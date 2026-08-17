S'exprimant auprès de Sportmediasetaprès le coup de sifflet final, Gattuso a présenté des excuses sans réserve pour la prestation décevante de son équipe : « C'est un coup très dur. Je prends la parole parce que c'est la bonne chose à faire, mais maintenant il est temps de se taire et de se retrousser les manches. J'assume l'entière responsabilité. Nous savions que nous avions beaucoup de travail à faire. À l'heure actuelle, ça fait mal, et nous devons nous excuser. Nous allons de l'avant, et je soutiens totalement ces garçons qui donnent tout. »

Le technicien a également pointé du doigt une première période trop passive, qui a permis aux visiteurs de prendre confiance : « Nous avons beaucoup de secteurs à améliorer. Ce moment fait mal, mais nous devons rester forts. C'est vrai que nous avons eu quelques occasions, mais en première période, nous n'avons fait les choses qu'à moitié : nous n'avons jamais été assez agressifs et nous leur avons laissé trop d'espace. Je préfère que les joueurs se créent des occasions et les ratent. Depuis le premier jour, nous savons que nous devons rester unis et travailler dur. Ce n'est qu'à travers le travail et l'envie de réaliser une bonne saison que nous pourrons nous en sortir. »