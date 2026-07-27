Dans une démarche historique qui reflète le statut économique et sportif du club d'Al Ahly, le « club du siècle » en Afrique a annoncé la signature du plus grand contrat d'investissement de son histoire, et le plus important du genre dans la région du Moyen-Orient, avec la société Vodafone, dans le cadre d'un partenariat stratégique représentant un tournant majeur en matière d'investissement sportif. Cet accord ouvre la voie à une nouvelle étape dans le projet du stade d'Al Ahly, désormais plus proche que jamais de passer d'un rêve longtemps attendu à une réalité concrète.
La cérémonie de signature s'est tenue lors d'un grand événement en présence du conseil d'administration du club, présidé par Mahmoud El Khatib, aux côtés de plusieurs ministres, des conseils d'administration des sociétés d'Al Ahly de football, des installations sportives et de la Citadelle Rouge, ainsi que des représentants de la société Vodafone et d'une pléiade de personnalités sportives, publiques et médiatiques.
La société Citadelle Rouge, chargée du financement et de la réalisation du projet du stade d'Al Ahly, a signé un contrat historique avec Vodafone, accordant à la société les droits de dénomination du stade d'Al Ahly, tandis que la société Al Ahly de football a signé un nouveau contrat de sponsoring avec Vodafone, qui devient ainsi le sponsor principal du maillot de l'équipe première pour une durée de quatre ans, avec un contrat dont la valeur dépasse celle de tous les contrats de sponsoring précédents.
Cet accord représente une étape déterminante dans le parcours de l'investissement sportif, car il contribue à maximiser les retombées d'investissement du club et soutient la réalisation du projet du stade de dimension internationale, renforçant ainsi le statut d'Al Ahly comme l'une des plus grandes entités sportives de la région.
El Khatib a par ailleurs offert le maillot du club à Mohamed Abdallah, directeur général et administrateur délégué de la société Vodafone Égypte et président régional des marchés internationaux du groupe Vodafone, lors de l'événement qui a vu l'annonce officielle de ce partenariat historique.