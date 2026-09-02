La Juventus affrontera Sassuolo en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Dans un match où les deux équipes se sont présentées sur la pelouse du Mapei Stadium avec une bonne partie de leurs doublures, ce sont les locaux qui démarrent le mieux et ouvrent le score à la 36e minute grâce à Benjamin Dominguez, tout juste arrivé de Bologne lors du mercato qui vient de se terminer.









Malgré ce but encaissé, l’équipe d’Alvini ne se désunit pas et, dans le temps additionnel, égalise par l’intermédiaire de Terzic, auteur d’une belle frappe à l’entrée de la surface après un service de Grillitsch. En seconde période, c’est Frosinone qui se montre le plus convaincant et prend l’avantage grâce à Cichella, entré au début de la deuxième mi-temps. Après une longue vérification du VAR, cependant, l’arbitre décide d’annuler le but pour une faute préalable sur Kieron Bowie.





Dans le final, c’est encore Frosinone qui se montre dangereux, d’abord avec Bobcek puis avec Hasa, déchaîné dans les dernières minutes. Sans prolongation, les deux équipes vont directement aux tirs au but : Bobcek, Berardi, Fayed, Esposito, Zerbin et Thorstvedt ne tremblent pas, mais la première erreur arrive pour Frosinone avec Amey. Bakola inscrit le suivant pour Sassuolo, et c’est finalement l’échec de Hasa qui qualifie Sassuolo, qui affrontera la Juventus en huitièmes de finale.