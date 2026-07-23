13 théories : l'obsession du complot s'enflamme en Argentine

Les théories du complot venues d'Argentine, en particulier celles relayées par des créateurs de contenu qui tirent profit de l'augmentation des vues et des interactions, ont atteint des niveaux qui méritent d'être étudiés, après le sacre de l'Espagne en Coupe du monde.

La presse traditionnelle ne cautionne pas ce chaos, mais de nombreux supporters le font, parfois des dizaines de milliers de fanatiques qui ont besoin d'explications surnaturelles à ce qui n'était en réalité qu'une défaite face à un adversaire supérieur.

La meilleure preuve en est peut-être la large diffusion de la formule « il s'est passé quelque chose », après le visionnage du discours de motivation de Messi, au point que le sélectionneur Lionel Scaloni, une légende comme Mario Kempes, et même la Fédération argentine de football, ont dû intervenir pour mettre un terme à l'escalade continue de ces idées, dont la dernière prétendait que le ballon de Pau Cubarsi à la dernière minute était bel et bien entré dans les buts d'Unai Simon.

Le journal « Marca » a rassemblé 13 théories qui circulent en Argentine, pour affirmer l'existence d'un complot contre les danseurs de tango.