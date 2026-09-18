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Atalanta BC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

À l’approche de Juventus-Atalanta, Elmas : « Avec Spalletti, une relation spéciale. Arrivé à Bergame à l’issue d’une négociation secrète »

Atalanta Bergame
E. Elmas
Serie A

L’ancien joueur de Naples, désormais à Bergame, se raconte

Eljif Elmas, milieu offensif de l'Atalanta, s'est confié au Corriere di Bergamo.


L'arrivée à Bergame et la formule

« Mon arrivée à l'Atalanta ? Les négociations sont restées secrètes grâce au travail de Percassi et Giuntoli, ils ont cru en moi tout de suite, nous avons été sérieux et professionnels. Est-ce que la formule du prêt avec option d'achat m'inquiète ? Non, c'est une expérience qui me fera grandir de toute façon et je donnerai le maximum. Nous verrons ce qu'il se passera. Mais selon moi, il se passera de belles choses. »



  • Dimanche, il y aura Juventus-Atalanta, un duel entre Spalletti et Sarri

    « Sarri ? C’est un plaisir de travailler avec lui : je connaissais déjà son football et pouvoir ensuite écrire dans mon CV que j’ai été entraîné par Sarri sera important même quand j’arrêterai. J’en suis honoré.


    Spalletti ? Avec lui, j’ai une relation particulière, on se parle souvent. Ce n’est pas facile de le comprendre, il faut être intelligent, mais nous nous sommes compris tout de suite et je suis content de le revoir. »


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