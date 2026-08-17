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« J’assume l’entière responsabilité » - Gennaro Gattuso s’excuse après la défaite de la Lazio contre Mantova en Coupe d’Italie
Les petits créent la surprise
La Lazio a subi une élimination prématurée et amère de la Coupe d’Italie après une surprenante défaite 2-0 contre Mantova au Stadio Olimpico. Malgré une nette domination en début de match, les Biancocelesti ont gâché une succession d’occasions franches par l’intermédiaire de Matteo Cancellieri et Boulaye Dia avant que Francesco Ruocco ne donne l’avantage aux visiteurs à la 75e minute. La tentative désespérée d’arracher l’égalisation en fin de match s’est retournée contre eux de manière spectaculaire, Ismael Cajazzo scellant l’exploit sur une contre-attaque implacable dans le temps additionnel.
- Getty Images Sport
L’entraîneur assume la responsabilité
S'exprimant auprès de Sportmediasetaprès le coup de sifflet final, Gattuso a présenté des excuses sans réserve pour la prestation décevante de son équipe : « C'est un coup très dur. Je prends la parole parce que c'est la bonne chose à faire, mais maintenant il est temps de se taire et de se retrousser les manches. J'assume l'entière responsabilité. Nous savions que nous avions beaucoup de travail à faire. À l'heure actuelle, ça fait mal, et nous devons nous excuser. Nous allons de l'avant, et je soutiens totalement ces garçons qui donnent tout. »
Le technicien a également pointé du doigt une première période trop passive, qui a permis aux visiteurs de prendre confiance : « Nous avons beaucoup de secteurs à améliorer. Ce moment fait mal, mais nous devons rester forts. C'est vrai que nous avons eu quelques occasions, mais en première période, nous n'avons fait les choses qu'à moitié : nous n'avons jamais été assez agressifs et nous leur avons laissé trop d'espace. Je préfère que les joueurs se créent des occasions et les ratent. Depuis le premier jour, nous savons que nous devons rester unis et travailler dur. Ce n'est qu'à travers le travail et l'envie de réaliser une bonne saison que nous pourrons nous en sortir. »
Le tacticien rejette les excuses liées aux transferts
L’ancien entraîneur de l’AC Milan a refusé de se réfugier derrière une possible activité sur le marché des transferts, exigeant une responsabilité totale de la part de ceux qui étaient sur le terrain : « Aujourd’hui, il ne s’agit pas du marché. Il s’agit des joueurs qui sont entrés sur le terrain. C’est facile de dire qu’il nous manque ceci ou cela. À l’heure actuelle, nous avons besoin de responsabilité, et ensuite nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. »
Il a appelé au calme en coulisses afin de réparer les relations avec des supporters de plus en plus frustrés : « Les gars travaillent bien, ils ont envie de travailler. Nous avons beaucoup changé. Nous travaillons depuis 40 jours et il y a une grande envie ainsi qu’un grand engagement. Mais ce soir est une pilule amère à avaler ; espérons que nous pourrons bien gérer cela et travailler dans la sérénité. Nous savons que les gens à l’extérieur ne sont pas contents, et nous espérons aussi inverser cette dynamique. »
- Getty Images Sport
Le calendrier national exige une réponse
Cette défaite humiliante met brutalement fin au parcours de la Lazio en coupe, la laissant se concentrer uniquement sur le championnat, sans distractions européennes. Gattuso fait face à une tâche urgente pour restaurer le moral avant le déplacement de son équipe sur le terrain de Bologne pour son lever de rideau en Serie A, lundi 24 août, et la pression dans la capitale montera rapidement si le club romain ne parvient pas à apporter une réponse résolue au Stadio Renato Dall'Ara.
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