Les deux cartons rouges potentiels, à l'encontre de Cristian Romero et de Kang-in Lee, n'étaient pas les seules actions dont le Real Madrid a estimé avoir été lésé lors du derby face à l'Atlético Madrid.

Le journal Marca a rapporté : « En seconde période, une frappe de Mbappé a heurté les mains de Marc Pubill, défenseur de l'Atlético Madrid, à l'intérieur de la surface de réparation de son équipe. »

Cette action est passée inaperçue durant la diffusion du match, avant de revenir sur le devant de la scène via les réseaux sociaux, ce lundi matin.

Cette action offre aux supporters du Real Madrid davantage d'arguments, après qu'ils ont trouvé une nouvelle raison de contester les décisions de l'arbitre Ortiz Arias, dont la désignation avait suscité l'étonnement au sein de la Maison Blanche en raison de son manque d'expérience dans la gestion de ce type de rencontres.

Sur cette action, Mbappé a tenté une frappe depuis le côté gauche de l'attaque du Real Madrid. Le ballon s'est dirigé vers la position de Pubill, qui avait les mains derrière le corps, mais qui, au dernier moment, les a placées devant lui, si bien que le ballon a heurté sa main de manière directe sur sa trajectoire.

L'action a été si rapide que la retransmission télévisée n'en a proposé aucun ralenti pendant le match. Mais plusieurs comptes ont publié sur les réseaux sociaux un angle latéral de l'incident, mettant en lumière un penalty « caché » qui offre aux supporters du Real Madrid davantage d'arguments dans leurs plaintes au sujet de l'arbitrage controversé lors du derby.

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