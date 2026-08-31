Il ne reste qu'un peu plus de 48 heures avant la fermeture d'un mercato particulièrement animé pour le FC Barcelone.

Deco, le directeur sportif du Barça, a mené de nombreuses opérations, dans le but de renforcer l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick, mais aussi de dégager un revenu financier grâce aux joueurs qui ne figuraient pas dans les plans immédiats du technicien allemand.

Le journal Sport a rapporté que le club catalan a accompli l'essentiel de ses missions, mais qu'il aborde les derniers jours du mercato avec un certain nombre de dossiers qui restent à régler.

Jesus, un transfert surprise après l'échec de la venue d'Alvarez

Selon les informations révélées par le journal Mundo Deportivo et le journaliste Fabrizio Romano, et que « Sport » a pu confirmer, le Barcelone est parvenu à un accord avec Arsenal pour recruter Gabriel Jesus contre environ 10 millions d'euros, plus des variables et des primes.

L'affaire est bouclée, et l'attaquant brésilien deviendra un nouveau joueur du Barcelone dès qu'il aura passé la visite médicale.

Le club catalan ne souhaitait pas dépenser une somme importante pour le plan de repli destiné à compenser l'échec de la venue de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

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