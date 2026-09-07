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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Al-Hilal s'offre Hughes : les mines attendent son successeur à Liverpool

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Une lourde mission attend le nouveau directeur

Liverpool se retrouve face à une nouvelle mission délicate en coulisses, après la confirmation du départ de son directeur sportif Richard Hughes vers le club saoudien d'Al-Hilal. La direction des Reds entame ainsi sa quête de l'homme qui occupera l'un des postes les plus influents pour l'avenir de l'équipe.

Liverpool cherche un nouveau directeur sportif pour la cinquième fois depuis 2022, alors que le club souhaite boucler ce processus de sélection le plus rapidement possible, tout en préservant la stabilité du projet sportif et en évitant de retomber dans la spirale des changements successifs à ce poste.

Hughes avait pris ses fonctions à Liverpool durant l'été 2024 et joué un rôle de premier plan dans les nominations d'Arne Slot et d'Andoni Iraola, avant d'informer le club, plus tôt cette année, de son désir de vivre une nouvelle expérience en Arabie saoudite.

Mike Gordon, président de Fenway Sports Group (FSG), supervise la recherche du successeur de Hughes, avec la volonté manifeste de régler rapidement ce dossier.

Liverpool n'exclut pas de faire appel à l'un des noms déjà présents au sein du club, mais étudie parallèlement la possibilité de recruter une personnalité venue de l'extérieur d'Anfield, à condition que le candidat soit capable de s'inscrire dans le projet sportif du club et de travailler sur le long terme.

Mais qui sont les principaux candidats pour occuper ce poste ? Et quels dossiers épineux attendent le nouveau directeur sportif dès son arrivée ?

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Qui sont les principaux candidats à la succession de Hughes ?

    David Woodfine figure parmi les noms fortement évoqués, après avoir travaillé comme adjoint de Richard Hughes et occupé auparavant le poste de responsable des joueurs prêtés à Liverpool.

    Woodfine possède une grande connaissance du club et de son mode de fonctionnement. On l'a d'ailleurs vu récemment faire visiter à Iraola les installations du centre d'entraînement « AXA », après l'arrivée de l'entraîneur au club au mois de juin.

    Le nom de Julian Ward apparaît également. Il a occupé le poste de directeur sportif de Liverpool entre 2022 et 2023 et a joué un rôle dans la conclusion de plusieurs transferts importants, parmi lesquels les recrutements de Luis Díaz, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister et Darwin Núñez.

    Ward occupe actuellement le poste de directeur technique du groupe sportif « Fenway », ce qui fait de lui l'une des options naturelles pour la direction de Liverpool, en particulier compte tenu de sa connaissance approfondie du club et du mécanisme de prise des décisions sportives en son sein.

    Parmi les autres noms évoqués figure Pedro Marques, directeur du développement du football au sein du groupe sportif « Fenway », qui a précédemment occupé le poste de directeur technique du club portugais de Benfica.

    Marques a fait partie de la direction qui a contribué au recrutement d'Enzo Fernández pour 10 millions de livres sterling, avant de travailler comme analyste de la performance de l'équipe première à Manchester City.

    En dehors du club, le nom de Luis Campos, actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, se distingue comme l'une des options les plus solides, mais l'idée qu'il quitte le champion d'Europe dans un avenir proche paraît peu probable.

    Quelle que soit l'identité de la personne qui succédera à Hughes, le nouveau directeur sportif se trouvera face à un grand nombre de dossiers importants, d'autant que le départ de Hughes ne sera pas le seul changement dans le dispositif de recrutement, celui-ci ayant également emmené avec lui deux responsables du recrutement de Liverpool, Mark Burchill et Craig Mackie, au Moyen-Orient.

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  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Réussira-t-il à conserver Alisson et Van Dijk ?

    L'avenir d'Alisson Becker sera l'un des dossiers majeurs qui attendent le nouveau directeur sportif, puisque le contrat du gardien brésilien avec Liverpool arrive à son terme à la fin de la saison en cours.

