Alliance avec Rashford, provocations sur les réseaux : comment Garnacho met sa carrière en danger

Sa dernière provocation sur les réseaux a convaincu les fans : malgré son talent, Manchester United se porterait beaucoup mieux sans lui.

Il existe un art pour se faire des ennemis. Alejandro Garnacho semble en être passé maître. L'ailier de Manchester United, qui profite de ses vacances d'été tout en cherchant une nouvelle équipe sur les conseils de son coach Rúben Amorim, aurait pu faire profil bas. Il a délibérément choisi la controverse, provoquant les fans des Red Devils avec une publication Instagram pour le moins tapageuse. Le décor : une villa de luxe à Ibiza, entre une Ferrari et une Lamborghini. La tenue : un maillot d'Aston Villa, floqué au nom de Marcus Rashford. Lequel s'est empressé de commenter : « Mon frère ».

Le message ne pouvait être plus clair. Garnacho choisissait son camp : celui de Rashford, contre son entraîneur et son club. Il formait une alliance de parias, deux joueurs poussés vers la sortie du club qui les a formés. Il se posait, lui et Rashford (tous deux prolongés à prix d'or par United en 2023) en victimes du système.

Résultat ? Garnacho a non seulement réussi à s'aliéner une bonne partie des supporters de United, confirmant le sentiment grandissant que le club se passerait bien de son attitude capricieuse malgré son immense talent, mais il a aussi agité un chiffon rouge devant tous les clubs qui pourraient envisager de le recruter cet été et de lui offrir la porte de sortie d'Old Trafford qu'il réclame.