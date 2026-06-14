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Âgé de seulement 19 ans, le FC Barcelone a déjà trouvé le successeur d’Alvarez

Mercato
E. Kroupi
Bournemouth
FC Barcelone
LaLiga
Premier League
J. Alvarez
Espagne

Au FCBarcelone, la direction sportive anticipe un mercato estival des avant-postes très complexe et mise jusqu’au bout sur l’arrivée de Julián Álvarez.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid est le choix numéro un de Deco et Hans Flick pour renforcer le secteur offensif, et le club fera tout son possible pour le recruter.

Selon le journal Sport, le club catalan dispose toutefois de plusieurs alternatives offensives au cas où la piste Alvarez échouerait.

En l’état actuel des discussions, le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Junior Croby, jeune pépite de Bournemouth. 

Si le jeune joueur de Bournemouth suscite l’admiration au sein du club catalan, son âge (19 ans) fait encore de son recrutement un pari, et les négociations pourraient attendre la saison prochaine.

La direction sportive catalane a d’ailleurs inscrit son nom en haut de la short-list après une saison remarquée en Premier League qui a confirmé le potentiel entrevu à Lorient.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Bournemouth fixe le prix de Krobie

    Krupki se distingue par ses dribbles, son bon jeu de passe et sa vitesse. Toutefois, certains observateurs estiment qu’il serait prématuré d’investir une somme aussi importante dans un jeune joueur.

    La direction de Bournemouth a en effet signifié à Barcelone et aux autres prétendants qu’elle ne céderait pas le joueur pour moins de 100 millions d’euros. 

    Si sa valeur marchande est estimée à environ 70 millions d’euros, le club anglais se dit prêt à intégrer des joueurs du Barça dans la transaction.

    Krupki a également attiré l’attention d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, qui pourraient soumettre une offre si Bradley Barcola venait à partir.

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  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Krupki n’envisage pas de forcer son départ de Bournemouth.

    Pour l’instant, ces informations relèvent de la spéculation, mais il est probable que Krupki quitte Bournemouth cet été ; par conséquent, si Barcelone souhaite le recruter, le club catalan devra agir rapidement.

    Le joueur a publicement exprimé son penchant pour le Barça, sans pour autant multiplier les déclarations ces derniers mois ni envisager de faire pression pour partir. Il est toutefois conscient que ses performances en Premier League ont fait grimper sa cote.

    Selon Sport, le Barça le considère comme une option plus réaliste qu’Alvarez ou João Pedro, jugé intransférable par Chelsea.