17 joueurs sous surveillance : les cauchemars de la trêve internationale sèment la terreur au Barça

Un climat d'inquiétude règne au sein du staff technique du Barça, dirigé par l'Allemand Hans Flick, à l'entame de la trêve internationale actuelle.

Il y a quelques jours, Flick déclarait : « Je m'inquiète quand les joueurs partent, mais je fais confiance aux sélectionneurs et j'essaie de rester positif. »

Le journal « Marca » rapporte que 17 internationaux quitteront le Barça durant la trêve internationale actuelle. Ils auraient dû être 18, mais la blessure d'Andreas Christensen, un problème au muscle de la cuisse gauche, l'empêche de rejoindre la sélection danoise. Il n'y a pas de crainte au Barça, mais un certain souci et une certaine tension : les joueurs sont dans une excellente forme physique, et ces matches et ces déplacements de l'autre côté de l'Atlantique, comme c'est le cas pour Raphinha, mettent leur condition physique en péril.

Le joueur brésilien et d'autres sont déjà revenus blessés à de précédentes occasions.

17 joueurs du Barça se trouvent avec leurs sélections nationales durant cette longue trêve internationale. Sept d'entre eux avec l'Espagne, dirigée par Luis de la Fuente : Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo et Lamine.

Lors du match contre la Croatie, ils affronteront Livakovic, lui aussi présent avec sa sélection.

Xavi Espart et Marc Bernal rejoindront l'équipe des moins de 21 ans, qui disputera les qualifications pour l'Euro 2027. Pour ce faire, la sélection disputera trois matches contre la Finlande, Saint-Marin et la Roumanie.

Mais, en plus de cela, Adama a été appelé, après une période d'absence, par l'Allemagne, pour les matches contre la Serbie et la Grèce ; Raphinha, avec le Brésil ; Cancelo, avec le Portugal ; Gordon, avec l'Angleterre ; Koundé, avec la France ; Hamza Abdelkarim, avec l'Égypte ; et Bicep, avec la sélection belge des moins de 21 ans.

Le Barça accorde une attention particulière à Raphinha et se montre inquiet à son sujet, car il est le joueur le plus en forme de l'équipe (avec 14 buts en huit matches), parce qu'il fait face à une période de repos après avoir parcouru de longues distances, et parce qu'il est revenu blessé de précédentes convocations internationales.

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Et ce n'est pas seulement le risque de blessure durant les matches eux-mêmes : la longueur des trajets aériens et la fatigue affectent également leur état.

Raphinha, tout comme Lamine, Gavi et De Jong, est revenu blessé de sélections internationales à plusieurs reprises par le passé.

Par exemple, Raphinha a récemment souffert d'une douleur aux ischio-jambiers du genou droit lors de la dernière Coupe du monde. Mais quelques mois auparavant, en mars, lors d'un match amical entre le Brésil et la France disputé aux États-Unis, il s'est blessé à la même zone, a été écarté du groupe de la sélection et est immédiatement revenu au Barça. Il a été absent des terrains pendant cinq semaines.

La saison dernière, des blessures diverses ont entravé sa participation aux matches, et Flick et le Barça espèrent que leur attaquant vedette retrouvera sa pleine condition physique.

Joan Laporta, le président du Barça, a fait part lors de l'assemblée générale de samedi dernier de son regret face à cette trêve, que ce soit en raison de son calendrier ou du grand nombre de matches que ses joueurs doivent disputer, et a révélé son souhait de s'entretenir avec les instances internationales du football. Le président du Barça a déclaré : « Cette trêve affecte le rythme de notre préparation. Elle nous nuit gravement. Nous devons continuer à lutter et trouver le juste équilibre. Il y a de nombreuses compétitions, la Ligue Conférence, la Ligue des nations… Le calendrier est extrêmement chargé. »