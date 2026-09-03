Abisso réintégré dans son rôle d’arbitre : son recours a été accepté

Rosario Abisso a été réintégré dans son rôle d’arbitre, comme l’a annoncé un communiqué du Tribunal fédéral national : "Le Tribunal fédéral national, section disciplinaire, statuant définitivement, accueille le recours et déclare l’illégalité de la délibération visée dans le communiqué officiel n° 1 de l’Association italienne des arbitres en date du 1er juillet 2026, dans la partie où elle dispose la radiation de M. Rosario Abisso".





Rappelons qu’Abisso avait été exclu des effectifs de l’AIA le 1er juillet dernier pour « limites de maintien dans la fonction », mais que grâce à l’ordonnance, il a pu prendre part au rassemblement d’avant-saison des arbitres de la CAN, même en surnombre.



