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À l'unanimité : Rodri choisit le Barça et gifle le Real Madrid

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Coup dur pour le club royal

Des rapports de presse concomitants ont révélé une évolution majeure dans l'avenir du milieu de terrain espagnol Rodri, la star de Manchester City, après que les médias catalans et espagnols se sont accordés à dire que le joueur avait donné son feu vert au Barça pour entamer les démarches en vue de son recrutement, préférant le projet sportif du club catalan à un transfert au Real Madrid.

Selon ce qu'ont publié les journaux Mundo Deportivo, Sport et Marca, ainsi que la confirmation du journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur est plus proche que jamais d'un transfert au Camp Nou.

  • Mundo Deportivo : Rodri convaincu par le projet de Flick

    Le journal Mundo Deportivo a confirmé que Rodri a fait part aux dirigeants du Barça de sa pleine adhésion au projet sportif mené par l'entraîneur allemand Hansi Flick, donnant ainsi à la direction catalane l'autorisation d'entamer officiellement les négociations avec Manchester City.

    Le quotidien a précisé que l'accord définitif n'a pas encore été trouvé, ni avec le joueur ni avec le club anglais, mais le Barça considère que l'étape la plus importante est d'ores et déjà franchie, après que le joueur a définitivement fixé sa position.

    Il a ajouté que les dirigeants du Barça pensaient encore, il y a quelques jours, qu'en cas de retour en Liga, la priorité de Rodri serait le Real Madrid. La position du joueur a toutefois totalement changé, et il a choisi de rejoindre le club catalan.

    Selon le journal, le Barça considérait ce transfert comme une opportunité exceptionnelle sur le marché, même si le renforcement de la ligne d'attaque demeure la première priorité du club. Recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde amène cependant la direction à être disposée à étudier sérieusement l'opération.

    Il a également souligné que le Real Madrid estimait la valeur du transfert à environ 60 millions d'euros, un montant qui représente un défi économique pour le Barça, mais l'accord du joueur offre au club l'occasion de rechercher des solutions financières susceptibles de rendre l'opération réalisable.

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  • Sport : les négociations avec le Real Madrid ont échoué

    Quant au journal Sport, il a révélé que l'entourage de Rodri avait informé le Barça, mercredi soir, de la fin de ses négociations avec le Real Madrid, après que les discussions ont abouti à une impasse en raison des aspects financiers.

    Le journal a confirmé que le Barça avait déjà pris contact avec les représentants du joueur à la suite de la blessure du Néerlandais Frenkie de Jong, mais qu'il n'était pas prêt à faire le moindre pas avant de s'assurer de la volonté réelle de Rodri de porter le maillot catalan.

    Selon le rapport, cette condition est désormais remplie, après que le joueur s'est montré pleinement disposé à négocier avec le Barça.

    Sport a ajouté que le montant du transfert de Rodri pourrait se situer entre 55 et 70 millions d'euros, tandis que Manchester City s'accroche toujours au plafond le plus élevé des négociations, avec une marge de manœuvre possible si le joueur pousse pour partir.

    Le journal a également précisé que le salaire de Rodri constituerait l'un des plus grands défis pour le Barça, en particulier après son sacre au Ballon d'Or, le joueur attendant d'obtenir un contrat reflétant son statut, ce qui obligera la direction du club à chercher des solutions liées au plafond salarial.

    Il a par ailleurs indiqué que le Barça avait déjà commencé à travailler avec les représentants du joueur, et qu'un climat d'optimisme régnait au sein du club, bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été présentée au joueur ni à Manchester City.

  • Marca : l'option du Real Madrid n'est plus d'actualité

    De son côté, le journal Marca a confirmé que Rodri a franchi une étape décisive vers le Barça après avoir informé la direction sportive du club de son accord pour rejoindre le projet de Hans Flick.

    Le journal a ajouté que cette démarche signifie concrètement la fin de l'option d'un transfert du joueur au Real Madrid, sa concentration étant désormais entièrement tournée vers un transfert au Barça.

    Marca s'est contenté d'indiquer que la prochaine étape sera marquée par des négociations directes entre le Barça et Manchester City afin de tenter de parvenir à un accord sur le montant de la transaction.

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  • Fabrizio Romano : Rodri a ouvert la porte aux négociations pour la première fois

    Dans le même sens, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé que Rodri a ouvert pour la première fois la porte à des négociations avec le Barça, après avoir informé le club de sa disposition à discuter de ses conditions personnelles.

    Romano a souligné que le Barça continue de gérer ce dossier avec prudence, dans un contexte d'intérêt persistant du Real Madrid pour le joueur, en attendant que Rodri communique sa décision finale à la direction de Manchester City.

  • Pourquoi Rodri a-t-il changé de position ?

    Selon la presse espagnole, plusieurs facteurs ont contribué à modifier la destination du joueur ces derniers jours, notamment :

    La conviction de Rodri quant au projet sportif dirigé par Hansi Flick.

    L'échec des négociations entre le Real Madrid et Manchester City en raison du coût financier élevé.

    Le sentiment du joueur que le style de jeu du Barça lui convient davantage.

    La présence d'un grand nombre de ses coéquipiers de la sélection espagnole dans les rangs du Barça, ce qui lui offre un environnement familier l'aidant à s'adapter rapidement.

  • Des coulisses passionnantes

    Sergio Valentin, journaliste à Radio Marca, a révélé des détails intéressants sur les coulisses de l'opération, affirmant que Rodri était tout proche de rejoindre le Real Madrid, et que l'accord n'était pas seulement conclu avec le joueur, mais également quasiment finalisé avec Manchester City.

    Valentin a expliqué, via la plateforme X, que l'intervention de Juni Calafat pour convaincre le président du Real Madrid, Florentino Pérez, de tenter de réduire le montant de l'opération a entraîné un gel temporaire des négociations, après que le joueur eut été informé que le club allait essayer d'obtenir un prix inférieur, ce que Manchester City a catégoriquement refusé.

    Il a ajouté que Rodri s'était dans un premier temps accroché à l'idée de rejoindre le Real Madrid, mais que les atermoiements persistants dans la conclusion de l'opération lui ont fait perdre patience, ce dont le Barça a profité ces derniers jours, le directeur sportif Deco étant entré en négociations directes avec le joueur, tandis que l'entraîneur Hansi Flick et plusieurs de ses coéquipiers en sélection espagnole l'ont contacté pour le convaincre du projet sportif du club catalan.

    Valentin a souligné que Manchester City avait réussi à faire entrer le Barça dans la course à la signature de Rodri, ce qui a complètement modifié les équilibres de l'opération, précisant que le Real Madrid, qui cherchait à réduire le montant du transfert, pourrait désormais se retrouver contraint de payer une somme plus élevée s'il veut reprendre l'initiative, face à la forte concurrence du Barça.

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