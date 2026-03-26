Alejandro Garnacho, « embarrassé », plaide coupable après un incident impliquant une star de Chelsea et son Audi RS 3

L'affaire a pris de l'ampleur après que l'ailier eut initialement omis de s'identifier comme conducteur lorsqu'il a été contacté par la police du Grand Manchester en octobre. Toutefois, par l'intermédiaire de ses représentants légaux du cabinet JMW Solicitors, la star de Chelsea a finalement plaidé coupable et présenté ses excuses les plus sincères au tribunal.

Dans une déclaration soumise au tribunal de première instance de Liverpool, selon la BBC, ses avocats ont écrit : « M. Garnacho reconnaît avoir commis l'infraction de dépassement de la limite de vitesse et a plaidé coupable. M. Garnacho explique qu'il s'agissait d'une négligence de sa part et présente ses excuses pour cette infraction. Notre client est embarrassé de se trouver actuellement dans cette situation et présente ses excuses au tribunal pour cette infraction de vitesse excessive. »