Gattuso s’excuse après l’élimination surprise de la Lazio en Coupe d’Italie

Gennaro Gattuso a présenté ses excuses sincères après la défaite embarrassante 2-0 de la Lazio face à Mantova, au Stadio Olimpico, lors des 64es de finale de la Coupe d’Italie. Le nouvel entraîneur a assumé l’entière responsabilité de cette élimination précoce, appelant son groupe à rester uni et à travailler dans le silence avant le début de sa rude campagne de Serie A.