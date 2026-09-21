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Dimarco ItaliaGetty Images
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Inter, Dimarco quitte le rassemblement de l’Italie : le sélectionneur Mancini convoque Ruggeri d’Aston Villa

Inter
F. Dimarco
Italie
M. Ruggeri
Italie vs Belgique
UEFA Nations League A

Deuxième forfait en vue de la Ligue des nations après celui de Cristante, remplacé par Ricci.

À la suite de la visite médicale effectuée au Centre technique fédéral de Coverciano, le défenseur de l’Inter Federico Dimarco - n’ayant pas récupéré du problème physique contracté avec son club - est indisponible pour les engagements avec l’Italie et quittera le rassemblement dans les prochaines heures. À sa place, le sélectionneur Roberto Mancini a convoqué le défenseur d’Aston Villa Matteo Ruggeri.

  • Les joueurs convoqués

    Gardiens : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus) ;


    Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta) ;


    Milieux : Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham) ;


    Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Côme), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).


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  • Le calendrier de l’Italie dans le groupe A1

    25 septembre 2026 (20h45) : Italie-Belgique - Stadio Olimpico, Rome


    28 septembre 2026 (20h45) : Turquie-Italie - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa


    2 octobre 2026 (20h45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis


    5 octobre 2026 (20h45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne


    12 novembre 2026 (20h45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan


    15 novembre 2026 (20h45) : Belgique-Italie - stade Roi-Baudouin, Bruxelles

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