AC Milan, Christopher Nkunku a tranché pour son avenir

Après la rencontre face à la Fiorentina, Christopher Nkunku a tenu à clarifier lui-même sa situation. Interrogé sur l’intérêt de Fenerbahçe et les rumeurs de départ, le joueur a été catégorique : « Fenerbahçe ? Je veux rester ici, à Milan. Ce ne sont que des spéculations. Nous avons lutté avec acharnement pour obtenir le match nul. Ensuite, nous aurions pu gagner, mais nous ne l’avons pas fait. Nous sommes un peu déçus, car nous voulions gagner ce match. » Une déclaration sans ambiguïté, qui confirme la volonté de Christopher Nkunku de poursuivre son aventure avec l’AC Milan.

Le discours du joueur a été rapidement appuyé par la direction milanaise. Le directeur sportif des Rossoneri, Igli Tare, a tenu à mettre fin aux rumeurs persistantes autour de Christopher Nkunku. « Il est un joueur du Milan AC et nous sommes heureux qu’il soit toujours un joueur du Milan AC », a-t-il affirmé avant la rencontre face à la Fiorentina, rapporte Foot Mercato. Pour l’AC Milan, la position est claire : Christopher Nkunku n’est pas à vendre cet hiver. Une ligne ferme qui confirme que le club compte sur le Français pour la suite de la saison.