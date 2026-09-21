La liste de Zinédine Zidane pour l'équipe de France avait à peine été arrêtée qu'elle a subi un nouveau coup dur, un deuxième joueur ayant été contraint de se retirer du rassemblement des Bleus, après le départ de Robin Risser et l'appel de Jean Butez pour le remplacer.

Le staff technique de l'équipe de France a annoncé que Warren Zaïre-Emery ne serait pas disponible pour participer, en raison d'une blessure à l'adducteur, et ce après concertation entre le staff médical de la sélection et le Paris Saint-Germain, en plein accord entre les deux parties.

Le staff technique a déclaré : « Après des discussions entre le staff médical de l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, et en plein accord, Warren Zaïre-Emery, qui souffre d'une blessure à l'adducteur, n'est pas disponible pour participer avec l'équipe. »

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Zidane a décidé d'appeler Maghnes Akliouche, joueur du Paris Saint-Germain, pour pallier l'absence de Zaïre-Emery, offrant ainsi à l'un des grands absents de la liste initiale une nouvelle opportunité de rejoindre l'équipe de France, selon les informations du site français « Foot Mercato ».

L'absence de Zaïre-Emery intervient à un moment peu idéal pour le joueur du Paris Saint-Germain, qui a récemment évolué au poste d'arrière droit lors de la confrontation face à Marseille, alors qu'il espérait profiter du rassemblement de la sélection pour faire valoir ses qualités à son poste de prédilection, au milieu de terrain.

Zidane avait clairement laissé entendre qu'il comptait sur Zaïre-Emery au milieu de terrain, mais la blessure l'a privé d'une occasion importante de montrer son potentiel dans le rôle qu'il préfère avec l'équipe de France.

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