À l'inverse d'Alonso : Mourinho évite le scénario Mastantuono avec Diomandé

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, souhaite éviter de reproduire le cas de Franco Mastantuono avec son joueur ivoirien Yan Diomande, c'est pourquoi il le protège afin qu'il puisse briller par la suite.

Le journal AS a rapporté que Diomande a joué 25, 6 et 26 minutes lors des trois premiers matchs du Real Madrid cette saison face à l'Espanyol, la Real Sociedad et Malaga en Liga.

Du point de vue du supporter lambda, cela représente un temps de jeu très faible pour le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, le club ayant déboursé 125 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Mourinho garde son calme et s'en tient au plan spécifique qu'il a établi pour le joueur, un plan reposant sur l'allègement de la pression exercée sur lui, le respect du temps dont il a besoin et le refus de gâcher le projet en précipitant les choses.

Diomande devrait jouer un rôle essentiel au Real Madrid cette saison et être la grande vedette que le club a recrutée, mais Mourinho lui-même a résumé, à l'issue du match face à Malaga, l'idée qu'il se fait du jeune joueur, en déclarant : « Il doit avancer étape par étape, il travaille beaucoup et bien. Il est ouvert et modeste, il veut apprendre, il écoute ses coéquipiers et il progressera. »

L'entraîneur a poursuivi : « Je ne peux pas regarder le montant de 120 ou 130 millions... Combien avons-nous payé ? Je dois regarder un joueur qui arrive d'une saison de très haut niveau avec Leipzig. Quand on parle d'un chiffre aussi énorme, on parle de quelqu'un qui arrive et explose de toute sa puissance dès le départ. Mais ce n'est pas le cas, c'est un jeune joueur. Du calme, prenons les choses simplement. »

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