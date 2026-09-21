Virgil van Dijk a admis que la décision de poursuivre sa carrière internationale avec les Pays-Bas était « importante et décisive », mais il a affirmé s'être senti rassuré après ses échanges avec Xavi, le nouveau sélectionneur néerlandais.

Le capitaine de Liverpool a disputé 96 matches internationaux à ce jour, mais il a annoncé le mois dernier qu'il réfléchissait à son avenir avec la sélection après le départ du sélectionneur Ronald Koeman, qui a démissionné en juin dernier à la suite de la défaite des Pays-Bas face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde disputée cet été.

Après des échanges qu'il a qualifiés de fructueux avec Xavi, l'ancien entraîneur de Barcelone, le défenseur néerlandais aspire à entamer un nouveau chapitre avec la sélection de son pays, qui débute son parcours en Ligue des nations face à l'Allemagne, dirigée par Jürgen Klopp, jeudi.

Van Dijk a déclaré : « Il est évident que c'était une grande décision. J'avais besoin de me sentir en confiance, ainsi que de ressentir du respect et du plaisir, et tout ce que je recherchais. Ces éléments étaient réunis dès le premier instant, si bien que la conversation n'avait pas besoin d'être longue. »

Et d'ajouter : « La conversation a été très positive, et j'ai vraiment hâte de rejoindre l'équipe et de disputer les quatre matches importants à venir. Faisons en sorte que les deux prochaines années, au moins, soient une période formidable. »