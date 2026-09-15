Coupe d’Italie, Genoa-Sudtirol EN DIRECT, les compositions officielles : Baldanzi et Meichtry sont là

Le Genoa veut tenter de sortir définitivement de sa mauvaise passe, le Sudtirol de continuer à rêver. Les deux équipes s’affrontent à partir de 18 heures au Galileo Ferraris de Gênes pour les seizièmes de finale de la Coupe d’Italie 2026/2027.

Le Genoa de Daniele De Rossi est parvenu à débloquer son compteur en Serie A avec le match nul contre Frosinone, mais les trois défaites précédentes laissent malgré tout ouverte cette période de crise que le match d’aujourd’hui pourrait aider à surmonter.

Les visiteurs de Daniele Possanzini sont en revanche toujours invaincus cette saison et occupent la troisième place de Serie B avec 8 points grâce à deux victoires contre Entella et Catanzara, ainsi qu’à deux matches nuls contre Benevento et Modena.





Pour arriver à ce tour, le Genoa a éliminé Ascoli au 32es de finale, tandis que le Sudtirol a justement éliminé Catanzaro.



