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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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13 théories : l'obsession du complot s'enflamme en Argentine

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L. Messi
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É.-U.

Les théories du complot venues d'Argentine, en particulier celles relayées par des créateurs de contenu qui tirent profit de l'augmentation des vues et des interactions, ont atteint des niveaux qui méritent d'être étudiés, après le sacre de l'Espagne en Coupe du monde.

La presse traditionnelle ne cautionne pas ce chaos, mais de nombreux supporters le font, parfois des dizaines de milliers de fanatiques qui ont besoin d'explications surnaturelles à ce qui n'était en réalité qu'une défaite face à un adversaire supérieur.

La meilleure preuve en est peut-être la large diffusion de la formule « il s'est passé quelque chose », après le visionnage du discours de motivation de Messi, au point que le sélectionneur Lionel Scaloni, une légende comme Mario Kempes, et même la Fédération argentine de football, ont dû intervenir pour mettre un terme à l'escalade continue de ces idées, dont la dernière prétendait que le ballon de Pau Cubarsi à la dernière minute était bel et bien entré dans les buts d'Unai Simon.

Le journal « Marca » a rassemblé 13 théories qui circulent en Argentine, pour affirmer l'existence d'un complot contre les danseurs de tango.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le ballon est entré dans le but

    « Vous souvenez-vous qu'autrefois les gardiens inspectaient le but ? Qu'ils vérifiaient la fixation des filets et leur état ? C'est quelque chose que je n'ai pas vu lors de ce Mondial. Alors est-il possible que le ballon ait traversé les filets ? »

    Telle est la dernière théorie de l'un des internautes qui persistent à affirmer que le ballon est entré dans le but sur cette action miraculeuse écartée par Cubarsí. 

    Les tenants de cette théorie s'appuient sur l'ombre du ballon sur la ligne de but en guise de « preuve », et d'autres allégations en découlent, comme la possibilité de manipuler la puce électronique présente à l'intérieur du ballon et de la déplacer à sa guise selon celui qui la contrôle.

    Menaces contre les familles des joueurs : ils n'avaient pas le droit de gagner

    « Les joueurs argentins et leurs familles ont été menacés. Ils ne pouvaient pas gagner la finale. Ces informations proviennent de responsables du football argentin qui se trouvaient aux États-Unis. »

    C'est ce qu'a déclaré le journaliste Sergio Oviedo, et selon d'autres sources, toutes les familles sans exception auraient été menacées, raison pour laquelle beaucoup d'entre elles n'ont pas assisté à la finale.

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    Test antidopage inopiné

    Selon l'une des théories, la FIFA aurait soumis la sélection argentine à un contrôle antidopage surprise et inhabituel quelques minutes seulement avant l'entrée sur la pelouse, ce qui aurait affecté la concentration physique et mentale des joueurs.

    Mais la FIFA a assuré que tous les protocoles médicaux avaient été appliqués selon les normes habituelles de la compétition, sans que la délégation argentine n'enregistre la moindre objection ou irrégularité.

    Et bien entendu, certains évoquent les souvenirs du Mondial 1994 et la fameuse affaire de l'échantillon positif de Diego Maradona, lorsqu'il prononça sa phrase restée célèbre : « Ils m'ont coupé les jambes ».

     Le plan de Trump, le roi d'Espagne, la Premier League, Florentino et l'Atlético Madrid

    Selon cette théorie, l'Argentine aurait délibérément perdu dans le cadre d'un vaste plan orchestré par plusieurs parties internationales hostiles au pays et furieuses de la banderole « Îles Malouines » brandie par les joueurs après la victoire face à l'Angleterre.

    Le gouvernement britannique

    Poursuivons avec l'histoire de la banderole des Malouines : la théorie prétend que Gianni Infantino aurait dit à Messi qu'il devait remettre le trophée, car l'élimination de l'Argentine n'était plus possible une fois tous les billets vendus, mais qu'il était en revanche possible de la sanctionner ultérieurement par une suspension de dix ans.

    Et un utilisateur de TikTok d'ajouter : « C'est le gouvernement britannique qui a poussé la FIFA à prendre des mesures extrêmes contre la sélection argentine. Et c'est par pur hasard que Lisandro Martínez et Cristian Romero, qui portaient la banderole des Malouines, se sont blessés. »

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    La loi historique de la FIFA

    Cette théorie affirme qu'aucune sélection ne peut remporter la Coupe du monde deux fois consécutivement, et que par conséquent l'Argentine n'était pas autorisée à conserver son titre.

    Les partisans de cette théorie ignorent que l'Italie et le Brésil ont déjà réalisé cet exploit, et soutiennent que le tournoi avait besoin d'un champion européen « pour des raisons commerciales, télévisuelles ou politiques », selon les préférences de chacun.