    Malgré l'intérêt de la Juventus pour recruter Alisson lors du mercato estival, Liverpool n'était pas disposé à se séparer de son gardien, qui demeure sans conteste le premier choix des dirigeants du club et du staff technique.

    Iraola l'a par ailleurs désigné comme l'un des vice-capitaines, et le gardien âgé de 33 ans a été titularisé lors des trois matches disputés par l'équipe en championnat jusqu'à présent, même s'il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau habituel.

    Liverpool dispose de quelques autres options au poste de gardien de but, mais Giorgi Mamardashvili n'a pas encore livré un niveau de nature à rassurer pleinement, tandis que le club attend l'arrivée du jeune gardien Luca Braggmans, âgé de 18 ans, en provenance de Genk l'été prochain, dans le cadre d'un transfert dont le montant pourrait atteindre 30 millions de livres sterling.

    Il sera toutefois difficile de considérer Braggmans comme un gardien capable d'assumer immédiatement la responsabilité de l'équipe première.

    Alisson est l'un des joueurs phares de la dernière génération dorée de Liverpool, après avoir contribué à la conquête de deux titres, en Premier League et en Ligue des champions. Le nouveau directeur sportif devra donc prendre une décision d'une importance capitale quant à la tentative de prolonger son séjour à Anfield pour au moins une saison supplémentaire.

    Le dossier Virgil van Dijk n'est pas moins important, puisque le contrat du capitaine de l'équipe expire également l'été prochain.

    Avec le départ de plusieurs cadres, au premier rang desquels Mohamed Salah et Andy Robertson à la fin de la saison dernière, Liverpool a désormais davantage besoin d'expérience au sein du vestiaire, ce qui fait de la perte conjointe d'Alisson et de van Dijk lors du même mercato un risque considérable.

    Malgré ses 35 ans, van Dijk a disputé chaque minute des matches de Liverpool en championnat jusqu'à présent, après son retour de la longue période de repos dont il a bénéficié à l'issue de la Coupe du monde.

    Le défenseur néerlandais ne possède peut-être plus la même puissance physique qu'à ses débuts avec l'équipe, mais il reste sans nul doute l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe.

    Liverpool compte un groupe de jeunes défenseurs au potentiel important, parmi lesquels Jarell Quansah, Giovanni Leoni, Yvann Ndakwi et Mor Talla Ndiaye, et le nouveau directeur sportif pourrait estimer que le maintien de van Dijk représente une occasion idéale pour ces joueurs d'apprendre auprès de l'un des meilleurs défenseurs de sa génération.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Que réserve l'avenir au milieu de terrain de Liverpool ?

    Bien qu'Arteta estime que Liverpool dispose de « bonnes options » au milieu de terrain, ce poste pourrait se transformer en l'un des dossiers les plus urgents pour le nouveau directeur sportif.

    Le club n'a pas travaillé à renforcer son entrejeu durant l'été, parallèlement au départ de Curtis Jones vers l'Inter Milan, ce qui a réduit les options à la disposition du staff technique.

    En revanche, le club a décidé d'accorder davantage d'espace au jeune joueur Trey Nyoni, âgé de 19 ans, après qu'il a attiré l'attention lors de la tournée de préparation de la nouvelle saison aux États-Unis.

    Avec la hausse du nombre de matchs et la pression croissante des compétitions, une lourde responsabilité pèsera sur Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister.

    Toute blessure touchant l'un de ces joueurs pourrait placer l'équipe face à une véritable crise en milieu de saison, d'autant plus qu'il n'existe pas une grande abondance d'options de rechange.

    Liverpool avait manifesté son intérêt pour Lamine Camara, joueur de Monaco, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport » la semaine dernière, mais le club ne prévoyait pas de recruter un nouveau milieu de terrain durant l'été.

    Ce poste pourrait devenir une priorité lors du marché des transferts hivernal ou l'été prochain, surtout s'il devient difficile de parvenir à un accord concernant la prolongation du contrat de Mac Allister, dont le contrat actuel court jusqu'en 2028.

