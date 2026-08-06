À l'unanimité : Rodri choisit le Barça et gifle le Real Madrid

Sergio Valentin, journaliste à Radio Marca, a révélé des détails intéressants sur les coulisses de l'opération, affirmant que Rodri était tout proche de rejoindre le Real Madrid, et que l'accord n'était pas seulement conclu avec le joueur, mais également quasiment finalisé avec Manchester City.
Valentin a expliqué, via la plateforme X, que l'intervention de Juni Calafat pour convaincre le président du Real Madrid, Florentino Pérez, de tenter de réduire le montant de l'opération a entraîné un gel temporaire des négociations, après que le joueur eut été informé que le club allait essayer d'obtenir un prix inférieur, ce que Manchester City a catégoriquement refusé.
Il a ajouté que Rodri s'était dans un premier temps accroché à l'idée de rejoindre le Real Madrid, mais que les atermoiements persistants dans la conclusion de l'opération lui ont fait perdre patience, ce dont le Barça a profité ces derniers jours, le directeur sportif Deco étant entré en négociations directes avec le joueur, tandis que l'entraîneur Hansi Flick et plusieurs de ses coéquipiers en sélection espagnole l'ont contacté pour le convaincre du projet sportif du club catalan.
Valentin a souligné que Manchester City avait réussi à faire entrer le Barça dans la course à la signature de Rodri, ce qui a complètement modifié les équilibres de l'opération, précisant que le Real Madrid, qui cherchait à réduire le montant du transfert, pourrait désormais se retrouver contraint de payer une somme plus élevée s'il veut reprendre l'initiative, face à la forte concurrence du Barça.