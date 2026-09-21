Il semble que le départ de Luka Modric et de Toni Kroos ait laissé un vide manifeste dans le dispositif du Real Madrid, notamment dans la manière d'aider Vinicius Junior à exploiter sa vitesse et à se déplacer dans les espaces adéquats sur le terrain.

Les participants à l'émission « Bar Chéqui y Flaqui » sur la radio « Cadena SER » ont souligné que l'ailier brésilien profitait auparavant de la présence du duo au milieu de terrain, Modric et Kroos orientant ses déplacements et lui fournissant les ballons qui l'aidaient à affronter les défenseurs et à s'élancer derrière les lignes.

Eloy Lecina a expliqué que Vinicius trouvait en Modric et Kroos des joueurs capables de lire ses déplacements et de le servir avec les passes appropriées, ce qui l'a aidé à se montrer plus déterminant au cours des dernières années.

Lecina a affirmé qu'il aimerait entendre l'évaluation de Modric et Kroos sur les performances du milieu de terrain actuel du Real Madrid, ajoutant qu'il se demande ce que les deux joueurs pourraient dire s'ils étaient assis en dehors du terrain à suivre les matchs de l'équipe en ce moment.

Les analystes de l'émission estiment que la baisse d'influence de Vinicius n'est pas liée au seul joueur, mais dépend aussi de la manière dont le jeu est construit au sein de l'équipe, en l'absence de joueurs capables de transmettre le ballon rapidement et avec précision dans les espaces que l'ailier brésilien excelle à exploiter.

Cela survient au moment où le Real Madrid fait l'objet de critiques en raison de son manque de fluidité au milieu de terrain, car il ne suffit pas de disposer de joueurs dotés de vitesse en pointe s'ils ne reçoivent pas le soutien et les passes nécessaires de la part des milieux.

Selon cette évaluation, la mission de José Mourinho ne se limite pas à retrouver la meilleure version de Vinicius, mais s'étend à la mise en place d'un dispositif qui lui offre les conditions qui l'ont aidé auparavant à faire la différence, comme lorsqu'il s'appuyait sur les passes de Modric et de Kroos et sur leurs déplacements intelligents.

Güler hors de son poste et Bernardo Silva sur le banc

Lecina estime qu'Arda Güler ne joue pas à son poste naturel, ce qui limite sa capacité à peser sur les matchs, tandis que Bernardo Silva ne récolte que peu de minutes malgré son expérience et sa capacité à améliorer la construction du jeu. Il a également signalé qu'Espai n'obtient pas suffisamment d'occasions pour montrer ses qualités.

Lecina a réclamé que les remarques formulées par Mourinho lors de ses conférences de presse se reflètent dans ses décisions tactiques, au lieu de se contenter de critiques verbales.

Il a affirmé que le Real Madrid a accordé à Vinicius 8 matchs pour retrouver son niveau, se demandant pourquoi Bernardo Silva ne bénéficie pas d'une chance similaire, ne serait-ce qu'en le faisant jouer lors de 4 matchs consécutifs.

Il a ajouté que le Real Madrid n'a pas réussi à recruter Rodri ou Dominik Szoboszlai durant l'été, mais qu'il dispose de Bernardo Silva sur le banc, un joueur capable d'apporter des solutions supplémentaires au milieu de terrain, en particulier compte tenu du manque de fluidité dans la construction des attaques de l'équipe.

Lecina a critiqué la décision de Mourinho lors du derby, après qu'il eut fait entrer Eduardo Camavinga dès le premier changement du Real Madrid, considérant que le retour du joueur sur la pelouse n'a pas apporté la solution attendue aux problèmes apparus face à l'Atlético Madrid.