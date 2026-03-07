Getty Images Sport
Alejandro Garnacho rayonnant après une victoire « incroyable » alors que la star de Chelsea coule Wrexham en prolongation pour remporter « le match le plus difficile de la saison »
Garnacho réagit à la victoire difficile en FA Cup
Garnacho, qui s'est révélé être le joueur décisif pour les visiteurs, n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'adversaire après le coup de sifflet final. S'adressant à BBC One après le match, Garnacho a déclaré : « Une victoire incroyable. Je pense que c'était l'un des matchs les plus difficiles de la saison jusqu'à présent. Nous sommes fiers et nous sommes qualifiés pour le tour suivant. Je pense que c'était un superbe but et une superbe passe de Dário [Essugo]. Je suis vraiment heureux. Ces matchs sont différents. Il faut se battre et l'adversaire a très bien joué. »
Wrexham pousse les Blues dans leurs derniers retranchements
Les hôtes ont bien démarré le match et ont pris une avance surprenante grâce à Smith, avant qu'un but contre son camp d'Arthur Okonkwo ne permette à Chelsea d'égaliser. Wrexham n'a toutefois pas baissé les bras, Callum Doyle redonnant l'avantage à son équipe grâce à une finition astucieuse. À propos de son but, Doyle a déclaré à BBC Sport : « Tout s'est passé très vite. Josh [Windass] est furieux que je l'aie marqué. C'était juste un petit coup de pied et ça a payé ! »
Malgré leurs exploits, le momentum a basculé lorsque Wrexham s'est retrouvé réduit à 10 après l'expulsion de George Dobson. Chelsea en a profité grâce à Josh Acheampong pour forcer les prolongations, où l'avantage numérique a finalement fait la différence. L'ancien attaquant anglais Alan Shearer a déclaré sur BBC One : « Ça a été difficile pour Chelsea. Dans les compétitions à élimination directe, l'important est de se qualifier pour le tour suivant, même si vous n'avez pas bien joué. Cette équipe de Wrexham les a poussés dans leurs derniers retranchements et leur a fait passer une soirée incroyablement difficile. »
Joao Pedro apporte son sens clinique
Dans les prolongations, c'est finalement la qualité des options offensives de Chelsea qui a fait la différence. Joao Pedro et Garnacho ont trouvé le chemin des filets, brisant le cœur des joueurs de Wrexham et assurant la qualification de leur équipe pour le tour suivant. Shearer a été particulièrement impressionné par l'impact de l'attaquant brésilien, ajoutant : « Joao Pedro a fait une énorme différence pour cette équipe de Chelsea grâce à son sang-froid et sa capacité à courir avec le ballon. Il a des options de chaque côté, mais il choisit d'y aller seul. Chelsea est qualifié pour le tour suivant. »
Le résultat a peut-être été sévère pour Wrexham, qui était à deux doigts d'égaliser 3-3 en fin de match grâce à Lewis Brunt, mais dont le but a été refusé pour hors-jeu. Même après le carton rouge, l'équipe locale a continué à se montrer menaçante, prouvant qu'elle était à la hauteur de son adversaire de niveau supérieur pendant une grande partie de la soirée.
En prévision du prochain tour
Alors que Chelsea célèbre sa qualification, le défenseur de Wrexham Doyle ne peut s'empêcher de penser à ce qui aurait pu être. « C'est difficile à accepter contre une équipe de haut niveau. Je pense que nous avons très bien joué jusqu'à la fin du match. L'expulsion ne nous a pas aidés. C'est un test important, ils sont une grande équipe dans les grandes ligues, et c'est un bon test pour nous contre des joueurs de haut niveau. Nous avons un autre match mardi, nous devons donc continuer », a-t-il déclaré. Interrogé sur les ambitions de promotion de son club, il a ajouté : « Espérons que ce soit l'objectif, mais nous devons simplement nous y tenir. »
Les Blues vont maintenant attendre de connaître leurs adversaires pour la prochaine étape de la compétition, même si des questions seront probablement posées sur leur performance.
