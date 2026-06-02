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Alisson est considéré comme « intouchable » à Liverpool, et ce malgré le départ d'Arne Slot
La direction d’Anfield bloque son départ
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, la position de Liverpool concernant Alisson reste inchangée malgré les récents bouleversements sur le banc. Le gardien de 33 ans était courtisé par la Juventus, qui le voyait comme son futur numéro un. Mais les dirigeants d’Anfield ne comptent pas le laisser partir : ils ont déjà activé une prolongation de contrat plus tôt cette année pour assurer son avenir à long terme.
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Romano confirme sa position ferme
Les spéculations autour du gardien expérimenté se sont intensifiées après son retour de blessure contre Brentford, certains supporters craignant qu’il ne s’agisse de son dernier match. Interrogé sur les réseaux sociaux, Romano a dissipé les rumeurs de départ en précisant la position du club sur X : « Malgré le changement d’entraîneur, la position de Liverpool concernant Alisson ne devrait pas changer. La direction du LFC considère le gardien brésilien comme intouchable cet été. »
L'intérêt de Turin a été fermement rejeté.
Bien que la Juventus lui ait proposé un contrat plus long et que *La Gazzetta dello Sport* ait affirmé que les conditions personnelles avaient été discutées en mai, aucun accord n'a jamais été conclu entre les deux clubs. Alisson, sous contrat jusqu'en juin 2027, reste un pilier indispensable pour les Reds après avoir disputé 26 matches de Premier League et réalisé huit clean sheets la saison dernière. Sa stabilité est primordiale, d'autant plus que Slot a été limogé samedi à la suite d'une décevante cinquième place au classement.
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La campagne pour la Coupe du monde approche à grands pas.
Alisson va désormais se concentrer sur ses obligations internationales en rejoignant la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Ses performances exceptionnelles sur la scène internationale ne manqueront pas de retenir l'attention des clubs européens, mais Liverpool compte bien qu'il reste son gardien titulaire incontesté la saison prochaine. Le club doit désormais gérer un mercato estival mouvementé et un processus crucial de recrutement d'un nouvel entraîneur, tout en ayant assuré la présence de son gardien vedette.