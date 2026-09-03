Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
US Cremonese v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Abisso réintégré dans son rôle d’arbitre : son recours a été accepté

Serie A

Le communiqué du Tribunal fédéral national est arrivé

Rosario Abisso a été réintégré dans son rôle d’arbitre, comme l’a annoncé un communiqué du Tribunal fédéral national : "Le Tribunal fédéral national, section disciplinaire, statuant définitivement, accueille le recours et déclare l’illégalité de la délibération visée dans le communiqué officiel n° 1 de l’Association italienne des arbitres en date du 1er juillet 2026, dans la partie où elle dispose la radiation de M. Rosario Abisso".


Rappelons qu’Abisso avait été exclu des effectifs de l’AIA le 1er juillet dernier pour « limites de maintien dans la fonction », mais que grâce à l’ordonnance, il a pu prendre part au rassemblement d’avant-saison des arbitres de la CAN, même en surnombre.


  • L’arbitre de la section de Palerme, assisté par l’avocat Andrea Capone, avait déposé un recours après la décision par laquelle il avait été rayé des effectifs des arbitres en activité en vue du championnat 2026-2027. Le Tribunal fédéral national a jugé cette mesure illégitime, et l’homme né en 1985 sera donc réintégré dans les effectifs.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google