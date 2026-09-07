Liverpool se retrouve face à une nouvelle mission délicate en coulisses, après la confirmation du départ de son directeur sportif Richard Hughes vers le club saoudien d'Al-Hilal. La direction des Reds entame ainsi sa quête de l'homme qui occupera l'un des postes les plus influents pour l'avenir de l'équipe.

Liverpool cherche un nouveau directeur sportif pour la cinquième fois depuis 2022, alors que le club souhaite boucler ce processus de sélection le plus rapidement possible, tout en préservant la stabilité du projet sportif et en évitant de retomber dans la spirale des changements successifs à ce poste.

Hughes avait pris ses fonctions à Liverpool durant l'été 2024 et joué un rôle de premier plan dans les nominations d'Arne Slot et d'Andoni Iraola, avant d'informer le club, plus tôt cette année, de son désir de vivre une nouvelle expérience en Arabie saoudite.

Mike Gordon, président de Fenway Sports Group (FSG), supervise la recherche du successeur de Hughes, avec la volonté manifeste de régler rapidement ce dossier.

Liverpool n'exclut pas de faire appel à l'un des noms déjà présents au sein du club, mais étudie parallèlement la possibilité de recruter une personnalité venue de l'extérieur d'Anfield, à condition que le candidat soit capable de s'inscrire dans le projet sportif du club et de travailler sur le long terme.

Mais qui sont les principaux candidats pour occuper ce poste ? Et quels dossiers épineux attendent le nouveau directeur sportif dès son arrivée ?

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