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Baldanzi GenoaGetty Images
Emanuele Tramacere

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Coupe d’Italie, Genoa-Sudtirol EN DIRECT, les compositions officielles : Baldanzi et Meichtry sont là

Genoa
Sudtirol
Italie Coupe
Genoa vs Sudtirol
Serie A

Suivez Genoa-Sudtirol, match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe d’Italie 2026/2027

Le Genoa veut tenter de sortir définitivement de sa mauvaise passe, le Sudtirol de continuer à rêver. Les deux équipes s’affrontent à partir de 18 heures au Galileo Ferraris de Gênes pour les seizièmes de finale de la Coupe d’Italie 2026/2027.

Le Genoa de Daniele De Rossi est parvenu à débloquer son compteur en Serie A avec le match nul contre Frosinone, mais les trois défaites précédentes laissent malgré tout ouverte cette période de crise que le match d’aujourd’hui pourrait aider à surmonter.

Les visiteurs de Daniele Possanzini sont en revanche toujours invaincus cette saison et occupent la troisième place de Serie B avec 8 points grâce à deux victoires contre Entella et Catanzara, ainsi qu’à deux matches nuls contre Benevento et Modena.


Pour arriver à ce tour, le Genoa a éliminé Ascoli au 32es de finale, tandis que le Sudtirol a justement éliminé Catanzaro.


  • Genoa-Sudtirol : les compositions officielles et la feuille de match

    Genoa-Sudtirol


    Buteurs : -


    GENOA (3-4-2-1) : Stolz ; Marcandalli, Otoa, Puczka ; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj ; Baldanzi, Meichtry ; Vitinha.

    Entr. De Rossi.


    SUDTIROL (3-4-3) : Plizzari ; Pellini, Giorgini, Veroli ; F. Davi, Tait ; Brik, S. Davi ; Burnete, Anghelè, Mixtur.

    Entr. Possanzini.


    Arbitre : Manganiello

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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