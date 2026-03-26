Goal.com
En direct
Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduit par

Alejandro Garnacho, « embarrassé », plaide coupable après un incident impliquant une star de Chelsea et son Audi RS 3

A. Garnacho
Chelsea
Manchester United
Premier League

Alejandro Garnacho a exprimé ses profonds regrets après avoir été pris en excès de vitesse près du centre d'entraînement de Manchester United. L'ailier de Chelsea a plaidé coupable pour cette infraction, qui s'est produite quelques jours seulement avant son transfert très médiatisé à Stamford Bridge.

  • Incident lié à un excès de vitesse près de Carrington

    Les détails de l'incident ont été révélés au tribunal, montrant que l'international argentin avait été flashé par un radar alors qu'il conduisait son Audi RS 3 noire sur Carrington Lane. L'infraction a eu lieu à 17 h 51 (heure britannique) le 26 août, à une période particulièrement mouvementée pour le jeune joueur. À l'époque, le joueur de 21 ans était en train de finaliser un transfert de 40 millions de livres sterling vers Chelsea, suite à une rupture de ses relations avec Ruben Amorim, alors entraîneur de Manchester United. Garnacho a été filmé roulant à 50 mph dans une zone limitée à 40 mph, une erreur de jugement commise juste à l'entrée du centre d'entraînement principal de Manchester United.

    • Publicité
  • Alejandro Garnacho Ruben Amorim Manchester UnitedGetty

    Regret juridique et excuses officielles

    L'affaire a pris de l'ampleur après que l'ailier eut initialement omis de s'identifier comme conducteur lorsqu'il a été contacté par la police du Grand Manchester en octobre. Toutefois, par l'intermédiaire de ses représentants légaux du cabinet JMW Solicitors, la star de Chelsea a finalement plaidé coupable et présenté ses excuses les plus sincères au tribunal.

    Dans une déclaration soumise au tribunal de première instance de Liverpool, selon la BBC, ses avocats ont écrit : « M. Garnacho reconnaît avoir commis l'infraction de dépassement de la limite de vitesse et a plaidé coupable. M. Garnacho explique qu'il s'agissait d'une négligence de sa part et présente ses excuses pour cette infraction. Notre client est embarrassé de se trouver actuellement dans cette situation et présente ses excuses au tribunal pour cette infraction de vitesse excessive. »

  • Retrait de l'accusation secondaire par le ministère public

    À la suite de ce plaidoyer de culpabilité, le ministère public a retiré une accusation secondaire pour non-communication des informations relatives au conducteur. L'affaire a été réglée dans le cadre de la procédure devant juge unique, la magistrate Jane Haynes ayant prononcé la sentence lors d'une audience à huis clos afin de garantir que l'affaire soit réglée avant la fin de la saison. Garnacho a été condamné à une amende de 660 £, ainsi qu'au paiement de 120 £ de frais de justice et d'une suramende compensatoire de 264 £. De plus, l'Argentin s'est vu infliger trois points de pénalité sur son permis de conduire.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Depuis son arrivée à Chelsea, il a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur n'ayant pas été convoqué en équipe nationale argentine pour cette trêve internationale, il aura l'occasion de se reposer avant de reprendre du service avec les Blues contre Port Vale en quarts de finale de la FA Cup.

FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds crest
Leeds
LEE