La Juventus dit au revoir à Damien Comolli et accueille Giovanni Carnevali.
Ce matin, un conseil d’administration extraordinaire a été réuni en attendant la démission du dirigeant français, bientôt remplacé par le directeur général de Sassuolo.
Par ailleurs, la Juventus continue de suivre la piste menant au gardien argentin Dibu Martínez (Aston Villa) et à l’attaquant norvégien Alexander Sörloth (Atlético Madrid), même si ces mouvements pourraient ouvrir de nouveaux scénarios sur le marché des transferts bianconeri.