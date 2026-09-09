La défaite face à Neom a contraint Al-Hilal à marquer un temps d'arrêt sur ce qui s'est passé, après avoir mis fin à une longue série de matchs sans défaite, et a placé l'entraîneur Simone Inzaghi face à des questions qui dépassent le résultat d'un seul match pour toucher à la manière dont il gère une équipe disposant d'un tel nombre d'options et de solutions.
Neom a créé une énorme surprise en s'imposant face au « Leader » sur le score de deux buts à zéro, lundi, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League, obligeant l'équipe bleue à garder les pieds sur terre très tôt, avec le premier choc de la saison.
Al-Hilal reste en tête avec 15 points, mais a été rejoint par Al-Qadisiyah, désormais à égalité de points, après sa victoire spectaculaire hier face à Al-Ahli sur le score de 3-2.