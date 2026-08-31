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FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

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5 dossiers en suspens pour Deco avant la clôture du mercato du Barça

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Deco
M. Casado
G. Fernandez
A. Balde
D. Livakovic
G. Jesus
Espagne

Il ne reste qu'un peu plus de 48 heures avant la fermeture d'un mercato particulièrement animé pour le FC Barcelone.

Deco, le directeur sportif du Barça, a mené de nombreuses opérations, dans le but de renforcer l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick, mais aussi de dégager un revenu financier grâce aux joueurs qui ne figuraient pas dans les plans immédiats du technicien allemand.

Le journal Sport a rapporté que le club catalan a accompli l'essentiel de ses missions, mais qu'il aborde les derniers jours du mercato avec un certain nombre de dossiers qui restent à régler.

Jesus, un transfert surprise après l'échec de la venue d'Alvarez

Selon les informations révélées par le journal Mundo Deportivo et le journaliste Fabrizio Romano, et que « Sport » a pu confirmer, le Barcelone est parvenu à un accord avec Arsenal pour recruter Gabriel Jesus contre environ 10 millions d'euros, plus des variables et des primes.

L'affaire est bouclée, et l'attaquant brésilien deviendra un nouveau joueur du Barcelone dès qu'il aura passé la visite médicale.

Le club catalan ne souhaitait pas dépenser une somme importante pour le plan de repli destiné à compenser l'échec de la venue de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La décision concernant Livaković

    Nous avons déjà expliqué dans « Sport » que l'avenir du gardien croate est lié à celui de Julian Alvarez, et plus précisément à la question des règles du fair-play financier.

    Le Barça ne procédera pas à l'enregistrement du gardien Dominik Livakovic tant qu'il n'aura pas une vision claire de ce qui adviendra du joueur argentin, ou de son plan B, Gabriel Jesus, car le club ne veut pas consommer une partie de la masse salariale dont il pourrait avoir besoin pour enregistrer l'attaquant portant le numéro 9.

    Dans le cas où aucun nouvel attaquant n'arriverait, ou si le Barça parvenait à enregistrer les joueurs ensemble, l'idée des responsables sportifs du club catalan, sauf changement d'avis, est que Livakovic figurera dans l'effectif de l'équipe cette saison et qu'il commencera dès maintenant à tenir le rôle de deuxième gardien ; dans le cas contraire, le gardien partira en prêt.

    • Publicité
  • BaldeGetty Images

    Que va-t-il se passer avec Baldé ?

    Bien que tous les indicateurs laissaient penser que Baldé resterait au club catalan, afin de tenter de récupérer sa place de titulaire et de redevenir un joueur important aux yeux de Flick, « Sport » a révélé que Deco travaille sur un échange avec l'Inter Milan incluant Federico Dimarco.

    La signature de João Cancelo et les performances remarquables d'Espart ont dessiné un scénario compliqué pour Alejandro Baldé, tandis que l'option de jouer en Serie A pourrait changer ses plans.

    Du côté du Barça, le joueur ne sera pas poussé vers la sortie, mais le club se montrera très franc avec lui, comme l'a déjà fait Flick sur le plan personnel et en conférence de presse, au sujet du rôle qu'il obtiendra s'il décide de rester.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Casado étudie encore ses options

    Le milieu de terrain, écarté de l'équipe depuis plusieurs semaines, dispose de plusieurs options sur la table pour mettre un terme à son passage au Barça.

    Beşiktaş figure parmi les clubs les plus intéressés par son recrutement, même si l'idée première du joueur est de rejoindre l'un des grands championnats européens.

    Le championnat saoudien a également frappé à la porte de Casado, mais cette option ne l'a pas totalement séduit.

    L'avenir de Casado devrait se décider dans les tout derniers instants du marché des transferts, et les indices laissent penser que son départ se fera par le biais d'un transfert définitif.

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  • Le départ d'un dernier joueur de la Masia est acté

    Après la confirmation des départs de Toni Fernández et Álvaro Cortés vers Venise et le Royal Antwerp, dans l'attente de l'annonce officielle, le nom suivant issu de l'académie du Barça et marqué d'un point rouge en vue d'un départ est celui de Guille Fernández.

    Son agent, Jorge Mendes, a déjà passé plusieurs jours à négocier avec les responsables du Barça les conditions de la rupture des liens du joueur avec le club.

    Les qualités de Guille Fernández ont suscité l'intérêt de nombreux clubs, notamment dans des championnats comme la Premier League anglaise et la Bundesliga allemande.

    Malgré la volonté de toutes les parties de conclure l'accord, les négociations comportent certains détails qui restent à trancher.

    Le Barça exige de conserver un pourcentage élevé des droits économiques du joueur, en plus d'y inclure une option de rachat à un prix convenable.

    Bien que le club ait dans un premier temps étudié la formule d'une prolongation de longue durée du contrat du joueur, assortie d'un prêt, il a finalement préféré le modèle appliqué cet été avec les autres joueurs de l'académie du club, à savoir la vente avec conservation d'une partie des droits du joueur, en plus de l'inclusion d'une option de rachat.

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