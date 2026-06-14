Âgé de seulement 19 ans, le FC Barcelone a déjà trouvé le successeur d’Alvarez

Au FCBarcelone, la direction sportive anticipe un mercato estival des avant-postes très complexe et mise jusqu’au bout sur l’arrivée de Julián Álvarez.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid est le choix numéro un de Deco et Hans Flick pour renforcer le secteur offensif, et le club fera tout son possible pour le recruter.

Selon le journal Sport, le club catalan dispose toutefois de plusieurs alternatives offensives au cas où la piste Alvarez échouerait.

En l’état actuel des discussions, le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Junior Croby, jeune pépite de Bournemouth.

Si le jeune joueur de Bournemouth suscite l’admiration au sein du club catalan, son âge (19 ans) fait encore de son recrutement un pari, et les négociations pourraient attendre la saison prochaine.

La direction sportive catalane a d’ailleurs inscrit son nom en haut de la short-list après une saison remarquée en Premier League qui a confirmé le potentiel entrevu à Lorient.