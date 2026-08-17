La Lazio a vécu une énorme humiliation dimanche en Coupe d’Italie. À domicile, l’équipe romaine s’est inclinée 0-2 contre Mantova, pensionnaire de Serie B. Les médias italiens ont donc été très durs après la rencontre, notamment envers les titulaires Danilho Doekhi et Kenneth Taylor.

Pour la Lazio, tout a donc mal tourné dès le premier tour de la Coupe d’Italie. À un quart d’heure de la fin, Francesco Ruocco a ouvert le score pour faire 0-1. Dans le temps additionnel, Ismael Cajazzo a également porté le score à 0-2.

Corriere dello Sport attribue un 4,5 à Doekhi pour sa prestation. « Sur le but, il a perdu Ruocco de vue. Il se retrouve aussi constamment en difficulté lorsqu’il est mis sous pression dans le jeu », précise le journal.

Taylor reçoit un 5 de la part du quotidien sportif. « Il n’est pas encore au sommet de sa forme et, parfois, il semble désorienté au milieu de terrain. Dans le temps additionnel, il a échoué devant le but, ce qui ne lui ressemble pas. »

Le quotidien italien Leggo a lui aussi constaté que Doekhi avait notamment eu du mal face à Ruocco. « Il semble encore rouillé. Dans le jeu, il a du mal à s’appuyer sur son expérience et il a naïvement perdu Ruocco de vue », écrit le journal.

Au sujet de Taylor, Leggo écrit : « Il a été très peu impliqué dans le jeu des Biancocelesti et a tenté de dézoner sur l’ensemble du milieu de terrain, mais sans grand succès. »

Enfin, Il Messaggero attribue lui aussi un 4,5 à Doekhi. « Le défenseur ne se sent pas à l’aise dans cette équipe. Il a bien tenté de se montrer dans la surface adverse, mais ce n’est pas du tout son rôle. »

Taylor reçoit un 5 du même média. « On dirait qu’il joue comme s’il y était forcé, il ne semble pas avoir de réelle motivation. C’est l’un des meilleurs joueurs de cette équipe, mais physiquement, il n’est pas au sommet de sa forme. Et cela se voit. Dans le temps additionnel, la Lazio aurait pu marquer, mais Taylor a manqué de lucidité. »