    Infantino veut être réélu

    La théorie prétend également qu'Infantino aurait conclu un accord avec l'Union européenne, prévoyant la victoire de l'Espagne au Mondial en échange de la garantie des voix du bloc européen et de la Fédération espagnole de football lors de l'élection à la présidence de la FIFA prévue en 2027.

    Selon ce récit, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, aurait menacé de ne pas soutenir Infantino si l'Argentine était sacrée championne du monde, ce qui aurait poussé les joueurs argentins à céder aux pressions.

    Seuls trois tweets relayant cette théorie, sans la moindre preuve, ont cumulé plus de deux millions de vues.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Le FBI voulait arrêter Chiqui Tapia dans le stade

    La théorie prétend que cette crise a atteint le vestiaire quelques minutes avant le match, affectant psychologiquement les joueurs, avant de s'étendre plus tard à l'aéroport, où le téléphone de Claudio « Chiqui » Tapia a été confisqué et l'avion du retour retenu pendant deux heures.

    La Fédération argentine de football a été contrainte de démentir ces allégations.

    Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les autorités américaines enquêtent sur des opérations commerciales liées à la Fédération argentine et ont demandé des informations concernant des communications liées à Claudio Tapia et à d'autres responsables.

    La théorie de la franc-maçonnerie et les rituels de transfert d'entité

    Cette théorie mérite de préparer un bol de pop-corn : tout a commencé avec la célèbre photo où l'on voit Lionel Messi donnant le bain à Lamine Yamal alors qu'il était un nourrisson, une image que certains ont considérée comme un « rituel maçonnique d'initiation » ou une « opération de transfert d'une entité spirituelle ».

    Les partisans de cette théorie ont affirmé que le Barça fonctionnait comme un « club maçonnique » et que l'élément de l'eau représentait un « baptême » symbolisant le transfert de la domination footballistique de l'Amérique du Sud vers l'Europe.

    Ces messages établissaient également un lien entre la photo et certains motifs numériques liés à la finale, sans fournir le moindre document ni témoignage à l'appui de ces affirmations. 

    Certains sont même allés jusqu'à analyser la date de la tenue de la finale, le moment du but décisif dans les prolongations (à la 106e minute), et jusqu'à la conception architecturale du stade « MetLife », à la recherche de liens présumés avec la franc-maçonnerie ou les « élites mondiales ».

    Il a même suffi de l'apparition d'un symbole ressemblant à l'emblème maçonnique à l'intérieur du logo de l'Argentine sur certaines diffusions télévisées pour susciter l'enthousiasme de certains.

  • Ils ont joué pour défendre les intérêts des sociétés de paris

    Selon cette théorie, les blessures de Lisandro Martínez et Cristian Romero, l'absence totale de tir cadré de la sélection argentine tout au long du match ainsi que son positionnement défensif excessif seraient toutes le résultat d'accords passés avec des sociétés de paris, et non la conséquence de la domination totale de l'Espagne sur le ballon.

    L'Espagne aurait accordé ses bases militaires aux États-Unis en échange du Mondial

    Une théorie affirme que l'Espagne aurait accepté de laisser les États-Unis utiliser ses deux bases militaires de Rota et Morón pour mener des attaques contre l'Iran, en échange de la victoire en Coupe du monde.

    Mais ces allégations ne reposent sur aucun document, témoignage ou information vérifiable.

    Elles vont par ailleurs totalement à l'encontre de la position officielle du gouvernement espagnol, qui a démenti « de manière catégorique » l'utilisation par les États-Unis de ces bases dans leurs opérations contre l'Iran, et a assuré qu'il ne l'avait pas permise et ne la permettrait pas.

    À ce jour, aucun document officiel n'a été trouvé indiquant un changement de cette position, contrairement à ce que prétendent ces messages trompeurs.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Les supporters victimes d'un drainage d'énergie : sorcellerie et magie noire

    De nombreux supporters évoquent une prétendue ponction d'énergie subie par les fans et les joueurs, affirmant avoir ressenti « quelque chose d'étrange » ou que leur énergie leur « avait été aspirée », estimant que les élites ou l'ordre mondial sont intervenus « de manière vibratoire » parce qu'ils voulaient voir l'Espagne championne du monde.

    La plateforme espagnole « Maldita » a révélé que deux extraits seulement relayant cette idée ont totalisé plus de 8 millions de vues sur « TikTok ».

    D'autres récits vont jusqu'à affirmer que l'Argentine a été victime de magie noire ou de sorcellerie... certains assurent même que ces informations leur sont parvenues « de l'au-delà ».

    L'arbitre Slavko Vinčić

    Les décisions de l'arbitre slovène Slavko Vinčić n'ont pas échappé aux accusations : de nombreux Argentins ont mis en doute sa prestation, au point de rassembler près de 100 000 signatures sur la plateforme « Change.org » pour réclamer que la finale de la Coupe du monde soit rejouée.

    Les auteurs de la pétition prétendent que l'arbitre a livré une prestation « controversée et corrompue » et qu'il « a été acheté pour influencer le résultat du match ».