Alejandro Garnacho rayonnant après une victoire « incroyable » alors que la star de Chelsea coule Wrexham en prolongation pour remporter « le match le plus difficile de la saison »

Les hôtes ont bien démarré le match et ont pris une avance surprenante grâce à Smith, avant qu'un but contre son camp d'Arthur Okonkwo ne permette à Chelsea d'égaliser. Wrexham n'a toutefois pas baissé les bras, Callum Doyle redonnant l'avantage à son équipe grâce à une finition astucieuse. À propos de son but, Doyle a déclaré à BBC Sport : « Tout s'est passé très vite. Josh [Windass] est furieux que je l'aie marqué. C'était juste un petit coup de pied et ça a payé ! »

Malgré leurs exploits, le momentum a basculé lorsque Wrexham s'est retrouvé réduit à 10 après l'expulsion de George Dobson. Chelsea en a profité grâce à Josh Acheampong pour forcer les prolongations, où l'avantage numérique a finalement fait la différence. L'ancien attaquant anglais Alan Shearer a déclaré sur BBC One : « Ça a été difficile pour Chelsea. Dans les compétitions à élimination directe, l'important est de se qualifier pour le tour suivant, même si vous n'avez pas bien joué. Cette équipe de Wrexham les a poussés dans leurs derniers retranchements et leur a fait passer une soirée incroyablement difficile. »