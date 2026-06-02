Alisson est considéré comme « intouchable » à Liverpool, et ce malgré le départ d'Arne Slot

Alisson va désormais se concentrer sur ses obligations internationales en rejoignant la sélection brésilienne en vue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Ses performances exceptionnelles sur la scène internationale ne manqueront pas de retenir l'attention des clubs européens, mais Liverpool compte bien qu'il reste son gardien titulaire incontesté la saison prochaine. Le club doit désormais gérer un mercato estival mouvementé et un processus crucial de recrutement d'un nouvel entraîneur, tout en ayant assuré la présence de son gardien vedette.