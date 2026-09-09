La domination d'Al-Hilal en matière de possession de balle n'a pas suffi à changer la physionomie de la rencontre : l'équipe a détenu le ballon 63 % du temps sans pour autant créer de véritable danger, contre 37 % pour Neom, selon les données de « SofaScore ». Neom s'est toutefois montré le plus à même d'imposer son rythme et de maîtriser les détails du duel, comme l'a indiqué le journaliste Haitham Al-Zahem dans son rapport pour le journal Asharq Al-Awsat.

La défaite dans ce duel a suscité interrogations et critiques de la part des supporters d'Al-Hilal, non seulement sur le plan du résultat, mais aussi sur le plan technique tout au long des quatre-vingt-dix minutes de la rencontre. Al-Hilal a en effet semblé désorienté dès le coup de sifflet initial, face à une présence mentale et une concentration remarquables des joueurs de Neom, qui ont imposé leur emprise sur le rectangle vert, en défense comme en attaque, jusqu'à la fin du match.

Neom a paru plus organisé dans ses mouvements, que ce soit en possession du ballon ou lors de ses replis défensifs, tandis qu'Al-Hilal a peiné à trouver des espaces et des solutions face à l'organisation défensive de son adversaire. Le taux de possession n'a donc pas reflété la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain, Neom ayant réussi à contrôler le match plus que son adversaire.

À lire aussi : Vidéo : Ziyech arrive au Brésil, une ovation chaleureuse « en arabe » pour la star du Maroc

À lire aussi : le Betis se moque de Mbappé et de son frère