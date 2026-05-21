À six heures de l’annonce officielle, la DFB dévoile le premier nom de sa liste pour la Coupe du monde

Pour Kimmich, il s’agit de son épouse Lina et d’un ami d’enfance. Nagelsmann présente le milieu du Bayern comme « un modèle pour les nombreux garçons et filles qui jouent au football et veulent devenir professionnels, car tu incarnes toujours l’exemple avec une ambition extrêmement positive ». Le sélectionneur poursuit : « Je suis très heureux que tu sois aussi mon leader sur le terrain, que tu mènes l’équipe vers l’avant, et idéalement vers le titre de champion du monde ! Reste tel que tu es, donne tout ce que tu as – un joueur exceptionnel, une personne exceptionnelle. Je te souhaite bonne chance. »

Son épouse décrit Joshua comme son « meilleur ami », un « mari fantastique et un père encore meilleur. Nous sommes fiers et reconnaissants de former une grande famille avec toi. Merci d’exister. »