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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

Traduit par

À la Juventus, le dossier Comolli-Carnevali progresse, Muharemovic devrait s’engager prochainement et Vlahovic refait surface

Juventus FC
D. Vlahovic
T. Muharemovic
Mercato
Sassuolo
Serie A

Le changement de direction à la Juventus (re)ouvre de nouvelles perspectives sur le marché des transferts.

La Juventus dit au revoir à Damien Comolli et accueille Giovanni Carnevali.


Ce matin, un conseil d’administration extraordinaire a été réuni en attendant la démission du dirigeant français, bientôt remplacé par le directeur général de Sassuolo.


Par ailleurs, la Juventus continue de suivre la piste menant au gardien argentin Dibu Martínez (Aston Villa) et à l’attaquant norvégien Alexander Sörloth (Atlético Madrid), même si ces mouvements pourraient ouvrir de nouveaux scénarios sur le marché des transferts bianconeri.


  • VLAHOVIC RÉPLIQUE

    Selon La Gazzetta dello Sport, le dossier Dusan Vlahovic pourrait être rouvert. L’attaquant serbe a rejeté une proposition de prolongation à 6 millions d’euros nets par an (plus primes), soit environ la moitié de son salaire actuel, convaincu de pouvoir trouver mieux ailleurs alors que son contrat expire bientôt.


    Mais l’attaquant a aussi fermé la porte à la Juventus, car c’est Comolli qui menait les discussions, un interlocuteur avec lequel il n’a jamais trouvé de terrain d’entente.

    La donne ayant désormais radicalement changé, le dossier pourrait bouger : la négociation s’annonce complexe mais pas impossible. Une issue devrait émerger d’ici la fin du mois, d’autant que Spalletti, premier soutien de l’attaquant, suit le dossier avec attention.

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  • MUHAREMOVIC SE RAPPROCHE

    Enattendant, le profil du défenseur central serbe Tarik Muharemovic se précise à la Juventus : révélé à Sassuolo après avoir été amené en Italie par les Bianconeri, il pourrait revenir à Turin grâce aux 50 % des droitsà la revente détenus par le clubpiémontais, qui pourrait ainsi le racheter à moindre coût.


    Carnevali pourrait aussi s’intéresser à des joueurs italiens, à l’image du milieu de terrain de l’Inter Davide Frattesi, déjà suivi par Spalletti.