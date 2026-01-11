Un match accroché, une prise de parole attendue et des rumeurs balayées en quelques mots. À Milan, la soirée face à la Fiorentina n’a pas seulement compté sur le plan comptable. Elle a aussi permis de clarifier un dossier qui commençait à agiter les coulisses du mercato hivernal. Au cœur des interrogations, Christopher Nkunku dont l’adaptation en Serie A a suscité débats et spéculations.
AC Milan, Christopher Nkunku a tranché pour son avenir
- Getty Images Sport
Christopher Nkunku s’impose progressivement à Milan
Le match nul arraché par l’AC Milan face à la Fiorentina (1-1), lors de la 20e journée de Serie A, a confirmé la dynamique plus stable des Rossoneri, toujours installés à la deuxième place du classement. Dans une rencontre disputée, Christopher Nkunku a une nouvelle fois joué un rôle déterminant. Après des débuts jugés délicats en Lombardie, Christopher Nkunku semble avoir trouvé ses repères, enchaînant les prestations plus convaincantes et des buts importants ces dernières semaines. Sa montée en puissance intervient à un moment clé de la saison, alors que l’AC Milan cherche à maintenir la pression en tête du championnat.
Sur le plan individuel, Christopher Nkunku affiche une progression nette, tant dans son influence sur le jeu que dans son efficacité. Utilisé dans un rôle axial plus libre, le milieu offensif français s’intègre davantage aux mécanismes collectifs. Cette évolution récente explique en partie pourquoi l’AC Milan voit en Christopher Nkunku un élément central de son projet sportif à court terme, malgré les sollicitations extérieures apparues durant le mercato d’hiver.
- AFP
Christopher Nkunku ferme la porte à ses prétendants
Après la rencontre face à la Fiorentina, Christopher Nkunku a tenu à clarifier lui-même sa situation. Interrogé sur l’intérêt de Fenerbahçe et les rumeurs de départ, le joueur a été catégorique : « Fenerbahçe ? Je veux rester ici, à Milan. Ce ne sont que des spéculations. Nous avons lutté avec acharnement pour obtenir le match nul. Ensuite, nous aurions pu gagner, mais nous ne l’avons pas fait. Nous sommes un peu déçus, car nous voulions gagner ce match. » Une déclaration sans ambiguïté, qui confirme la volonté de Christopher Nkunku de poursuivre son aventure avec l’AC Milan.
Le discours du joueur a été rapidement appuyé par la direction milanaise. Le directeur sportif des Rossoneri, Igli Tare, a tenu à mettre fin aux rumeurs persistantes autour de Christopher Nkunku. « Il est un joueur du Milan AC et nous sommes heureux qu’il soit toujours un joueur du Milan AC », a-t-il affirmé avant la rencontre face à la Fiorentina, rapporte Foot Mercato. Pour l’AC Milan, la position est claire : Christopher Nkunku n’est pas à vendre cet hiver. Une ligne ferme qui confirme que le club compte sur le Français pour la suite de la saison.