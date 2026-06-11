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Alisson explique comment Carlo Ancelotti a « transformé » l’équipe nationale du Brésil après une « période très difficile »
Une nouvelle ère de sérénité s’ouvre sous la houlette d’Ancelotti.
Ancelotti s'apprête à entrer dans l'histoire ce samedi en devenant le premier sélectionneur étranger à mener le Brésil en Coupe du monde, une nomination accueillie très positivement au sein du groupe. Aux commandes de la Seleção depuis mai 2025, il s'agit de sa première expérience internationale en tant qu'entraîneur à temps plein. Depuis le centre d'entraînement de Basking Ridge, Alisson souligne le changement d'état d'esprit intervenu depuis l'arrivée de l'Italien.
« Il est indéniable que la dernière période a été très difficile pour nous, les joueurs. Nous avons ressenti de plein fouet les difficultés que nous avons rencontrées, dues à plusieurs facteurs. Depuis l’arrivée d’Ancelotti, l’ambiance a complètement changé. Il dégage une forte présence et nous apporte la sérénité d’un environnement axé sur le travail, sans controverse », a déclaré le gardien de but de Liverpool aux journalistes.
- AFP
La direction et la pression de la Seleção
L’expérimenté entraîneur a pris les commandes alors que la qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026 semblait, fait rare, menacée. Alisson, qui se prépare pour sa troisième Coupe du monde consécutive comme numéro un incontesté d’une sélection brésilienne logée dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, estime que le mélange unique d’humilité et de connaissance tactique de haut niveau affiché par Ancelotti a été le catalyseur du récent redressement de la Seleção.
« Il est résilient, humble et sait choisir les mots justes au bon moment. C’est un excellent entraîneur. Il a une vision claire du football, ce qui facilite notre style de jeu. Ces qualités profitent à l’équipe. Je vois sa joie et sa gratitude d’être l’entraîneur de la Seleção », ajoute Alisson. Il compare même ce rôle à une fonction politique : « C’est un multiple champion, mais il le montre. On le remarque. Nous le remarquons aussi. Il a tout gagné dans le football et il est ici avec joie et enthousiasme. Sa position est peut-être plus stressante que celle de président du pays, à certains égards. »
- AFP
L'influence d'un mentor légendaire
Si Ancelotti fixe la philosophie générale, Alisson tient aussi à saluer son entraîneur des gardiens de longue date et idole d’enfance, Claudio Taffarel. Vainqueur de la Coupe du monde 1994, celui-ci a accompagné la carrière du portier brésilien tant en sélection qu’à Anfield, incarnant un lien vivant avec le glorieux passé du football brésilien.
« L'un de mes souvenirs les plus marquants, quand j'avais six ans, c'est la demi-finale contre les Pays-Bas [en 1998]. Mon père a fait une blague quand Taffarel a arrêté le penalty : il a pris un gâteau et l’a écrasé sur son propre visage. Je pense que c’est pour ça que ça m’a tant marqué », se souvient Alisson. « C’est un privilège de travailler avec Taffarel, une idole, une source d’inspiration et une référence pour tant de Brésiliens qui voulaient devenir gardiens de but. Dans mon enfance, on disait : “Taffareeel…” Il nous soutient dans les moments difficiles et a laissé un héritage qui dépasse ses exploits de joueur. Si son rôle d’entraîneur passe parfois inaperçu, je sais que mon niveau reste élevé grâce à son expertise. »
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Le Brésil vise un sixième titre mondial
Le Brésil aborde la compétition avec un nouvel élan, après la « période difficile » évoquée par son gardien de but. La Seleção veut mettre fin à sa période de vache maigre : éliminée en quarts de finale lors des deux dernières Coupes du monde, elle n’a plus soulevé le trophée depuis 2002. Son parcours débutera samedi face au Maroc, avant d’affronter Haïti et l’Écosse, avec pour objectif de conquérir un sixième titre planétaire et de battre ainsi tous les records.