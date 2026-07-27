Mahmoud El-Khatib a affirmé que la signature du partenariat stratégique avec la société « Vodafone » constitue une nouvelle étape historique dans le parcours du club, soulignant qu'Al Ahly continue de bâtir des exploits grâce à sa riche histoire, à ses supporters, à ses membres et à sa quête permanente de développement de ses ressources, de manière à garantir le respect de ses engagements et la réalisation de ses ambitions futures.

El-Khatib a salué le rôle joué par l'État égyptien, sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sissi, dans le soutien aux projets d'infrastructures et au sport, affirmant que le rêve des supporters d'Al Ahly de posséder un stade de niveau mondial est devenu plus proche que jamais.

Il a expliqué que l'idée d'une collaboration avec « Vodafone » avait germé durant sa période de traitement au début de l'année en cours, après avoir reçu une offre de la société. Une série de réunions s'est ensuite engagée avec la société Al Ahly de football et les responsables des droits commerciaux, avant d'aboutir au plus grand contrat d'investissement de l'histoire du club.

Il a indiqué que le contrat comportait un mécanisme financier innovant destiné à protéger les droits d'Al Ahly, par la fixation de la valeur et la garantie pour le club de bénéficier de toute hausse du taux de change, tout en percevant sa valeur en livres égyptiennes, ce qui reflète le professionnalisme dans la gestion du dossier d'investissement.

Il a ajouté que l'obtention par « Vodafone » des droits de dénomination du stade d'Al Ahly représente un important soutien financier au projet, exprimant sa pleine confiance dans la société Citadel Capital, présidée par Mohamed Kamel, pour achever le stade selon le calendrier fixé, malgré les défis techniques et d'ingénierie qui ont émaillé la réalisation et qui ont été surmontés.

Le président d'Al Ahly a révélé qu'il avait demandé que des modifications soient apportées à la conception du stade, parmi lesquelles le remplacement des escaliers en béton par des escalators, en conformité avec les normes internationales les plus récentes et afin d'offrir une expérience plus évoluée et plus confortable aux supporters, ce qui a effectivement été fait.

El-Khatib a adressé ses remerciements à la société « Vodafone », à la société Citadel Capital, à la société Al Ahly de football et à l'ensemble des équipes de travail. Il a également salué les efforts du conseil d'administration du club et de la direction exécutive, louant la considération du conseil pour son état de santé qu'il a traversé depuis le mois de septembre dernier, ainsi que le fait que chacun a assumé son rôle de la meilleure des manières.