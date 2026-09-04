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À l'inverse d'Alonso : Mourinho évite le scénario Mastantuono avec Diomandé

FEATURES
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
J. Mourinho
X. Alonso
F. Mastantuono
Espagne

Mourinho refuse de précipiter Diomandé par respect pour l'éclat de Güler et Díaz

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, souhaite éviter de reproduire le cas de Franco Mastantuono avec son joueur ivoirien Yan Diomande, c'est pourquoi il le protège afin qu'il puisse briller par la suite. 

Le journal AS a rapporté que Diomande a joué 25, 6 et 26 minutes lors des trois premiers matchs du Real Madrid cette saison face à l'Espanyol, la Real Sociedad et Malaga en Liga.

Du point de vue du supporter lambda, cela représente un temps de jeu très faible pour le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, le club ayant déboursé 125 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Mourinho garde son calme et s'en tient au plan spécifique qu'il a établi pour le joueur, un plan reposant sur l'allègement de la pression exercée sur lui, le respect du temps dont il a besoin et le refus de gâcher le projet en précipitant les choses.

Diomande devrait jouer un rôle essentiel au Real Madrid cette saison et être la grande vedette que le club a recrutée, mais Mourinho lui-même a résumé, à l'issue du match face à Malaga, l'idée qu'il se fait du jeune joueur, en déclarant : « Il doit avancer étape par étape, il travaille beaucoup et bien. Il est ouvert et modeste, il veut apprendre, il écoute ses coéquipiers et il progressera. »

L'entraîneur a poursuivi : « Je ne peux pas regarder le montant de 120 ou 130 millions... Combien avons-nous payé ? Je dois regarder un joueur qui arrive d'une saison de très haut niveau avec Leipzig. Quand on parle d'un chiffre aussi énorme, on parle de quelqu'un qui arrive et explose de toute sa puissance dès le départ. Mais ce n'est pas le cas, c'est un jeune joueur. Du calme, prenons les choses simplement. »

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho protège Diomandé avec un plan réfléchi

    Mourinho atteint deux objectifs à la fois en prenant son temps dans la gestion du joueur ivoirien : d'un côté, il respecte le temps dont le joueur a besoin pour s'adapter.

    De l'autre, l'entraîneur traite avec équité des joueurs comme Arda Güler et Brahim Díaz, qui ont réalisé une excellente préparation et qui ont réussi, au fil des années, à s'imposer au sein de l'effectif.

    Une situation que Xabi Alonso n'a pas respectée, par exemple, lorsqu'il a accordé la priorité à la nouvelle recrue Mastantuono, au détriment de joueurs comme Rodrygo et Díaz lui-même, et même Vinicius. 

    De cette manière, l'entraîneur espagnol a grillé son joueur argentin, qui n'était pas suffisamment mûr pour être titulaire en permanence, et il a également perdu le contrôle du vestiaire.

    Grâce à son plan, Mourinho protège Diomandé afin qu'il puisse briller plus tard, et le joueur obtiendra progressivement davantage de temps de jeu, jusqu'à intégrer le onze de départ si les choses se passent bien, mais sans ressentir la pression.

    Dans le même temps, Mourinho lui consacre beaucoup de temps aux entraînements, afin que le joueur ivoirien comprenne les dynamiques de jeu au sein de l'équipe.

    Le joueur, de son côté, a compris la situation, il fait confiance à son entraîneur et n'a pas perdu son sourire ; il paraît serein, bien qu'il ait déjà vécu une expérience au plus haut niveau. La saison dernière, il a disputé avec Leipzig 33 des 34 matchs du championnat allemand, dont 28 comme titulaire, et il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives.

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