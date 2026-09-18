Eljif Elmas, milieu offensif de l'Atalanta, s'est confié au Corriere di Bergamo.





L'arrivée à Bergame et la formule

« Mon arrivée à l'Atalanta ? Les négociations sont restées secrètes grâce au travail de Percassi et Giuntoli, ils ont cru en moi tout de suite, nous avons été sérieux et professionnels. Est-ce que la formule du prêt avec option d'achat m'inquiète ? Non, c'est une expérience qui me fera grandir de toute façon et je donnerai le maximum. Nous verrons ce qu'il se passera. Mais selon moi, il se passera de belles choses. »







