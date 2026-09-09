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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al-Hilal face aux questions cruciales de la saison : Inzaghi connaît-il la bonne solution ?

FEATURES
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Qatar
Italie

Un test difficile pour l'entraîneur italien

La défaite face à Neom a contraint Al-Hilal à marquer un temps d'arrêt sur ce qui s'est passé, après avoir mis fin à une longue série de matchs sans défaite, et a placé l'entraîneur Simone Inzaghi face à des questions qui dépassent le résultat d'un seul match pour toucher à la manière dont il gère une équipe disposant d'un tel nombre d'options et de solutions.

Neom a créé une énorme surprise en s'imposant face au « Leader » sur le score de deux buts à zéro, lundi, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League, obligeant l'équipe bleue à garder les pieds sur terre très tôt, avec le premier choc de la saison.

Al-Hilal reste en tête avec 15 points, mais a été rejoint par Al-Qadisiyah, désormais à égalité de points, après sa victoire spectaculaire hier face à Al-Ahli sur le score de 3-2.

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  • NEOM révèle la différence entre la possession et la maîtrise

    La domination d'Al-Hilal en matière de possession de balle n'a pas suffi à changer la physionomie de la rencontre : l'équipe a détenu le ballon 63 % du temps sans pour autant créer de véritable danger, contre 37 % pour Neom, selon les données de « SofaScore ». Neom s'est toutefois montré le plus à même d'imposer son rythme et de maîtriser les détails du duel, comme l'a indiqué le journaliste Haitham Al-Zahem dans son rapport pour le journal Asharq Al-Awsat.

    La défaite dans ce duel a suscité interrogations et critiques de la part des supporters d'Al-Hilal, non seulement sur le plan du résultat, mais aussi sur le plan technique tout au long des quatre-vingt-dix minutes de la rencontre. Al-Hilal a en effet semblé désorienté dès le coup de sifflet initial, face à une présence mentale et une concentration remarquables des joueurs de Neom, qui ont imposé leur emprise sur le rectangle vert, en défense comme en attaque, jusqu'à la fin du match.

    Neom a paru plus organisé dans ses mouvements, que ce soit en possession du ballon ou lors de ses replis défensifs, tandis qu'Al-Hilal a peiné à trouver des espaces et des solutions face à l'organisation défensive de son adversaire. Le taux de possession n'a donc pas reflété la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, Neom ayant réussi à contrôler le match plus que son adversaire.

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  • Le pire bilan offensif

    Les chiffres révèlent un autre aspect des difficultés d'Al Hilal : l'équipe n'a créé qu'une seule occasion dangereuse durant la rencontre, son plus faible bilan lors de ses six premiers matchs de championnat cette saison.

    Al Hilal avait créé 4 occasions dangereuses face à Al Faisaly, 7 contre Al Khaleej, 11 contre Al Feiha, 4 contre Al Ahli et 7 contre Al Shabab, avant de retomber à une seule occasion face à Neom.

    Ce recul offensif renforce l'image apparue au cours du match, d'autant qu'Al Hilal n'a pas trouvé les espaces nécessaires pour atteindre le but de son adversaire, tandis que Neom a conservé son organisation jusqu'au bout.

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  • Une défaite qui pose la question essentielle : Inzaghi va-t-il réagir ?

    Les répercussions de cette défaite ne se sont pas limitées à Al-Hilal, puisque Neom a mis fin à la série d'Inzaghi qui durait depuis sa prise de fonction à la tête de l'équipe. L'entraîneur italien avait en effet disputé 54 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans connaître la défaite, avec un bilan de 42 victoires et 12 nuls depuis qu'il dirige Al-Hilal à la Coupe du monde des clubs la saison dernière.

    Neom a également mis un terme à la série d'Al-Hilal en championnat, qui avait atteint 47 matchs consécutifs sans défaite, depuis sa chute face à Al-Nassr sur le score de 1-3 lors de la saison précédente.

    Cette défaite survient à un moment où Al-Hilal avait entamé la saison avec de grandes ambitions, notamment après les renforts opérés par la direction de la société du club durant le mercato estival, des mouvements qui ont offert à l'entraîneur italien une abondance considérable d'options.

    Mais la défaite face à Neom a remis sur la table la question la plus importante : Inzaghi peut-il transformer cette abondance de noms en une équipe dotée de solutions multiples et d'un caractère affirmé lorsqu'elle affronte un adversaire qui verrouille les espaces avec rigueur ?

    L'entraîneur italien a déclaré assumer la responsabilité de la défaite, mais la véritable réponse apparaîtra lors des prochains matchs, quand Al-Hilal se retrouvera face à des équipes capables de reproduire ce qu'a fait Neom.

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