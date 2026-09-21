Quelques jours après la polémique déclenchée par ses propos concernant la course au Ballon d'Or, Kylian Mbappé est sorti de son silence pour mettre un terme aux spéculations sur un éventuel différend avec son coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé.

Selon le site français « Foot Mercato », l'attaquant du Real Madrid a affirmé que sa relation avec Dembélé n'avait pas été affectée par les récentes déclarations, insistant sur le fait que la concurrence entre eux pour le trophée ne s'était pas transformée en crise personnelle.

Les propos de Mbappé avaient suscité de vives réactions, après qu'il eut évoqué la différence entre son parcours et celui de Dembélé, soulignant qu'il avait toujours été perçu comme le joueur choisi, alors que son coéquipier a souffert de nombreuses blessures au cours de sa carrière.

Dembélé n'a pas tardé à répondre, expliquant après la victoire du Paris Saint-Germain contre Brest qu'il n'avait jamais été le joueur choisi, et qu'il avait travaillé dur tout au long de sa carrière pour atteindre le statut qui est le sien aujourd'hui.

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Mbappé s'est entretenu avec Dembélé

Alors que les spéculations s'intensifiaient autour d'une tension entre les deux amis, notamment à l'approche de leurs retrouvailles au rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, Mbappé a clairement tranché la question.

L'attaquant du Real Madrid a déclaré, lors d'un entretien avec le journal « L'Équipe » en sa qualité d'ambassadeur de la marque « On » : « J'ai déjà discuté avec lui à ce sujet, il n'y a aucune tension, et je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème réel. Je suis parfaitement serein. »

Mbappé estime que la polémique a pris davantage d'ampleur en raison de son calendrier, alors qu'elle coïncide avec le rassemblement de l'équipe de France et les matches de la Ligue des nations.

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Il a ajouté : « Pendant la Ligue des nations, et avec la participation de l'équipe de France, il y a toujours matière à polémique, et je pense que cette polémique se justifie. »

Ainsi, Mbappé insiste sur le fait que la concurrence pour le Ballon d'Or n'a pas affecté sa relation avec Dembélé, et que ce qui s'est passé ne dépasse pas les limites de la rivalité sportive et de déclarations qui ont été largement interprétées.

Les retrouvailles très attendues entre les deux stars au rassemblement de l'équipe de France restent le premier test concret de la nature de leur relation, après la polémique suscitée par la course au trophée.