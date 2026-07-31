Quand j’ai commencé à m’intéresser au football, au tout début des années 1990, la première chose que j’ai apprise a été la suivante : « Tu entendras souvent parler des attaquants, mais si tu veux vraiment comprendre les matches, n’oublie pas de regarder les performances des défenseurs. »





J’ai commencé par Franco Baresi, parce qu’à cette époque, quand on parlait d’« un défenseur », il était impossible de ne pas penser à lui. J’ai remarqué qu’on disait et écrivait souvent qu’un attaquant marqué par Baresi n’avait pas fait un grand match. Et moi, me souvenant de la leçon apprise, je me disais toujours que ce n’était peut-être pas l’attaquant qui avait mal joué, mais tout simplement Baresi qui avait bien joué.