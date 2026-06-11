L’effectif avec lequel le Como abordera sa première campagne en Ligue des champions prend progressivement forme. Après avoir sécurisé Butez grâce à une prolongation de contrat, le club larien a pratiquement finalisé l’arrivée de deux nouveaux joueurs : il ne reste plus qu’à régler les derniers détails avant que Yan Couto et Kaiki ne rejoignent officiellement les rives du lac.
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À Como, Yan Couto et Kaiki arrivent : qui sont les nouveaux arrières latéraux de Fabregas ?
Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, le club de Côme s’apprête à finaliser les arrivées des deux arrières latéraux brésiliens Yan Couto et Kaiki. Le premier, en provenance du Borussia Dortmund, débarque dansun premier temps sous forme de prêt, avec un salaire pris en charge par les Allemands. Les modalités de paiement sont encore en discussion, mais l’opération est considérée comme pratiquement conclue.
Concernant Kaiki, un coup de théâtre est attendu : une opération éclair doit être finalisée lundi pour officialiser l’achat du Brésilien de Cruzeiro. Le club lombard s’apprête à débourser 14 millions d’euros pour acquérir l’intégralité de son contrat.
Dôté d’une technique raffinée, d’une forte personnalité et d’un dribble efficace, Yan Couto se distingue par son profil résolument offensif. Grâce à ses qualités de dribbleur et à sa vitesse, le natif de 2002 évolue depuis plusieurs saisons en Europe, ayant porté les couleurs de Gérone puis de Braga. International brésilien, il sort toutefois d’une saison compliquée où il a peu joué, malgré trois buts et trois passes décisives en 1 500 minutes.
Il débarquera à Côme accompagné de Kaiki Bruno, né en 2003 et formé au Cruzeiro. Déjà annoncé proche des Larianes par le passé, son arrivée en Serie A a simplement été repoussée. Le club lombard a investi environ 15 millions d’euros dans ce grand espoir, l’un des meilleurs jeunes Brésiliens actuels, déjà international et courtisé par plusieurs formations européennes.