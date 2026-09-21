À la suite de la visite médicale effectuée au Centre technique fédéral de Coverciano, le défenseur de l’Inter Federico Dimarco - n’ayant pas récupéré du problème physique contracté avec son club - est indisponible pour les engagements avec l’Italie et quittera le rassemblement dans les prochaines heures. À sa place, le sélectionneur Roberto Mancini a convoqué le défenseur d’Aston Villa Matteo Ruggeri.
Inter, Dimarco quitte le rassemblement de l’Italie : le sélectionneur Mancini convoque Ruggeri d’Aston Villa
Les joueurs convoqués
Gardiens : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus) ;
Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta) ;
Milieux : Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham) ;
Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Côme), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
Le calendrier de l’Italie dans le groupe A1
25 septembre 2026 (20h45) : Italie-Belgique - Stadio Olimpico, Rome
28 septembre 2026 (20h45) : Turquie-Italie - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 octobre 2026 (20h45) : France-Italie - Stade de France, Saint-Denis
5 octobre 2026 (20h45) : Italie-Turquie - Stadio Renato Dall’Ara, Bologne
12 novembre 2026 (20h45) : Italie-France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 novembre 2026 (20h45) : Belgique-Italie - stade Roi-Baudouin, Bruxelles
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