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Alejandro Garnacho reçoit un conseil crucial de l’icône de Premier League Brad Friedel après un début difficile à Aston Villa
La chute brutale de Garnacho
Garnacho a traversé une période mouvementée, ne marquant qu’un seul but en championnat lors de son bref passage à Chelsea après avoir bouclé un transfert de 40 millions de livres sterling en provenance de Manchester United. Son aventure sous les ordres de Ruben Amorim s’est mal terminée, marquée par une brouille publique.
Désormais, Garnacho a rejoint Aston Villa en prêt avec option d’achat, dans le but de combler le vide laissé par Rogers, qui a récemment signé à Chelsea dans le cadre d’un transfert de 117 millions de livres sterling.
Malgré ses difficultés, Garnacho espère relancer sa carrière, même s’il a déjà subi un contretemps en manquant l’affiche en cours de l’UEFA Super Cup contre le PSG en raison du protocole commotion. Selon une interview exclusive du Daily Star Sport via Football Betting, ce transfert a tout son sens.
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Friedel défend la stratégie de transferts
Friedel insiste sur le fait que Chelsea n’a pas profité d’Aston Villa, en soulignant les réalités financières du football moderne.
« Je ne pense pas que ce soit le cas ici ; pour Aston Villa, il s’agit de travailler dans le cadre des contraintes réglementaires et du PSR, et de choisir le bon moment pour tirer profit de la vente d’un joueur », a expliqué Friedel. Aston Villa a régulièrement su gérer ces obstacles avec efficacité ces dernières saisons. « Il est important pour des clubs comme Villa d’équilibrer les comptes lorsqu’ils évoluent à des niveaux aussi élevés », a ajouté Friedel.
L’ancien gardien estime que l’équilibre des comptes est tout simplement une nécessité pour les clubs qui cherchent à rester compétitifs au plus haut niveau.
Emery détient la clé
Friedel est extrêmement confiant dans le fait qu’Emery est l’entraîneur idéal pour permettre à Garnacho de retrouver son meilleur niveau. Emery a transformé Aston Villa, et Friedel a une confiance absolue en son jugement.
« En plus, quand vous avez un entraîneur comme Emery, qui est si talentueux pour maintenir Aston Villa dans et autour des places qualificatives pour la Ligue des champions, il saura quel type de joueur faire venir pour apporter de la valeur à l’effectif », a-t-il noté. L’environnement de Villa Park pourrait offrir à Garnacho la plateforme parfaite pour s’épanouir à nouveau. « Donc, au vu du parcours d’Emery dans son travail avec les joueurs, Garnacho sera l’un des joueurs avec lesquels Emery travaillera de près pour s’assurer qu’il puisse jouer à son meilleur niveau », a conclu Friedel.
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Quel avenir pour Garnacho ?
Garnacho suit actuellement la rencontre entre Aston Villa et le PSG en Supercoupe de l’UEFA depuis la touche. Une fois autorisé à reprendre après le protocole commotion, il tentera de faire ses débuts en Premier League avec le club et de donner tort à ses détracteurs.
De son côté, Rogers pourrait faire ses débuts très attendus avec Chelsea ce week-end contre la Real Sociedad à Stamford Bridge, après une pause prolongée à la suite de la Coupe du monde.
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