Dans un marché des transferts souvent dominé par l’urgence et l’immédiateté, certains recrutements s’inscrivent dans une logique plus patiente. À Marseille, loin des projecteurs du Vélodrome, un jeune talent a discrètement posé ses valises avec une ambition claire : grandir, apprendre et se préparer pour l’avenir. Derrière cette arrivée, le club phocéen confirme une orientation précise, misant sur un profil en devenir plutôt que sur un nom déjà établi. Un choix qui en dit long sur la stratégie actuelle de l’OM.
5 choses que vous devez savoir sur Victor Joseph, la nouvelle recrue de l'OM
Victor Joseph débarque à Marseille
Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Victor Joseph a officiellement quitté le FC Sochaux-Montbéliard pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de 19 ans, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, s’est engagé avec le club phocéen et intégrera dans un premier temps l’équipe Pro 2. Victor Joseph rejoint ainsi un environnement structuré, pensé pour accompagner la progression des jeunes talents.
Dans son communiqué, l’OM souligne la volonté de renforcer son secteur offensif en réserve avec Victor Joseph, présenté comme un joueur capable d’apporter créativité et fraîcheur. En choisissant Marseille, Victor Joseph privilégie un projet de développement progressif, dans un club réputé pour sa capacité à faire émerger de jeunes profils vers le groupe professionnel.
- AFP
Le parcours atypique de Victor Joseph avant l’OM
Né le 10 avril 2006 à Paris, Victor Joseph s’est construit à travers plusieurs structures reconnues. Formé successivement au Paris FC et au Red Star, il rejoint ensuite l’INF Clairefontaine lors de la saison 2019-2020, une étape déterminante dans l’apprentissage de Victor Joseph. Sa vision du jeu, sa qualité de pied gauche et sa créativité s’y affinent considérablement.
Après un passage par l’AAS Sarcelles, Victor Joseph intègre le centre de formation du FC Sochaux à l’été 2022. Un choix cohérent pour un joueur en quête de progression, Sochaux étant reconnu pour son savoir-faire en matière de formation. Ce parcours structuré explique en grande partie l’intérêt manifesté par l’OM pour Victor Joseph.
- AFP
Victor Joseph et une dimension internationale précoce
En parallèle de son développement en club, Victor Joseph s’est également illustré sur la scène internationale avec les équipes de jeunes d’Haïti. International U20, Victor Joseph a acquis une expérience précieuse face à des profils et des styles de jeu variés, renforçant sa maturité malgré son jeune âge.
Cette dimension internationale confère à Victor Joseph un bagage supplémentaire, rare à cet âge. Pour l’OM, recruter Victor Joseph revient à miser sur un joueur déjà confronté à des contextes compétitifs exigeants, capable de s’adapter rapidement et de franchir des paliers successifs.
Une progression constante de Victor Joseph à Sochaux
Au FC Sochaux, Victor Joseph a connu une montée en puissance régulière. Passé des U17 Nationaux aux U19, il s’est progressivement imposé comme un meneur de jeu influent. Victor Joseph s’est distingué par sa capacité à créer des occasions, à se projeter et à faire jouer ses partenaires.
Ses performances lui ont valu une intégration progressive dans l’environnement professionnel, avec des apparitions en Coupe de France et des entraînements répétés avec les seniors. Cette trajectoire ascendante a convaincu l’OM que Victor Joseph disposait d’une base technique solide et d’une marge de progression significative.
- AFP
Victor Joseph, un pari assumé pour l’avenir de l’OM
En recrutant Victor Joseph, l’Olympique de Marseille confirme une stratégie déjà observée ces dernières saisons : anticiper l’avenir en misant sur des profils jeunes et à fort potentiel. Victor Joseph débutera en réserve, avec l’objectif clair de suivre un parcours similaire à celui de Robinio Vaz, passé par la Pro 2 avant de connaître une progression rapide et transféré à la Roma cet hiver.
À seulement 19 ans, Victor Joseph représente un investissement sportif à moyen terme. L’OM espère que ce pari, fondé sur la formation et la patience, permettra à Victor Joseph de s’imposer progressivement comme un élément crédible de la relève marseillaise.