    Il n'existe pour l'heure aucune négociation au sujet d'un nouveau contrat pour le milieu de terrain argentin, ce qui fait de son avenir l'un des dossiers que le successeur de Hughes devra suivre au cours de la période à venir.

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  • FBL-ENG-PR-IPSWICH-LIVERPOOLAFP

    L'attaque de Liverpool : une abondance d'options

    De l'autre côté, la situation semble plus stable dans le secteur offensif, après que Hughes a réussi durant son mandat à renforcer les options offensives avec une série de recrues importantes.

    La liste des arrivées comprend Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Victor Munoz et Bradley Barcola, ce qui a offert à Liverpool une abondance manifeste d'options offensives.

    Et alors que le jeune joueur Rio Ngumoha, âgé de 18 ans, se rapproche de la signature d'un contrat de longue durée avec le club, la concurrence pour les postes offensifs à Anfield paraît extrêmement forte.

    Dans le même temps, Liverpool a refusé d'autoriser Cody Gakpo à rejoindre Manchester City durant le mercato estival.

    Et bien que l'attaquant néerlandais ait inscrit un but et délivré trois passes décisives jusqu'à présent cette saison, la position du club à son égard pourrait changer à l'avenir s'il parvient à recruter un nouvel ailier et qu'une offre financière alléchante arrive pour se séparer de Gakpo.

  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le plus grand défi : bâtir une relation forte avec Iraola

    Établir une relation de travail réussie avec l'entraîneur Andoni Iraola figurera peut-être parmi les tâches les plus importantes qui attendent le nouveau directeur sportif. Billy Hogan, le directeur général de Liverpool, avait tenté cet été de souligner la stabilité du club, déclarant à "BBC Sport" : "Je tiens à préciser qu'en tant que club de football, nous vivons une situation extrêmement saine ; la direction assurée par les propriétaires jouit d'une grande stabilité, et nous attendons avec enthousiasme la saison prochaine et celles qui suivront."

    Mais la réalité montre que l'été de Liverpool a été marqué par de vastes changements. Le club a changé d'entraîneur, accueilli de nouveaux investisseurs, perdu plusieurs de ses joueurs les plus en vue, et son directeur sportif a quitté ses fonctions une année entière avant la date prévue. Cela ne s'est pas arrêté là, puisque Michael Edwards, celui qui avait décidé de la nomination de Hughes, a démissionné de son poste de directeur exécutif du secteur football au sein du groupe sportif "Fenway".

    Hughes avait joué un rôle central dans la décision de limoger Slot et de nommer Iraola, ce qui place le nouveau directeur sportif face à une responsabilité délicate, car il aura en fin de compte une grande influence dans la détermination de l'avenir de l'entraîneur espagnol au sein du club. À son arrivée à Liverpool, Iraola avait précisé qu'il n'avait signé un contrat que pour deux ans, car il ne souhaitait pas rester quelque part uniquement parce qu'un contrat le liait au club. Sa relation solide avec Richard Hughes, née durant la période où ils travaillaient ensemble à Bournemouth, a été l'un des facteurs qui ont contribué à son accession au poste de directeur technique de Liverpool.

    Aujourd'hui, après le départ de Hughes, un nouveau directeur sportif devra bâtir une relation différente avec Iraola et travailler avec lui sur un projet à long terme visant à ramener Liverpool dans le cercle des prétendants aux titres. Par conséquent, la mission ne consistera pas seulement à choisir de nouvelles recrues ou à trancher sur les contrats des joueurs, mais elle portera aussi sur la reconstruction de la stabilité au sein de la structure sportive du club, sur des décisions cruciales concernant l'avenir d'Alisson et de Van Dijk, sur le traitement d'un possible manque au milieu de terrain, sur le maintien de l'équilibre offensif et, surtout, sur la garantie d'une relation forte et équilibrée avec Iraola.

    Dès lors, la mission du nouveau directeur sportif de Liverpool paraît bien plus vaste que le simple fait d'occuper un poste vacant ; il se trouvera face à un véritable test pour définir les contours d'une nouvelle étape dans l'histoire des "Reds".