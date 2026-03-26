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Alejandro Garnacho, « embarrassé », plaide coupable après un incident impliquant une star de Chelsea et son Audi RS 3
Incident lié à un excès de vitesse près de Carrington
Les détails de l'incident ont été révélés au tribunal, montrant que l'international argentin avait été flashé par un radar alors qu'il conduisait son Audi RS 3 noire sur Carrington Lane. L'infraction a eu lieu à 17 h 51 (heure britannique) le 26 août, à une période particulièrement mouvementée pour le jeune joueur. À l'époque, le joueur de 21 ans était en train de finaliser un transfert de 40 millions de livres sterling vers Chelsea, suite à une rupture de ses relations avec Ruben Amorim, alors entraîneur de Manchester United. Garnacho a été filmé roulant à 50 mph dans une zone limitée à 40 mph, une erreur de jugement commise juste à l'entrée du centre d'entraînement principal de Manchester United.
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Regret juridique et excuses officielles
L'affaire a pris de l'ampleur après que l'ailier eut initialement omis de s'identifier comme conducteur lorsqu'il a été contacté par la police du Grand Manchester en octobre. Toutefois, par l'intermédiaire de ses représentants légaux du cabinet JMW Solicitors, la star de Chelsea a finalement plaidé coupable et présenté ses excuses les plus sincères au tribunal.
Dans une déclaration soumise au tribunal de première instance de Liverpool, selon la BBC, ses avocats ont écrit : « M. Garnacho reconnaît avoir commis l'infraction de dépassement de la limite de vitesse et a plaidé coupable. M. Garnacho explique qu'il s'agissait d'une négligence de sa part et présente ses excuses pour cette infraction. Notre client est embarrassé de se trouver actuellement dans cette situation et présente ses excuses au tribunal pour cette infraction de vitesse excessive. »
Retrait de l'accusation secondaire par le ministère public
À la suite de ce plaidoyer de culpabilité, le ministère public a retiré une accusation secondaire pour non-communication des informations relatives au conducteur. L'affaire a été réglée dans le cadre de la procédure devant juge unique, la magistrate Jane Haynes ayant prononcé la sentence lors d'une audience à huis clos afin de garantir que l'affaire soit réglée avant la fin de la saison. Garnacho a été condamné à une amende de 660 £, ainsi qu'au paiement de 120 £ de frais de justice et d'une suramende compensatoire de 264 £. De plus, l'Argentin s'est vu infliger trois points de pénalité sur son permis de conduire.
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Et maintenant ?
Depuis son arrivée à Chelsea, il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur n'ayant pas été convoqué en équipe nationale argentine pour cette trêve internationale, il aura l'occasion de se reposer avant de reprendre du service avec les Blues contre Port Vale en quarts de finale de la FA Cup.