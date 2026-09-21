Alors qu'un climat de colère s'est emparé du Real Madrid après le derby de la capitale en raison de plusieurs décisions arbitrales, l'analyse de Barinaga Montero, ancien arbitre international, vient contredire le récit madrilène dominant concernant l'action la plus controversée de la rencontre, qui s'est soldée par une victoire de l'Atlético 2-1.

Montero a publié aujourd'hui un article dans le journal catalan Mundo Deportivo, dans lequel il explique que l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias aurait dû se contenter de brandir un carton jaune à l'encontre de Kang In Lee pour son tacle appuyé sur Federico Valverde, sans considérer que l'action méritait une expulsion, une position qui tranche nettement avec le climat de colère qui a accompagné cette séquence et les revendications madrilènes réclamant un carton rouge pour le joueur de l'Atlético de Madrid.

L'ancien arbitre a également passé en revue dans son évaluation les principales décisions prises par Ortiz Arias au cours du derby, identifiant les situations où il a eu raison et celles où il s'est trompé, dans une rencontre qu'il a décrite comme ayant connu une ambiance électrique et de nombreux accrochages, avec des critiques visant certaines décisions de l'arbitre et sa gestion des cartons.

Voici le texte de l'article :



Un arbitrage prudent de Miguel Ángel Ortiz Arias

Ortiz Arias a livré un arbitrage prudent lors d'un derby intense et spectaculaire, marqué par une forte rivalité et de la tension par moments. La rencontre a été difficile et déplaisante sur le plan arbitral, et l'arbitre a commis quelques erreurs au moment de brandir les cartons, ce qui a donné l'impression qu'il n'a pas été très à son avantage dans un certain nombre de ses décisions.

Ortiz Arias a fourni un effort physique évident pour rester au plus près du jeu et a tenté de garder le contrôle de la rencontre, mais il n'a pas trouvé beaucoup de coopération de la part des joueurs.

L'arbitre a globalement maintenu un critère correct dans la gestion des fautes et des sanctions, mais il a commis quelques erreurs d'appréciation, parmi lesquelles le carton jaune qu'il a brandi à l'encontre de Jude Bellingham, avant d'être contraint de l'annuler à la suite de l'intervention de l'assistance vidéo.

En revanche, il a eu raison d'accorder un penalty en faveur de Giuliano après une intervention de Dean Huijsen.

Ortiz Arias a également été contraint à plusieurs reprises de calmer les nerfs des membres des staffs techniques sur les bancs de touche, avertissant Diego Simeone en début de match en raison de ses protestations et de ses gestes envers le quatrième arbitre. L'arbitre n'a toutefois pas réussi à mettre un terme aux protestations répétées des joueurs.

L'arbitre a brandi ses cartons à bon escient dans plusieurs situations : il a averti Pubill après avoir fait tomber Kylian Mbappé, ainsi que Romero pour un tacle appuyé sur Bellingham, et il a également sorti un carton à l'encontre du joueur anglais après une intervention violente sur Julián Álvarez.

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Ortiz Arias a par ailleurs accordé un penalty et expulsé Huijsen après une faute commise à l'intérieur de la surface de réparation sur Simeone, dans une situation où le défenseur n'avait aucune réelle possibilité de jouer le ballon.

Mais l'arbitre aurait dû brandir un carton jaune à l'encontre de Kang In pour son tacle appuyé sur Valverde, et également avertir Baena pour cumul de fautes, en particulier au cours de la première mi-temps.

Quant à l'arbitre vidéo Daniel Jesús Trujillo, il a eu raison de rappeler Ortiz Arias pour revoir le carton qu'il avait brandi à l'encontre de Bellingham, ce qui a abouti à l'annulation de l'avertissement du joueur du Real Madrid, attribué à la place à Romero.

Trujillo est également intervenu à bon escient une nouvelle fois lorsqu'il a demandé à Ortiz Arias de revoir le carton jaune qu'il avait brandi à l'encontre de Huijsen, une révision qui s'est soldée par la transformation de la sanction en carton rouge.

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