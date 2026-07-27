Goal.com
En direct€50
حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي
Karim Malim

Traduit par

Al Ahly signe le plus gros contrat d'investissement de son histoire : le rêve du stade se rapproche

Al Ahly SC
Premier League
Al Masry SC vs Al Ahly SC
Al Masry SC
Égypte
Maroc
Tunisie
Algérie

La forteresse rouge ouvre la porte d'une nouvelle ère

Dans une démarche historique qui reflète le statut économique et sportif du club d'Al Ahly, le « club du siècle » en Afrique a annoncé la signature du plus grand contrat d'investissement de son histoire, et le plus important du genre dans la région du Moyen-Orient, avec la société Vodafone, dans le cadre d'un partenariat stratégique représentant un tournant majeur en matière d'investissement sportif. Cet accord ouvre la voie à une nouvelle étape dans le projet du stade d'Al Ahly, désormais plus proche que jamais de passer d'un rêve longtemps attendu à une réalité concrète.

La cérémonie de signature s'est tenue lors d'un grand événement en présence du conseil d'administration du club, présidé par Mahmoud El Khatib, aux côtés de plusieurs ministres, des conseils d'administration des sociétés d'Al Ahly de football, des installations sportives et de la Citadelle Rouge, ainsi que des représentants de la société Vodafone et d'une pléiade de personnalités sportives, publiques et médiatiques.

La société Citadelle Rouge, chargée du financement et de la réalisation du projet du stade d'Al Ahly, a signé un contrat historique avec Vodafone, accordant à la société les droits de dénomination du stade d'Al Ahly, tandis que la société Al Ahly de football a signé un nouveau contrat de sponsoring avec Vodafone, qui devient ainsi le sponsor principal du maillot de l'équipe première pour une durée de quatre ans, avec un contrat dont la valeur dépasse celle de tous les contrats de sponsoring précédents.

Cet accord représente une étape déterminante dans le parcours de l'investissement sportif, car il contribue à maximiser les retombées d'investissement du club et soutient la réalisation du projet du stade de dimension internationale, renforçant ainsi le statut d'Al Ahly comme l'une des plus grandes entités sportives de la région.

El Khatib a par ailleurs offert le maillot du club à Mohamed Abdallah, directeur général et administrateur délégué de la société Vodafone Égypte et président régional des marchés internationaux du groupe Vodafone, lors de l'événement qui a vu l'annonce officielle de ce partenariat historique.

  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Un rêve désormais plus proche de la réalité

    Mahmoud El-Khatib a affirmé que la signature du partenariat stratégique avec la société « Vodafone » constitue une nouvelle étape historique dans le parcours du club, soulignant qu'Al Ahly continue de bâtir des exploits grâce à sa riche histoire, à ses supporters, à ses membres et à sa quête permanente de développement de ses ressources, de manière à garantir le respect de ses engagements et la réalisation de ses ambitions futures.

    El-Khatib a salué le rôle joué par l'État égyptien, sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sissi, dans le soutien aux projets d'infrastructures et au sport, affirmant que le rêve des supporters d'Al Ahly de posséder un stade de niveau mondial est devenu plus proche que jamais.

    Il a expliqué que l'idée d'une collaboration avec « Vodafone » avait germé durant sa période de traitement au début de l'année en cours, après avoir reçu une offre de la société. Une série de réunions s'est ensuite engagée avec la société Al Ahly de football et les responsables des droits commerciaux, avant d'aboutir au plus grand contrat d'investissement de l'histoire du club.

    Il a indiqué que le contrat comportait un mécanisme financier innovant destiné à protéger les droits d'Al Ahly, par la fixation de la valeur et la garantie pour le club de bénéficier de toute hausse du taux de change, tout en percevant sa valeur en livres égyptiennes, ce qui reflète le professionnalisme dans la gestion du dossier d'investissement.

    Il a ajouté que l'obtention par « Vodafone » des droits de dénomination du stade d'Al Ahly représente un important soutien financier au projet, exprimant sa pleine confiance dans la société Citadel Capital, présidée par Mohamed Kamel, pour achever le stade selon le calendrier fixé, malgré les défis techniques et d'ingénierie qui ont émaillé la réalisation et qui ont été surmontés.

    Le président d'Al Ahly a révélé qu'il avait demandé que des modifications soient apportées à la conception du stade, parmi lesquelles le remplacement des escaliers en béton par des escalators, en conformité avec les normes internationales les plus récentes et afin d'offrir une expérience plus évoluée et plus confortable aux supporters, ce qui a effectivement été fait.

    El-Khatib a adressé ses remerciements à la société « Vodafone », à la société Citadel Capital, à la société Al Ahly de football et à l'ensemble des équipes de travail. Il a également salué les efforts du conseil d'administration du club et de la direction exécutive, louant la considération du conseil pour son état de santé qu'il a traversé depuis le mois de septembre dernier, ainsi que le fait que chacun a assumé son rôle de la meilleure des manières.

    • Publicité
  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Un partenariat parmi les modèles sportifs les plus réussis

    Gohar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, a affirmé que le partenariat actuel entre Al Ahly et « Vodafone » constitue l'un des meilleurs et des plus réussis dans le domaine sportif, exprimant sa satisfaction quant à cette démarche qui reflète l'envergure et la valeur du club d'Al Ahly.

