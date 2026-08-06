À l'unanimité : Rodri choisit le Barça et gifle le Real Madrid

Le journal Mundo Deportivo a confirmé que Rodri a fait part aux dirigeants du Barça de sa pleine adhésion au projet sportif mené par l'entraîneur allemand Hansi Flick, donnant ainsi à la direction catalane l'autorisation d'entamer officiellement les négociations avec Manchester City.

Le quotidien a précisé que l'accord définitif n'a pas encore été trouvé, ni avec le joueur ni avec le club anglais, mais le Barça considère que l'étape la plus importante est d'ores et déjà franchie, après que le joueur a définitivement fixé sa position.

Il a ajouté que les dirigeants du Barça pensaient encore, il y a quelques jours, qu'en cas de retour en Liga, la priorité de Rodri serait le Real Madrid. La position du joueur a toutefois totalement changé, et il a choisi de rejoindre le club catalan.

Selon le journal, le Barça considérait ce transfert comme une opportunité exceptionnelle sur le marché, même si le renforcement de la ligne d'attaque demeure la première priorité du club. Recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde amène cependant la direction à être disposée à étudier sérieusement l'opération.

Il a également souligné que le Real Madrid estimait la valeur du transfert à environ 60 millions d'euros, un montant qui représente un défi économique pour le Barça, mais l'accord du joueur offre au club l'occasion de rechercher des solutions financières susceptibles de rendre l'opération réalisable.