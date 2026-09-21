La légende du Barça a lancé une attaque virulente contre le Real Madrid, affirmant qu'il s'agit de l'équipe qui a le plus bénéficié de l'arbitrage à travers l'histoire.

Carles Rexach, ancien entraîneur du Barça et l'une des légendes du club, fait la une de l'actualité car ce lundi sera diffusé un documentaire intitulé « La course des lâches », un film sur sa vie produit par Mundo Deportivo en collaboration avec Movistar Plus.

À l'occasion de cette avant-première, Rexach a été interviewé dans l'émission « Café d'idées » sur la radio 2Cat, où il a notamment abordé la question de l'arbitrage après la polémique qui a entouré le derby de Madrid hier, marqué par une importante controverse arbitrale.

Il a déclaré : « À travers l'histoire, le Real Madrid a été l'équipe qui en a le plus bénéficié, non seulement en Espagne mais aussi en Europe. »

Et de poursuivre : « Durant ma carrière de joueur, nous perdions toujours. Je pensais que le système d'assistance vidéo à l'arbitrage, dont j'étais un fervent partisan au début, serait plus efficace. Mais si auparavant il y avait un problème avec l'arbitre et ses assistants, désormais nous avons le même problème auquel s'ajoutent les responsables de la technologie vidéo, et nous n'avons guère progressé ; nous en sommes toujours au même point qu'avant. »

Rexach s'est montré optimiste quant au début de saison du Barça : « Il ne s'agit pas d'un optimisme excessif, les choses se passent bien, et même très bien, mais en regardant la situation de manière objective et sans parti pris, le Barça se situe actuellement à un tout autre niveau que le reste des équipes espagnoles. »

Il a continué : « À l'heure actuelle, la seule équipe capable de rivaliser sérieusement avec le Barça est le Paris Saint-Germain ; les autres n'ont aucune chance. Ils jouent à un rythme différent, ils courent et fournissent d'énormes efforts. Tous ces joueurs sont convaincus de leurs capacités. »

Rexach a ajouté : « Lorsqu'on atteint le stade de l'expérience, on peut être saisi d'une certaine peur de l'échec, mais quand on est jeune, tout se passe bien. »

Il a conclu : « Le Barça réalise une performance remarquable. Actuellement, ils devancent le Real Madrid de 6 points, et quand nous reviendrons de la trêve, nous affronterons bientôt le Real Madrid à domicile, ce qui pourrait porter l'écart à neuf points, et c'est là que les choses commenceront à se dégrader (pour le club madrilène). »

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