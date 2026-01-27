5 choses que vous devez savoir sur Victor Joseph, la nouvelle recrue de l'OM

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Victor Joseph a officiellement quitté le FC Sochaux-Montbéliard pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de 19 ans, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, s’est engagé avec le club phocéen et intégrera dans un premier temps l’équipe Pro 2. Victor Joseph rejoint ainsi un environnement structuré, pensé pour accompagner la progression des jeunes talents.

Dans son communiqué, l’OM souligne la volonté de renforcer son secteur offensif en réserve avec Victor Joseph, présenté comme un joueur capable d’apporter créativité et fraîcheur. En choisissant Marseille, Victor Joseph privilégie un projet de développement progressif, dans un club réputé pour sa capacité à faire émerger de jeunes profils vers le groupe professionnel.