aile et s'est appuyé sur Konsa en défense. »

    Chaque décision a influé sur les autres. La liberté d'Ødegaard n'aurait pas été possible au même degré sans l'équilibre apporté par le milieu de terrain. Et les mouvements de Havertz sont devenus plus efficaces parce qu'Ødegaard était en mesure de rejoindre la surface. Quant à Zubimendi, il a contribué à créer des angles de passe supplémentaires qui ont placé la défense de Chelsea face à plus d'une option. C'est là le point le plus important dans la lecture de ce match : « Arteta n'a pas gagné grâce à une seule décision, mais parce que ses décisions se sont complétées les unes les autres. »

    Au final, le score dit qu'Arsenal a gagné 2-1, mais le match dit quelque chose de plus grand : l'équipe a encaissé un but vers la deuxième minute, et pourtant elle n'a pas perdu sa structure. Menée au score, elle a ensuite égalisé, puis pris l'avantage, avant de résister à la pression des dernières minutes. Cette séquence est très importante pour une équipe qui défend son titre. La saison ne se joue pas dans les matches où l'équipe est au sommet de sa forme, mais dans ceux où les choses se compliquent. C'est pourquoi la victoire face à Chelsea revêt une valeur qui dépasse les trois points.

    Arsenal n'a pas livré un match parfait ; l'équipe a laissé des occasions à Chelsea, n'a pas plié la rencontre tôt et aurait pu payer certaines maladresses en fin de match. Mais elle possédait quelque chose de plus important que la perfection : « la souplesse. Une souplesse dans le dispositif, une souplesse dans les rôles et une souplesse dans la gestion du scénario du match. » Et c'est précisément ce qui a fait fonctionner les paris d'Arteta.

    Havertz a prouvé qu'il était capable de mener l'attaque, Ødegaard a exploité l'espace que le plan lui a offert, Zubimendi a démontré que son choix n'était pas un pari risqué, et Lewis-Skelly a contribué à redistribuer les rôles au milieu, tandis que Raya a préservé l'avantage de son équipe au moment où l'erreur était interdite.

    Quant à Chelsea, malgré la défaite, l'équipe a confirmé qu'elle avait de quoi inquiéter les grands, mais elle a perdu le match dans lequel elle avait besoin de rentabiliser ses moments avec le plus d'efficacité. C'est pourquoi on peut dire que le derby de Londres n'a pas été une confrontation tranchée par les grands noms, mais un match tranché par « la qualité des détails ».

    Chelsea a possédé le début. Arsenal a possédé le match. Et la différence entre les deux a résidé dans la capacité d'Arteta et de ses joueurs à transformer le plan en réalité, puis à gérer les changements du match sans perdre leur identité. Les paris d'Arteta ont réussi, mais le plus important est qu'Arsenal a prouvé qu'il avait la personnalité de l'équipe qui sait comment gagner, même lorsque les choses ne commencent pas en sa faveur.

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