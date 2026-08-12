Garnacho a traversé une période mouvementée, ne marquant qu’un seul but en championnat lors de son bref passage à Chelsea après avoir bouclé un transfert de 40 millions de livres sterling en provenance de Manchester United. Son aventure sous les ordres de Ruben Amorim s’est mal terminée, marquée par une brouille publique.

Désormais, Garnacho a rejoint Aston Villa en prêt avec option d’achat, dans le but de combler le vide laissé par Rogers, qui a récemment signé à Chelsea dans le cadre d’un transfert de 117 millions de livres sterling.

Malgré ses difficultés, Garnacho espère relancer sa carrière, même s’il a déjà subi un contretemps en manquant l’affiche en cours de l’UEFA Super Cup contre le PSG en raison du protocole commotion. Selon une interview exclusive du Daily Star Sport via Football Betting, ce transfert a tout son sens.