À Como, Yan Couto et Kaiki arrivent : qui sont les nouveaux arrières latéraux de Fabregas ?

Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, le club de Côme s’apprête à finaliser les arrivées des deux arrières latéraux brésiliens Yan Couto et Kaiki. Le premier, en provenance du Borussia Dortmund, débarque dansun premier temps sous forme de prêt, avec un salaire pris en charge par les Allemands. Les modalités de paiement sont encore en discussion, mais l’opération est considérée comme pratiquement conclue.





Concernant Kaiki, un coup de théâtre est attendu : une opération éclair doit être finalisée lundi pour officialiser l’achat du Brésilien de Cruzeiro. Le club lombard s’apprête à débourser 14 millions d’euros pour acquérir l’intégralité de son contrat.