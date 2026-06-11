Alisson explique comment Carlo Ancelotti a « transformé » l’équipe nationale du Brésil après une « période très difficile »

L’expérimenté entraîneur a pris les commandes alors que la qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026 semblait, fait rare, menacée. Alisson, qui se prépare pour sa troisième Coupe du monde consécutive comme numéro un incontesté d’une sélection brésilienne logée dans le groupe C avec le Maroc, Haïti et l’Écosse, estime que le mélange unique d’humilité et de connaissance tactique de haut niveau affiché par Ancelotti a été le catalyseur du récent redressement de la Seleção.

« Il est résilient, humble et sait choisir les mots justes au bon moment. C’est un excellent entraîneur. Il a une vision claire du football, ce qui facilite notre style de jeu. Ces qualités profitent à l’équipe. Je vois sa joie et sa gratitude d’être l’entraîneur de la Seleção », ajoute Alisson. Il compare même ce rôle à une fonction politique : « C’est un multiple champion, mais il le montre. On le remarque. Nous le remarquons aussi. Il a tout gagné dans le football et il est ici avec joie et enthousiasme. Sa position est peut-être plus stressante que celle de président du pays, à certains égards. »