Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).

https://www.joueurs-info-service.fr/
DRAC
+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

Italie Coupe

Italie CoupeVue d'ensemble

Plus
Publicité

Italie Coupe, calendrier et résultats

mercredi 2 septembre
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Hellas Vérone badge
Hellas Vérone
VER
2
FDM
lundi 14 septembre
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
FDM
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Pisa badge
Pisa
PIS
0
FDM
mardi 1 décembre
Monza badge
Monza
MON
Milan AC badge
Milan AC
MIL
Udinese badge
Udinese
UDI
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
Cremonese badge
Cremonese
CRE
Como badge
Como
COM
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
V
V
V
V
2Bayern Munich crestBayern Munich43101421210
V
V
N
V
3Freiburg crestFreiburg4310123910
N
V
V
V
4Augsburg crestAugsburg421111657
D
N
V
V
5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
V
N
V
D
Plus

Apuestas destacadas

Por qué el Barcelona y los goles siguen mereciendo la pena en LaLiga
Voir plus d'articles sur les paris