    Il a souligné que ce partenariat s'inscrit dans les orientations de la direction politique et dans la vision du président Abdel Fattah al-Sissi en matière d'investissement dans le capital humain, prévoyant qu'il apportera de grands bénéfices au club d'Al Ahly, à la société « Vodafone », au sport égyptien, au football et au supporter égyptien de manière générale.

    Il a ajouté que son expérience dans les domaines du sport et de l'investissement lui permet de mesurer la valeur de ce partenariat, qui réunit deux entités arborant l'étendard de l'excellence et de la réussite, assurant qu'il contribuera au service du sport égyptien et au renforcement de sa position.

    Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré : « J'ai grandi au sein du club d'Al Ahly, et c'est une source de fierté pour moi. J'y ai appris que représenter le nom de l'Égypte et porter haut son étendard est l'objectif suprême. C'est pourquoi je suis aujourd'hui le ministre de tous les Égyptiens et de toutes les institutions sportives, loin de toute appartenance, afin d'élever le nom de l'Égypte dans toutes les instances sportives. »

  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Un partenariat historique

    Mohamed Abdallah, directeur exécutif et administrateur délégué de Vodafone Égypte et président régional des marchés internationaux du groupe Vodafone, a affirmé que les relations entre la société et le club d'Al Ahly s'étendent sur plus de 25 ans et ont connu de nombreux succès et réalisations communes.

    Il a précisé que la société inaugure aujourd'hui une nouvelle étape dans sa relation avec Al Ahly, qui reflète la vision de Vodafone, convaincue que la technologie constitue la pierre angulaire du progrès et contribue au développement des différentes expériences et services offerts aux citoyens.

    Il a souligné que ce partenariat est le premier du genre au Moyen-Orient, à travers l'attribution du nom Vodafone au stade d'Al Ahly, qui devient ainsi le premier terrain en Égypte à porter le nom de la société, dans le cadre d'une vision visant à créer des stades intelligents s'appuyant sur la technologie pour améliorer l'expérience du supporter, depuis la réservation des billets et les déplacements jusqu'à l'assistance aux matches et l'appréciation des événements sportifs.

    Il a insisté sur le fait que Vodafone est le plus grand investisseur dans l'infrastructure numérique et technologique en Égypte, avec des investissements dépassant 125 milliards de livres, affirmant que l'investissement dans le sport représente un prolongement du rôle de la technologie dans l'amélioration de la vie des citoyens.

    Il a ajouté que les éditions récentes des tournois mondiaux ont prouvé que la technologie est devenue une partie essentielle de l'expérience du football, indiquant que le nouveau partenariat avec Al Ahly vise à apporter une véritable valeur au supporter égyptien, à travers le développement du système du sport et du football.

    Il a conclu son intervention en adressant ses remerciements à l'équipe de Vodafone et à tous les partenaires du succès, réservant également ses remerciements au capitaine Mahmoud El Khatib, dont il a salué la vision d'avenir, exprimant son souhait que la prochaine rencontre se tienne à l'intérieur du « stade Vodafone ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    L'histoire et l'avenir d'Al Ahly

    Karim Eid, directeur du secteur commercial de la société Vodafone Egypt, a exprimé sa satisfaction à propos du partenariat conclu avec le club d'Al Ahly, soulignant qu'il représente l'une des étapes stratégiques les plus importantes du sport égyptien.

    Il a précisé que le contrat de sponsoring s'étend sur quatre ans et vise à enrichir l'expérience du supporter égyptien et à offrir un modèle moderne et évolué pour l'écosystème sportif, en phase avec le développement considérable que connaît l'industrie du football à l'échelle mondiale.

    Il a ajouté que l'objectif principal de ce partenariat est de mettre la technologie au service du développement du sport égyptien et d'offrir une expérience complète au supporter, conforme aux standards internationaux les plus récents.

    De son côté, l'ingénieur Ayman Fathi, président de la société Al Ahly Football, a adressé ses remerciements au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'au capitaine Mahmoud El Khatib, pour son soutien constant à la société dans la mise en œuvre de sa vision d'investissement et l'optimisation des ressources du club.

    Il a également salué le professionnalisme et la transparence dont a fait preuve la société Vodafone durant les négociations, affirmant qu'Al Ahly cherche toujours à choisir des partenaires partageant la même ambition et la même vision, ce qui s'est concrétisé dans ce partenariat.

    Il a ajouté que la compétition dans le football ne se limite plus au rectangle vert, mais s'est étendue au domaine de l'investissement et du sponsoring, précisant que l'accord avec Vodafone comprend de nombreux droits commerciaux qui ont nécessité de gros efforts pour parvenir à la meilleure formule servant les intérêts des deux parties.

    Il a conclu ses propos en adressant ses remerciements à Nayera Ali, directrice exécutive de la société Al Ahly Football, au conseiller Chady El Barqouqi, chargé de la supervision des aspects juridiques du contrat, ainsi qu'à l'ensemble des employés de la société, en reconnaissance de leurs efforts dans la réalisation de cet accord historique, qui fait de Vodafone une partie intégrante de l'histoire et de l'avenir du club d'Al Ahly.